3 loại “thuốc chống ung thư” tự nhiên này vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng, ăn một ít mỗi ngày để tránh xa tế bào “xấu”

Dinh dưỡng 08/09/2023 17:03

Ung thư là một căn bệnh nguy hiểm nhưng để phòng tránh nó thì cần phải có một thói quen sinh hoạt hợp lý đặc biệt trong việc ăn uống. Vì thế để ngăn ngừa ung thư, chúng ta nên dùng 3 loại thực phẩm này.

Cà rốt

Một trong những chất dinh dưỡng đặc biệt hơn trong cà rốt là carotene. Trên thực tế, carotene là nguyên tố vi lượng rất tốt trong việc ngăn ngừa ung thư.

Vì vậy, không chỉ cà rốt mà các thực phẩm khác có chứa carotene cũng có thể đóng vai trò chống ung thư.

3 loại “thuốc chống ung thư” tự nhiên này vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng, ăn một ít mỗi ngày để tránh xa tế bào “xấu” - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, carotene còn có tác dụng bảo vệ thị lực và giúp mắt thư giãn hơn. Nó còn có thể tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, khi khả năng miễn dịch của cơ thể mạnh mẽ thì tự nhiên sẽ không bị những vi khuẩn có hại quấy rầy.

Đồng thời, ăn một ít cà rốt có thể loại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả, cơ thể con người càng sạch sẽ thì cơ thể càng tốt.

Cà chua

Vị chua ngọt đặc biệt của cà chua khiến nó trở thành một loại thực phẩm rất phổ biến và ngon miệng. Tuy nhiên, việc xem cà chua là trái cây hay rau củ vẫn luôn là một đề tài tranh luận.

Dù cho cà chua được xem là rau hay hoa quả, thì nó đều có tác dụng chống ung thư. Điều này bởi vì cà chua chứa chất dinh dưỡng gọi là lycopene, một chất có tác dụng chống và phòng ngừa ung thư.

Thực tế, bằng cách chế biến cà chua thành sốt, bạn có thể hấp thụ nhiều lycopene hơn, đồng thời ăn cà chua còn có thể phòng ngừa các bệnh khác nên cà chua rất tốt.

Cà tím

3 loại “thuốc chống ung thư” tự nhiên này vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng, ăn một ít mỗi ngày để tránh xa tế bào “xấu” - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cà tím cũng là một loại rau thường xuất hiện trong mỗi gia đình, đặc biệt là khi đến mùa cà tím. Mỗi gia đình đều không thể bỏ qua cơ hội thưởng thức món ăn tươi ngon này.

Thực ra, có rất nhiều cách để chế biến cà tím, nhưng mỗi cách đều rất ngon. Ưu điểm khi ăn cà tím là nó có thể cải thiện trí nhớ của con người, rất tốt cho sự phát triển não bộ của trẻ em, và cà tím còn có tác dụng phòng ngừa ung thư.

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Từ khóa:   dinh dưỡng ung thư thực phẩm

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