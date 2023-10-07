Chuyên gia tiết lộ 3 loại thực phẩm bổ sung giúp giảm viêm và cải thiện làn da mỗi ngày

Dinh dưỡng 07/10/2023 11:21

Chuyên gia Bill Gurley cho rằng uống ba loại thực phẩm bổ sung mỗi ngày bao gồm nghệ, tinh dầu tràm trà và vitamin tổng hợp sẽ giúp tăng cường sức khỏe và giảm viêm nhiễm

Tiến sĩ Bill Gurley đã dành nhiều thập kỷ để nghiên cứu tất cả các loại thực phẩm bổ sung khác nhau, từ cây ban âu đến cây kế sữa và bạch quả.

Đó là một phần công việc của ông với tư cách là nhà khoa học chính tại Trung tâm Nghiên cứu Sản phẩm Tự nhiên Quốc gia tại Đại học Mississippi, nơi ông nghiên cứu sự an toàn của các chất bổ sung thảo dược và sự tương tác của chúng với các loại thuốc hiện đại.

Tuy nhiên, tủ thuốc của ông thì khá ít ỏi. Ông Gurley nói với Insider: “Tôi dùng thực phẩm bổ sung, nhưng tôi không dùng nhiều”.

Tiến sĩ Gurley đã chia sẻ ba loại thực phẩm bổ sung mà ông nghĩ thực sự đáng dùng và cá nhân dùng hàng ngày.

Nghệ

Chuyên gia tiết lộ 3 loại thực phẩm bổ sung giúp giảm viêm và cải thiện làn da mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh: BI

Củ nghệ đã trở nên phổ biến như một phương pháp điều trị chứng khó tiêu và cũng có thể giúp chữa các bệnh khác, như giảm viêm .

Ông Gurley nói: “Tôi dùng nghệ hàng ngày”.

Gurley, 63 tuổi, cho biết nghệ có một số “đặc tính chống viêm nói chung” nhờ hoạt chất curcumin. Một nghiên cứu cho thấy chất curcumin có thể làm giảm sưng khớp, đau và cứng khớp buổi sáng ở bệnh nhân viêm xương khớp.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thận trọng với nơi bạn mua chất bổ sung bột nghệ. Một số nhà sản xuất thực phẩm bổ sung không cẩn thận trong việc xây dựng công thức sản phẩm của họ.

Điều này có thể dẫn đến các chất bổ sung có chứa chất gây ô nhiễm làm tăng khả năng mắc các tình trạng sức khỏe nguy hiểm, như tổn thương gan.

Tinh dầu tràm trà

Gurley cũng sử dụng tinh dầu tràm trà hàng ngày để giữ da khỏe mạnh.

Tinh dầu tràm trà là một loại chiết xuất được làm từ cây trà Úc và có thể giúp điều trị nhiều vấn đề về da như mụn trứng cá, gàu, lành vết thương, nấm móng tay, nhiễm nấm candida và dị ứng da.

Tiến sĩ Gurley nói: “Tinh dầu tràm trà là một thứ tuyệt vời. Tôi bào chế một sản phẩm tinh dầu tràm trà và sử dụng nó hàng ngày trên đôi chân của mình”.

Đối với những người muốn dùng thử tinh dầu tràm trà, ông Gurley cảnh báo rằng một số công ty sẽ thay thế dầu cây trà bằng những sản phẩm rẻ hơn, như dầu khuynh diệp mà người tiêu dùng không hề biết.

Ông Gurley nói: “Không phải tất cả dầu cây trà đều được tạo ra như nhau. Dầu khuynh diệp rẻ hơn nhiều và có mùi tương tự”.

Vitamin tổng hợp

Chuyên gia tiết lộ 3 loại thực phẩm bổ sung giúp giảm viêm và cải thiện làn da mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh: BI

Cuối cùng, Tiến sĩ Gurley cho biết ông uống một loại vitamin tổng hợp tốt, đơn giản mỗi ngày.

Vitamin tổng hợp được bào chế với nhiều loại vitamin và khoáng chất, có thể hữu ích cho những trường hợp thiếu hụt vitamin thông thường.

Tuy nhiên, không phải ai cũng cần vitamin tổng hợp. Cách tốt nhất để xác định xem bạn có bị thiếu hụt hay không là kiểm tra với bác sĩ. 

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Từ khóa:   dinh dưỡng thực phẩm làn da

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