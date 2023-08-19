Đậu hũ sẽ bị chua nếu để qua một ngày, chủ quán ăn mách 3 mẹo nhỏ khiến chúng vừa ngon vừa tươi

Thông thường, đậu phụ tươi chúng ta mua về có thể bảo quản trong tủ lạnh để bảo quản ở nhiệt độ thấp, thời gian bảo quản không nên quá lâu, khoảng hai ngày là đủ.

Đậu phụ là món ăn phổ biến trong cuộc sống, được mọi người yêu thích vì hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng , đặc biệt là những lúc trời nóng vào mùa xuân, ăn nhiều đậu phụ là điều hoàn hảo.

Ở đây bạn cũng có thể đặt đậu phụ ở nơi thoáng mát và thoáng gió, thay nước hàng ngày, sau khi thay nước cho thêm một chút muối, có thể bảo quản ít nhất hai ngày vào mùa hè và ba hoặc bốn ngày vào mùa đông.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nếu muốn để được lâu, bạn có thể sử dụng phương pháp ngâm nước muối: cho một ít muối vào nước ấm. Sau khi muối tan trong nước và nguội bớt thì ngâm đậu hũ vào và bảo quản trong vài ngày.

Tỷ lệ muối nên được xác định theo lượng đậu phụ, 10 gam muối cho 100 gam đậu phụ. Với cách này có thể để tươi từ 7-10 ngày mà không thay đổi mùi vị, nếu để ngăn mát tủ lạnh thì sẽ để được lâu hơn. Nhưng hãy nhớ rằng, khi nấu ăn, bạn có thể không thêm muối hoặc một chút.

Một phương pháp khác là nấu bằng nước

Trong quá trình nấu, bạn cũng có thể thêm một ít muối, khi nước sôi, nấu trong khoảng 2 phút, việc làm này có thể tiêu diệt vi khuẩn và làm mất một phần nước trong đậu phụ.

Sau khi nấu chín, lấy ra và để ở nơi mát mẻ. Điều này cũng giúp bảo quản đậu phụ trong thời gian dài.

Cuối cùng là phương pháp rán

Ảnh minh họa: Internet

Chia đậu phụ đã được rửa sạch thành các miếng đều nhau, ráo nước. Để chảo lên bếp, thêm một ít dầu, sau đó đun nóng dầu và giảm lửa nhỏ, đặt các miếng đậu phụ đã cắt vào chảo và chiên cho đến khi cả hai mặt của đậu phụ có màu vàng đẹp.

Sau khi chiên xong, để ráo dầu và khi nguội, lưu trữ trong tủ lạnh. Cùng với những phương pháp trên, phương pháp này cũng có thể bảo quản đậu phụ trong thời gian dài.

Cuối cùng, sau khi đông lạnh, đậu phụ tươi sẽ tạo ra một chất acid có thể phá hủy chất béo tích tụ trong cơ thể, giúp giảm cân.

Mặc dù đậu phụ đông lạnh, nhưng thành phần dinh dưỡng không bị hủy hoại và không gây cảm giác đói đến rõ rệt. Vì vậy, ăn nhiều đậu phụ, đặc biệt là đậu phụ đông lạnh, rất có lợi cho nhiều người bạn đang muốn giảm cân.