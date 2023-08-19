Một ly nước mật ong mỗi ngày, cơ thể sẽ “hấp thu” được những lợi ích đặc biệt trong 3 thời điểm này

Những chất dinh dưỡng này có tác dụng duy trì tương đối mạnh đối với sức khỏe đường tiêu hóa, gan, da, mạch máu, phổi và các bộ phận khác của con người.

Mật ong có vị rất ngọt, 80% thành phần là đường fructoza, sucrose, glucoza,… Ngoài ra còn chứa rất nhiều vitamin , axit amin, enzym và các nguyên tố khoáng chất.

Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người dùng một ít mật ong mỗi ngày, chẳng hạn như uống nước mật ong .

Đồng thời có thể phát huy nhiều tác dụng trong kháng khuẩn, chống viêm và nâng cao khả năng miễn dịch .

Đặc biệt trong 3 khoảng thời gian sau mỗi ngày, uống nước mật ong đúng cách có tác dụng rất tốt cho sức khỏe.

Khi bạn thức dậy vào buổi sáng

Ảnh minh họa: Internet

Trong mật ong, khoảng 35% thành phần là glucose và khoảng 40% thành phần là fructose. Hai loại đường này có thể được hấp thụ trực tiếp vào cơ thể mà không cần qua quá trình tiêu hóa, giúp cung cấp dưỡng chất nhanh chóng cho cơ thể.

Năng lượng cần thiết cho sự trao đổi chất của tế bào não là đường trong cơ thể con người.

Vì vậy khi bạn thức dậy vào buổi sáng, uống một ly nước mật ong có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn cho tế bào não, thúc đẩy quá trình trao đổi chất bình thường của tế bào não, giúp não cải thiện chức năng.

Ngoài ra, trong mật ong còn chứa một lượng lớn thành phần axit béo, có thể kích thích đường ruột, đẩy nhanh tốc độ nhu động của đường ruột, nhanh chóng bài tiết một số chất chuyển hóa và độc chất xâm nhập vào đường ruột.

Vì vậy, sau khi thức dậy vào buổi sáng, uống một ly nước mật ong đúng cách, có thể thúc đẩy đường ruột nhanh chóng giải độc, có tác dụng chữa bệnh.

Uống sau khi ăn 1 giờ

Mật ong đặc biệt giàu enzyme, chẳng hạn như amylase, có thể giúp phân hủy các loại thực phẩm giàu tinh bột đi vào đường tiêu hóa.

Enzyme lipolytic chứa trong nó có thể nhanh chóng phân hủy một số thức ăn béo đi vào đường tiêu hóa.

Vì vậy uống một ly nước mật ong đúng cách một giờ sau bữa ăn có thể giúp đường tiêu hóa tiêu hóa một số thức ăn và cải thiện chức năng tiêu hóa hiệu quả.

Hơn nữa, trong mật ong còn chứa một lượng lớn axit hữu cơ, những axit hữu cơ này có thể kích thích thành dạ dày tiết ra axit dịch vị, đẩy nhanh tốc độ nhu động đường tiêu hóa, có tác dụng cải thiện hiệu quả tình trạng tích tụ thức ăn và khó tiêu, đối với người chức năng đường tiêu hóa yếu. tác dụng cải thiện chức năng đường tiêu hóa.

Nửa giờ trước khi đi ngủ

Ảnh minh họa: Internet

Nửa giờ trước khi đi ngủ, uống một ly nước mật ong đúng cách, hoặc thêm một ít mật ong vào sữa, có thể làm dịu thần kinh và thúc đẩy giấc ngủ.

Bởi trong mật ong có chứa một lượng lớn vitamin nhóm B, loại vitamin này có tác dụng điều hòa và bồi bổ thần kinh, có thể ổn định thần kinh và loại bỏ những cảm xúc không tốt.

Hơn nữa, đường, vitamin, axit amin và các thành phần khác có trong mật ong có thể bảo vệ da và tăng cường độ đàn hồi cho da.

Đặc biệt là buổi tối trước khi đi ngủ khoảng thời gian, uống một ly nước mật ong đúng cách có thể ức chế hoặc tiêu diệt một số vi khuẩn trên bề mặt da, đồng thời có tác dụng bảo vệ da.

Nhìn chung, mỗi ngày uống một ít nước mật ong phù hợp vào ba khoảng thời gian trên có tác dụng duy trì sức khỏe con người rất tốt.