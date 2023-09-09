Đừng nên bảo quản gừng trong tủ lạnh, chủ quán ăn sẽ tiết lộ 5 bí quyết để gừng càng lâu càng tươi ngon

Đối với các bạn nữ, đun sôi một ít chà là đỏ và nước gừng mỗi ngày cũng có thể cải thiện hiệu quả các triệu chứng cảm lạnh trong cơ thể.

Gừng là loại gia vị được sử dụng phổ biến nhất trong cuộc sống của chúng ta. Khi nấu thịt, bạn có thể cho một ít gừng vào món ăn để tạo vị tươi ngon và khử mùi tanh. Hơn nữa, bản thân gừng còn là một loại thực phẩm có tác dụng giải nhiệt, bồi bổ rất tốt.

Chính vì gừng có một số công dụng nên nhiều người thường chuẩn bị một số gừng trong nhà. Tuy nhiên, nếu không bảo quản gừng đúng cách, nó có thể trở nên bị bị héo và mọc mầm.

Nếu bạn bị cảm lạnh, uống một bát nước gừng có thể nhanh chóng loại bỏ cơn lạnh ra khỏi cơ thể.

Để tránh tình trạng này, nhiều người sẽ để gừng mua về trong tủ lạnh để bảo quản. Mặc dù tủ lạnh có thể kéo dài thời gian sử dụng của gừng, nhưng chỉ là kéo dài mà thôi.

Nếu bạn muốn giữ gừng trong vòng nửa năm mà không mọc mầm, bạn có thể học cách sử dụng 5 mẹo nhỏ sau đây.

Bảo quản bằng gạo

Ảnh minh họa: Internet

Chúng ta có thể bảo quản gừng trong gạo, cách làm cũng rất đơn giản, chỉ cần vùi gừng đã làm sạch và khô trực tiếp vào gạo. Bằng cách này, gừng sẽ ở trong môi trường khô ráo, trong môi trường như vậy có thể bảo quản được lâu.

Bảo quản bằng muối

Ngoài là gia vị, muối còn là công cụ không thể thiếu để bảo quản gừng. Đầu tiên hãy chuẩn bị nửa bát nước, sau đó cho muối vào nước để hòa tan hoàn toàn.

Sau đó ngâm gừng đã làm sạch trong nước uống khoảng 10 phút, vớt ra để nơi thoáng mát cho khô. Sau khi hoàn thành bước này, bạn có thể dùng màng bọc thực phẩm bọc kín lại để gừng không bị hư sau khi bảo quản nửa năm.

Bảo quản bằng cát và đất

Ảnh minh họa: Internet

Để cải thiện không khí trong nhà, nhiều bạn sẽ trồng một số loại hoa, cây cảnh trong nhà, thực tế đất cũng có thể dùng để bảo quản gừng.

Chúng ta có thể cho gừng vào chậu hoa rỗng rồi vùi xuống đất. Khi cần ăn gừng, chúng ta có thể nhổ nó ra khỏi đất. Nếu bạn áp dụng phương pháp này để bảo quản gừng thì có để cả năm cũng không bị khô và hư hại.

Bảo quản bằng giấm trắng

Hầu như gia đình nào cũng sẽ có một chai giấm trắng trong bếp, bạn phải biết rằng giấm trắng còn có tác dụng khử mùi tanh và tăng độ tươi ngon.

Thêm một ít giấm trắng trong quá trình nấu cũng có thể làm cho món ăn ngon hơn. Nhưng ngoài công dụng nấu ăn, giấm trắng còn có thể dùng để bảo quản gừng.

Đầu tiên chúng ta cần làm sạch gừng, đợi khô nước rồi cho vào lọ đậy kín để bảo quản. Sau đó có thể đổ một ít giấm trắng vào lọ và đặt chúng ở nơi khô ráo, thoáng mát.

Phương pháp cắt lát

Chúng ta có thể làm sạch gừng, lau khô nước trên bề mặt gừng rồi cắt gừng thành từng lát. Đặt gừng thái lát vào hộp đựng hoặc túi nhựa, sau đó bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh.

Nếu bạn sử dụng phương pháp này để bảo quản gừng thì sẽ không có vấn đề gì lớn ngay cả khi bảo quản hơn nửa năm.

Bất cứ khi nào cần ăn gừng, bạn có thể mở ngăn, lấy ra vài lát gừng và đóng nắp lại sau khi sử dụng.