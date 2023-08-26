Thật lãng phí nếu đổ đi phần nước trà đã pha qua đêm, hãy áp dụng nhanh 5 mẹo vặt này để làm sạch đồ trong nhà

Dinh dưỡng 26/08/2023 18:15

Phần lớn nước trà để qua đêm, chúng ta sẽ đổ đi nhưng ít người biết công dụng đằng sau của nó đặc biệt trong việc lau sạch đồ đạc trong nhà.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp những người thích uống trà. Việc thưởng trà không chỉ rèn luyện tâm hồn con người mà còn có tác dụng tốt cho sức khỏe, có thể nói là cân bằng cả thể xác lẫn tinh thần.

Khi pha trà, có người thích sử dụng dụng cụ pha trà chuyên dụng để ngâm trà, cũng có người thích đặt trực tiếp lá trà vào cốc giữ nhiệt để pha trà.

Tuy nhiên, bất kể phương pháp pha trà nào, vào ngày thứ 2, chúng ta đều phải rót trà cũ ra và sau đó thêm lá trà mới.

Như chúng ta đã biết, trà qua đêm có một tác động nhất định đến sức khỏe của chúng ta, vì vậy trong mắt nhiều người, trà qua đêm không có ý nghĩa gì. Nhưng thực tế, mọi thứ đều có ý nghĩa tồn tại của nó, kể cả trà qua đêm.

Từ một góc độ nhất định, trà qua đêm cũng có nhiều ứng dụng, chỉ là rất nhiều người không biết thôi.

Dùng để tưới hoa

Thật lãng phí nếu đổ đi phần nước trà đã pha qua đêm, hãy áp dụng nhanh 5 mẹo vặt này để làm sạch đồ trong nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bản thân nước trà có chứa theophylline, có thể được coi là chất dinh dưỡng tự nhiên cho hoa và cây trồng.

Ngoài ra, nước trà còn chứa một số muối vô cơ, carbohydrate và các chất khác. Nếu bạn thường xuyên tưới hoa bằng trà qua đêm, bạn có thể làm cho hoa và cây phát triển tươi tốt hơn.

Lau đồ đạc

Lau dọn nhà cửa là việc mà hàng ngày rất nhiều người làm. Ngoài việc nấu nướng hàng ngày bạn còn cần dọn dẹp, giặt giũ quần áo.

Đồ nội thất cũng cần được lau chùi thường xuyên, nếu đồ đạc lâu ngày không được lau chùi sẽ dễ bám bụi bẩn trên đồ đạc, đồng thời trở nên bẩn và cũ.

Khi lau đồ đạc, chúng ta có thể dùng trà để qua đêm, chỉ cần nhúng giẻ vào nước trà là các vết bẩn trên đồ đạc sẽ được loại bỏ.

Rửa sạch bát đĩa

Vì chúng ta cần nấu ăn hàng ngày nên việc dọn dẹp bát đĩa đã trở thành điều bắt buộc. Ăn xong, nhiều người nhìn chằm chằm đĩa dầu mỡ trong bồn rửa một lúc, không muốn cử động.

Thật lãng phí nếu đổ đi phần nước trà đã pha qua đêm, hãy áp dụng nhanh 5 mẹo vặt này để làm sạch đồ trong nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực tế, khi lau chùi bát đĩa, ngoài việc lau bằng chất tẩy rửa, bạn cũng có thể dùng nước trà để làm sạch, chúng ta có thể đổ phần nước trà còn lại vào một chiếc chậu lớn, sau đó đặt bát đĩa dính dầu vào đó. Sau khi ngâm một thời gian, các vết bẩn trên bát đĩa có thể dễ dàng được loại bỏ.

Khử mùi cây lau nhà

Cây lau nhà là dụng cụ được nhiều gia đình sử dụng, nhờ sử dụng cây lau nhà, việc vệ sinh trong nhà có thể trở nên gọn gàng hơn.

Nhưng nhiều người nhận thấy rằng dù có lau chùi thế nào thì sau một thời gian sử dụng vẫn sẽ có mùi đặc trưng.

Làm thế nào để khử mùi đặc biệt trên cây lau nhà? Kỳ thực, phương pháp này cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần ngâm trà qua đêm trong chậu lau nhà, khoảng mười phút là có thể loại bỏ mùi hôi đặc biệt.

Dùng để súc miệng

Nhiều người biết trà để qua đêm không thể uống được nữa, tuy không uống được nhưng có thể dùng để súc miệng.

Đặc biệt là khi chúng ta vừa thức dậy vào buổi sáng, mùi đặc biệt trong miệng càng nghiêm trọng hơn, trà cũng có tác dụng làm sạch tốt hơn.

Khi thức dậy, chúng ta có thể nhấp một ngụm trà qua đêm, súc miệng qua lại vài lần rồi nhổ ra, bằng cách này, mùi hôi đặc biệt trong miệng sẽ nhanh chóng bị loại bỏ, đồng thời sẽ có một mùi trà thoang thoảng trong miệng.

 

 

 

 

 

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