Dùng đậu phụ lên men, người ăn có thể sẽ không bao giờ mắc 5 căn bệnh này

Dinh dưỡng 30/08/2023 09:53

Đậu phụ lên men là món ăn quen thuộc đối với nhiều người nhưng ít ai biết về lợi ích của nó đối vơi sức khỏe con người.

Trong quá trình làm đậu phụ lên men, mỗi khối lượng sản xuất ra đều chứa đầy vi khuẩn có lợi, không sinh ra độc tố, không gây ung thư sau khi vào cơ thể.

Vi khuẩn bên trong đậu phụ lên men còn có thể thúc đẩy sự phân giải chất độc trong cơ thể, giúp phục hồi sức khỏe đường ruột.  

Ngoài ra việc ăn đậu phụ lên men một cách hợp lí có thể giúp tiêu hóa tốt, kích thích tiêu hóa, đồng thời còn tăng tốc quá trình trao đổi chất của cơ thể, loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể.

Giảm cholesterol

Đậu phụ lên men tuy có chứa chất béo nhưng là axit béo chưa no, tiêu thụ đúng cách sẽ không gây hại cho cơ thể con người.

Dùng đậu phụ lên men, người ăn có thể sẽ không bao giờ mắc 5 căn bệnh này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghiên cứu khoa học đã chứng minh protein trong đậu phụ lên men là thành phần gốc nước, có thể kết hợp với axit mật, do đó nó có thể làm giảm cholesterol của con người một cách hiệu quả.

Hạ huyết áp

Sau khi nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng đậu phụ lên men có chứa một loại peptide có tác dụng hạ huyết áp tương đối cao, do đó tiêu thụ đậu phụ lên men đúng cách có thể làm giảm huyết áp của cơ thể con người.

Bệnh Alzheimer

Do mối quan hệ giữa các vi sinh vật nên lượng vitamin B có trong đậu phụ lên men chỉ đứng sau các sản phẩm từ sữa.

Hàm lượng vitamin B trong nó cao gấp 6 lần so với đậu phụ, đối với những người thường xuyên ăn chay, ăn một ít đậu phụ lên men với lượng vừa phải có tác dụng chữa bệnh thiếu máu ác tính và còn có thể ngăn ngừa chứng mất trí nhớ do tuổi già.

Dùng đậu phụ lên men, người ăn có thể sẽ không bao giờ mắc 5 căn bệnh này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hạ mỡ máu

Khi mở đậu phụ lên men, bạn sẽ thấy một lớp chất màu đỏ nổi lên trên bề mặt đậu phụ lên men, lớp chất này là tự nhiên, có tác dụng làm giảm lipid máu.

Chống ung thư

Hàm lượng isoflavone đậu nành trong đậu phụ lên men cực kỳ cao, có tác dụng ức chế bệnh bạch cầu ở người hiệu quả nên có tác dụng chống ung thư, đặc biệt đối với bệnh ung thư vú ở phụ nữ.

 

 

 

 

 

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Từ khóa:   dinh dưỡng đậu phụ sức khỏe

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