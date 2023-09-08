Người mắc 3 bệnh này không nên ăn bí đỏ, dù có thích cũng không nên dùng để tránh sức khỏe bị “bào mòn”

Dinh dưỡng 08/09/2023 00:26

Bí đỏ là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe nhưng đối với 3 kiểu người này nên càng ăn ít càng tốt.

Người có “độ ẩm” cao

Người mắc 3 bệnh này không nên ăn bí đỏ, dù có thích cũng không nên dùng để tránh sức khỏe bị “bào mòn” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

So với người bình thường, người có độ ẩm cao thì chức năng lá lách và dạ dày yếu hơn.

Bí đỏ chính là một loại thực phẩm có tính nóng, có thể dễ dẫn đến nóng trong cơ thể. Đối với những người có tình trạng “độ ẩm” cao, việc ăn nhiều bí ngô sẽ tăng thêm gánh nặng cho việc hoạt động của lá lách và dạ dày, không tốt cho việc loại bỏ độ ẩm. Do đó, tốt nhất là ít ăn hoặc không ăn bí đỏ.

Người dễ bị dị ứng

Bản thân bí đỏ là một loại thực phẩm có thành phần dinh dưỡng rất đa dạng nên không thể tránh khỏi một số chất có thể gây dị ứng.

Những người dễ bị dị ứng phải ăn ít hoặc không ăn nếu cảm thấy không rõ ràng, để tránh bị dị ứng, từ đó có thể gây đỏ da, ngứa, tiêu chảy, đau họng và các khó chịu khác.

Người bị suy nhược hoặc khó chịu ở đường tiêu hóa

Bí ngô chứa một lượng lớn chất xơ, đối với người bình thường có thể giúp thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, nhuận tràng và giải độc.

Người mắc 3 bệnh này không nên ăn bí đỏ, dù có thích cũng không nên dùng để tránh sức khỏe bị “bào mòn” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu bạn có dạ dày yếu hoặc khó chịu thì nên ăn nhiều thức ăn nhẹ, dễ tiêu, nếu ăn bí đỏ sẽ dễ làm tăng cảm giác khó chịu như tiêu chảy. Vì vậy những người như vậy tốt nhất không nên ăn bí ngô.

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Từ khóa:   dinh dưỡng bí đỏ sức khỏe

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