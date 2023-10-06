Những người thích uống sữa vào buổi sáng nên lưu ý 3 điều này nếu không muốn rước bệnh vào người đặc biệt là số 2

Dinh dưỡng 06/10/2023 06:10

Sữa là một thực phẩm quen thuộc đối với rất nhiều người, tuy nhiên đối với những người thích uống vào buổi sáng nên chú ý đến 3 điều này.

Uống sữa ở nhiệt độ vừa phải

Là một phần của bữa sáng, nhiệt độ của sữa không được quá cao hoặc quá thấp, nên uống sữa ở nhiệt độ bình thường, tức là khoảng 25°C, vì sữa ở nhiệt độ này có vị ngon nhất và cơ thể dễ hấp thụ. cơ thể ở nhiệt độ này Cấu trúc bên trong của chất dinh dưỡng không bị phá hủy.

Những người thích uống sữa vào buổi sáng nên lưu ý 3 điều này nếu không muốn rước bệnh vào người đặc biệt là số 2 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Và nếu nhiệt độ quá cao không những ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng mà còn dễ bị khét, khó uống, mùi vị sẽ tanh hơn. Nếu nhiệt độ quá thấp, buổi sáng dễ gây tổn thương dạ dày và ruột, mùi vị sẽ không ngon.

Nhiều người buổi sáng thức dậy, bụng cồn cào sau khi tiêu hóa tối qua, lại rất đói nên đánh răng rửa mặt xong nóng lòng muốn ăn sáng, hoặc sắp đi làm muộn cũng như vì nhiều lý do khác, dẫn đến uống sữa một cách vội vã.

Không uống quá nhanh

Điều này thực ra là không nên, nên uống sữa từ từ vì những lý do sau: Trước hết, sữa thực chất là một loại đồ uống có hương vị, chỉ cần nhấm nháp từ từ, bạn mới có thể cảm nhận được hương vị thơm ngon của nó.

Ngoài ra, uống sữa từng ngụm lớn còn có nguy cơ gây nghẹn, có hại cho khí quản, không thân thiện với thực quản nên nên uống từ từ, từng ngụm nhỏ.

Chọn loại sữa phù hợp và chất lượng

Những người thích uống sữa vào buổi sáng nên lưu ý 3 điều này nếu không muốn rước bệnh vào người đặc biệt là số 2 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Uống sữa cũng là một điều cần đặc biệt chú ý, xét cho cùng, việc chọn loại sữa tốt hơn sẽ mang lại cảm giác thích thú khi ăn uống và hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn, chỉ có như vậy thì sữa bạn mua mới xứng đáng với số tiền bỏ ra. Sau đó, điều chính cần chú ý là ngày tháng, nhãn hiệu và hương vị của sản phẩm.

Hãy chú ý xem hạn sử dụng có còn hạn sử dụng hay không, thời hạn sử dụng của sữa nhìn chung rất ngắn nên khi mua bạn nên chú ý, đừng bao giờ mua sữa đã hết hạn sử dụng.

Ngoài ra nên cố gắng lựa chọn những thương hiệu nổi tiếng hoặc những thương hiệu được công chúng biết đến nhiều hơn để đảm bảo chất lượng sữa tốt hơn. Về hương vị, tốt nhất nên chọn hương vị nguyên bản, cũng là hương vị sữa nguyên chất nhất.

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Từ khóa:   dinh dưỡng uống sữa buổi sáng

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