Tiết lộ 4 mẹo vặt chọn khoai lang vừa ngon vừa thơm đến cả trẻ con cũng thích

Đối với những người đang giảm cân, khoai lang cũng là một món ngon không thể thiếu, ngay cả khi ăn nhiều khoai lang cũng không cần lo lắng về việc tăng cân.

Khoai lang là một món ăn ngon và rất no, có thể coi là món ăn được nhiều người yêu thích nhất

Tuy nhiên, nhiều người không biết cách chọn khoai lang khi mua, thực ra việc chọn khoai lang cũng có một số mẹo nhỏ.

Khi chọn khoai lang, bạn có thể nhìn vào lớp vỏ bên ngoài của củ khoai lang, qua lớp vỏ bên ngoài của củ khoai lang, chúng ta có thể học được rất nhiều điều.

Trong trường hợp bình thường, vỏ khoai lang tươi tương đối mịn, dưới ánh nắng sẽ phát ra ánh sáng nhất định, nếu mua từ một người bán hàng nhỏ, bạn cũng có thể nhìn thấy vết bùn trên khoai lang.

Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp loại khoai lang này, bạn cứ dứt khoát mua mà không lo khoai lang có vấn đề.

Nhưng trong quá trình mua khoai lang, nếu bạn thấy vỏ khoai lang bị khô và không đều màu thì đừng mua. Nguyên nhân có thể là do khoai lang để quá lâu nên mùi vị của khoai lang sẽ thay đổi.

Bạn cũng phải dứt khoát từ chối những củ khoai lang có đốm đen bên ngoài hoặc mọc mầm. Khoai lang có đốm đen trên bề mặt có thể do thối bên trong, chất dinh dưỡng của khoai lang đã nảy mầm cũng sẽ bị mất đi.

Nhìn vào màu sắc của khoai lang

Khi mua khoai lang bạn cũng cần quan sát màu sắc của khoai lang, có người nói: Nên quan sát màu sắc của khoai lang như thế nào? Không phải tất cả đều giống nhau sao?

Trên thực tế, màu sắc của khoai lang không hoàn toàn giống nhau, một số khoai lang có màu hơi hồng, một số có màu sẫm hơn.

Đối với khoai lang bị thối, các đốm đen sẽ lần lượt xuất hiện trên bề mặt. Thực chất đây là bệnh đốm đen, bạn không nên mua khoai lang có đốm đen, nếu ăn khoai lang như vậy có thể gây ngộ độc thực phẩm.

Ngửi mùi khoai lang

Trong quá trình lựa chọn khoai lang, bạn cũng có thể đánh giá độ tươi của khoai lang bằng cách ngửi. Trong điều kiện bình thường, khoai lang không có nhiều hương vị, nếu còn tươi sẽ chỉ ngửi thấy mùi thơm đất thoang thoảng.

Nhưng nếu bạn ngửi thấy mùi rất hăng hoặc đặc biệt thì đừng mua, bạn phải biết rằng củ khoai lang này có thể đã bị hỏng. Không có cách nào để ăn nó nếu bạn mua nó về nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Nhìn hình dạng của củ khoai lang

Khi mua khoai lang, nhiều người sẽ chọn những củ khoai lang có hình tròn, đẹp mắt.

Nhưng trên thực tế, loại khoai lang tròn này không ngon bằng khoai lang dài, bởi vì khoai lang dài là loại khoai lang mọc tự nhiên, đáy tương đối nhọn, khi ăn có vị mềm hơn. Có một số củ khoai lang tròn trồng trong nhà kính, mùi vị không ngon lắm.

Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý chọn những củ khoai lang không có vết thương trên bề mặt, nếu bề mặt khoai lang bị tổn thương thì vi khuẩn có thể lợi dụng.

Hơn nữa, những củ khoai lang như vậy sau khi mua về không dễ bảo quản, nếu không cẩn thận chúng sẽ bị thối.