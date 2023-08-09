Công dụng tuyệt vời của giấm trắng: Khử mùi hôi, mùi thuốc lá, làm mềm khăn và cái cuối cùng là đặc biệt nhất vì hầu như ai cũng muốn làm sạch chúng

Tuy nhiên, giấm trắng không chỉ là một loại gia vị mà còn có thể đóng một vai trò lớn trong cuộc sống.

Là một loại gia vị nấu ăn trong nhà bếp, giấm trắng thường được sử dụng trong các món ăn khác nhau, có thể mang lại vị chua độc đáo cho món ăn, đồng thời tăng hương vị và mùi vị của món ăn.

Muốn nấu được một bàn ăn thơm ngon bổ dưỡng thì tất nhiên không thể thiếu các nguyên liệu đa dạng, tuy nhiên một số nguyên liệu sau khi chế biến sẽ để lại mùi nồng trên tay. Ví dụ như vị cay của tỏi, gừng, ớt, mùi tanh của các loại cá để lại.

Những mùi còn sót lại này chỉ có thể được làm sạch bằng các phương pháp thông thường và hoàn toàn không thể làm sạch được.

Thực tế, lúc này chúng ta có thể đổ một ít giấm trắng vào lòng bàn tay, sau đó xoa hai bàn tay vào nhau. Sau khi chà xát nên rửa sạch cặn bằng nước sạch, để loại bỏ hoàn toàn mùi đặc biệt trên tay.

Điều này là do axit axetic có trong giấm trắng, có thể loại bỏ mùi hôi hiệu quả. Không chỉ vậy, chúng ta còn có thể dùng giấm trắng để lau mùi còn sót lại trên thớt và dao làm bếp, nhờ đó mùi còn sót lại cũng được khử đi.

Khử mùi khói thuốc

Nhiều bạn có thói quen hút thuốc, nếu hút ở nhà sẽ khiến nhà ám khói. Nhất là khi nhà có khách, nếu có nhiều người hút thuốc thì mùi khói trong nhà càng nồng. Lúc này, dù có mở hết cửa ra vào, cửa sổ trong nhà thì khói cũng khó tản đi.

Khi gặp sự cố như vậy, chúng ta có thể sử dụng một ít giấm trắng. Chỉ cần cho nửa chậu nước sạch vào bình tưới, sau đó đổ thêm một ít giấm trắng và vài giọt nước vệ sinh vào nước, sau đó đậy chặt nắp và lắc đều để giấm trắng và nước vệ sinh hòa tan hoàn toàn trong bình.

Tiếp theo, chúng ta chỉ cần xịt dung dịch này vào phòng hay phòng khách có khói thuốc. Chất nicotin trong thuốc lá hòa tan trong nước, tính axit của giấm trắng sẽ trung hòa tính kiềm của khói thuốc.

Nhờ đó mùi khói có thể nhanh chóng tan biến, chỉ để lại mùi thơm thoang thoảng của nước vệ sinh. Phương pháp khử mùi khói trong phòng này vừa đơn giản lại hiệu quả, lần sau nếu gặp phải vấn đề tương tự, bạn có thể thử áp dụng.

Loại bỏ cặn khỏi ấm đun nước

Ảnh minh họa: Internet

Hiện nay nhiều hộ gia đình sử dụng ấm điện để đun nước, sau một thời gian sử dụng, dưới đáy ấm của chúng ta sẽ đóng một lớp cặn màu vàng, nếu không vệ sinh sạch sẽ lớp cặn này sẽ ngày càng tích tụ nhiều hơn.

Trên thực tế, chúng ta cũng có thể dùng giấm trắng để tẩy cặn trong ấm. Cách làm rất đơn giản, đầu tiên chúng ta đổ thêm một ít giấm trắng vào ấm, sau đó cho hai lát chanh vào, sau đó thêm nửa bát nước. Bật lại ấm và đun sôi nước giấm bên trong.

Sau khi đun sôi nước thì đổ đi và hơn mười phút sau thì có thể thấy rằng lớp cặn ở đáy đã mờ đi rất nhiều. Lúc này sẽ lau sạch bằng giẻ và hiệu quả rất rõ ràng. Ấm đun nước sạch dùng để đun nước nên nước sẽ sạch hơn và bạn có thể yên tâm uống nước.

Làm mềm khăn

Khăn tắm của chúng ta sau một thời gian dài sử dụng thường dễ bị xơ cứng nên chúng ta cảm thấy rất khó chịu khi sử dụng.

Trên thực tế, nếu muốn khôi phục lại độ mềm mại cho chiếc khăn lúc mới mua, chúng ta có thể dùng đến giấm trắng, chỉ cần cho khăn vào nước, sau đó đổ giấm trắng vào, sau đó vò nhẹ khăn rồi cho vào trong nửa giờ.

Sau khi ngâm, chúng ta vắt khô khăn và phơi khô nước ở nơi thoáng gió, lúc này chúng ta sẽ thấy khăn đã mềm hơn rất nhiều. Điều này là do giấm trắng có tác dụng làm mềm, có thể làm mềm các sợi khăn và khôi phục độ mềm mại của khăn.