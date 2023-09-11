Không nên bảo quản tôm tươi trực tiếp trong tủ lạnh, dân đi biển sẽ chỉ cách để giữ tôm tươi cả năm

Chúng được nhiều người yêu thích bởi hương vị tinh tế, thịt căng mọng, giàu dinh dưỡng và là lựa chọn hàng đầu để bổ sung dinh dưỡng cho trẻ trong mọi mùa.

Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, hải sản, đặc biệt là tôm , là món ngon mà chúng ta thường xuyên bắt gặp.

Tuy nhiên, sau một thời gian bảo quản, chúng ta có thể nhận thấy chất lượng của những con tôm này đã thay đổi, không còn tươi như lúc mới mua, mùi vị cũng không còn ngon như trước.

Vì vậy, chúng ta thường mua tôm với số lượng lớn ở chợ và bảo quản trong tủ lạnh để dùng ngay.

Thực tế, cho tôm trực tiếp vào tủ lạnh không phải là cách bảo quản tốt nhất. Bởi trong quá trình đông lạnh, một lượng lớn độ ẩm trong thịt tôm sẽ bị mất đi khiến thịt tôm chín dễ bị gãy, thậm chí có mùi tanh nồng.

Vì thế, ngư dân sẽ chỉ cách mà họ thường sử dụng để bảo quản tôm, phương pháp này rất thực tế và có thể giữ được hương vị và độ tươi của tôm trong cả năm.

Cho tôm vào hộp kín cùng với chút đường

Phương pháp đầu tiên là đảm bảo tôm không tiếp xúc trực tiếp với tủ lạnh khi bảo quản. Vì nếu cấp đông trực tiếp khi còn tươi, thịt tôm sẽ mềm và mùi vị cũng mất đi độ tươi ngon.

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, chúng ta cần chuẩn bị hộp kín có nắp đậy, sau khi làm sạch hộp kín, xếp tôm vào hộp từng lớp một và rắc một ít đường lên từng lớp. Đường trắng có thể khóa độ ẩm của tôm và giữ cho chúng tươi ngon.

Số lượng tôm cho vào mỗi hộp có thể tùy theo lượng thức ăn của bạn quyết định nên bạn có thể nấu và ăn bất cứ lúc nào, rất tiện lợi.

Cuối cùng chúng ta cần đóng nắp lại và cho hộp vào tủ lạnh để cấp đông. Tôm được bảo quản theo cách này vẫn tươi ngon hơn bao giờ hết.

Sử dụng phương pháp này để bảo quản tôm không chỉ ngăn chặn sự chuyển hương vị mà còn khóa độ ẩm, giúp đầu tôm giữ được màu sắc và hương vị thơm ngon ban đầu như khi còn tươi.

Cho tôm vào cái chai với một chút nước

Cách thứ hai là dùng chai nước khoáng hoặc chai nước giải khát để bảo quản tôm. Vào mùa hè, những chai như vậy rất dễ tìm và có khả năng bịt kín tốt.

Cách thứ hai là dùng chai nước khoáng hoặc chai nước giải khát để bảo quản tôm. Vào mùa hè, những chai như vậy rất dễ tìm và có đặc tính bịt kín tốt.

Khi bảo quản tôm, trước tiên cần làm sạch tôm, không loại bỏ các đường tôm, vì vỏ tôm còn nguyên vẹn sẽ ảnh hưởng đến mùi vị của tôm. Sau đó cho từng con tôm vào lọ.

Lưu ý không đựng trực tiếp trong túi nhựa và đặt vào tủ lạnh đông, vì điều này có thể gây lẫn mùi và ảnh hưởng đến hương vị của tôm hùm. Khi chai đã đầy tôm, hãy đổ đầy nước và vặn chặt nắp chai, sau đó đặt vào tủ lạnh đông.

Khi sử dụng, chỉ cần cắt vỏ chai, lấy ra tôm hùm một cách dễ dàng và tiện lợi. Phương pháp này giúp tôm được bảo quản trong thời gian gần như tươi ngon như khi vừa mua.

Chần tôm trước khi bảo quản

Cách thứ ba là luộc trước rồi mới bảo quản. Nếu không thích hai cách trên hoặc muốn nấu tôm nhanh hơn, bạn có thể chần tôm trước khi bảo quản.

Đầu tiên, bạn cần làm sạch tôm và chần qua nước sôi. Bằng cách chần ở nhiệt độ cao, protein trong tôm có thể nhanh chóng đông đặc và giữ lại trong tế bào tôm, đảm bảo chất dinh dưỡng không bị thất thoát trong quá trình bảo quản.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chần, tôm cần được chia thành nhiều phần nhỏ, tức là mỗi lần ăn bao nhiêu, sau đó cho vào túi hoặc hộp bảo quản tươi, cuối cùng cho vào tủ lạnh để bảo quản.

Điều này cũng giữ cho nó tươi trong một thời gian dài. Khi muốn ăn chỉ cần lấy ra một phần là thời gian nấu sẽ rút ngắn đi rất nhiều vì đã chín sẵn. Phương pháp này đơn giản và nhanh chóng.