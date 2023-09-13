5 loại trái cây giúp ngủ ngon hơn cả sữa, nếu dùng mỗi ngày sẽ không cần tìm cách để trị chứng mất ngủ

Để có một giấc ngủ ngon trong cuộc sống hiện nay không phải là điều dễ dàng nhưng nếu ăn 5 loại trái cây này chúng ta có thể cải thiện giấc ngủ hiệu quả.

Chuối

Chuối không chỉ giúp làm mềm ruột, mà còn giúp cải thiện giấc ngủ. Nó còn được gọi là "thuốc ngủ tự nhiên". Điều này là do protein trong chuối có chứa thành phần axit amin có thể làm dịu thần kinh não của chúng ta.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, kali trong chuối có thể ngăn ngừa huyết áp tăng cao, magie có thể làm giảm mệt mỏi về thể chất.

Kiwi

chứa nhiều chất dinh dưỡng, những yếu tố này có thể hỗ trợ não bộ hoàn thành quá trình tổng hợp các chất thần kinh, đặc biệt là canxi.

Chất này có tác dụng ổn định tâm trạng và ức chế hệ thần kinh giao cảm, giúp cơ thể thư giãn để có thể ngủ ngon, loại bỏ triệu chứng mất ngủ!

Táo

Ảnh minh họa: Internet

Táo giàu dinh dưỡng và có hiệu quả mạnh mẽ. Nó còn được gọi là “thầy thuốc” trong số các loại trái cây, với hàm lượng hợp chất tạo hương thơm chiếm đến 92% trong táo.

Hương thơm này có tác dụng an thần mạnh mẽ đối với hệ thần kinh trong não, giúp người ta nhanh chóng vào giấc ngủ.

Nhãn

Nhãn là trái cây được các bạn nữ thường xuyên ăn, có tác dụng bổ khí huyết. Nhãn rất giàu glucose và protein, những chất dinh dưỡng này có thể ổn định thần kinh não và khiến con người cảm thấy buồn ngủ.

Vì thế nên ăn hai hoặc ba viên mỗi tối trước khi đi ngủ để xoa dịu thần kinh và giúp bạn dễ ngủ.

Nho

Nho có chứa một thành phần gọi là melatonin, có thể kiểm soát chất lượng giấc ngủ của cơ thể. Vì vậy, ăn nho thường xuyên có thể cải thiện giấc ngủ, rất có ích cho chứng mất ngủ do suy nhược thần kinh.

Không nên bảo quản tôm tươi trực tiếp trong tủ lạnh, dân đi biển sẽ chỉ cách để giữ tôm tươi cả năm Tôm là một nguyên liệu quen thuộc đối với mỗi chúng ta nhưng để bảo quản chúng trong thời gian là một việc khó khăn. Tuy nhiên, với 3 cách này chúng ta có thể giữ độ tươi của tôm trong cả năm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-loai-trai-cay-giup-ngu-ngon-hon-ca-sua-neu-dung-moi-ngay-se-khong-can-tim-cach-e-tri-chung-mat-ngu-616437.html