4 loại thực phẩm “không đội trời chung” với khoai lang, bác sĩ nhắc nhở không thể ăn cùng để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa

Dinh dưỡng 07/09/2023 00:15

Khoai lang là thực phẩm tốt cho sức khỏe nhưng nếu ăn chung với 4 loại thực phẩm này rất có thể trở thành một loại “độc dược” gây khó chịu cho cơ thể.

Khoai lang là thực phẩm thơm ngon, bổ dưỡng, giàu vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa, được nhiều người đánh giá là sự lựa chọn tốt cho sức khỏe

Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý một số điều cấm kỵ khi ăn khoai lang, đặc biệt là mối liên hệ không tương thích của nó với một số loại thực phẩm. 

Có một số loại thực phẩm được mệnh danh là “đối thủ” của khoai lang. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này hãy tìm hiểu 4 loại thực phẩm dưới đây.

Chuối

4 loại thực phẩm “không đội trời chung” với khoai lang, bác sĩ nhắc nhở không thể ăn cùng để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên, khoai lang và chuối không nên được ăn cùng nhau. Khoai lang giàu tinh bột và chất xơ, trong khi chuối chứa nhiều pectin và axit hữu cơ, hai chất này sẽ hình thành cặn dưới tác dụng của axit dạ dày.

Tăng gánh nặng cho dạ dày, dẫn đến khó tiêu, đầy hơi, tiêu chảy và các triệu chứng khác. Vì vậy, nếu ăn khoai lang và chuối cùng nhau trong cùng một bữa ăn có thể gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa.

Lươn

Thứ hai, không nên ăn khoai lang và lươn cùng nhau. Khoai lang là loại thực phẩm dẻo, còn lươn chứa rất nhiều protein và chất béo.

Nếu bạn ăn hai loại thực phẩm này cùng một lúc thì có thể dễ dàng gây khó tiêu thậm chí có thể dẫn đến các triệu chứng như tiêu chảy và đầy hơi.

Vì vậy, để tránh những khó chịu về thể chất không đáng có, tốt nhất bạn nên ăn riêng khoai lang và lươn.

Quả hồng

4 loại thực phẩm “không đội trời chung” với khoai lang, bác sĩ nhắc nhở không thể ăn cùng để tránh ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thứ ba, không nên ăn khoai lang và hồng cùng nhau. Axit tannic trong khoai lang và quả hồng dễ dàng tạo thành chất gel khi kết hợp, cản trở quá trình hấp thụ canxi của cơ thể.

Nếu ăn nhiều khoai lang và hồng cùng lúc có thể gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa như tiêu chảy, chướng bụng, buồn nôn và các triệu chứng khác.

Vì vậy, khi ăn khoai lang, tốt nhất bạn nên ăn riêng với quả hồng để tránh những cảm giác khó chịu không đáng có về thể chất.

Sữa

Ngoài ra, không nên ăn khoai lang cùng với sữa. Chất oxalat trong khoai lang kết hợp với ion canxi trong sữa tạo thành canxi oxalat khó tiêu hóa, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.

Hơn nữa, protein trong sữa sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các enzym tiêu hóa, khiến khoai lang khó tiêu hóa hơn. Vì vậy, nếu dùng khoai lang và sữa trong cùng một bữa ăn có thể làm tăng gánh nặng cho đường tiêu hóa và gây khó chịu.

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Từ khóa:   dinh dưỡng khoai lang tiêu hóa

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