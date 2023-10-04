Bật mí 7 mẹo hấp cá siêu ngon tại nhà, ai cũng nên thử để bữa cơm gia đình thêm ấm cúng

Dinh dưỡng 04/10/2023 16:35

Cá hấp là một ăn quen thuộc của nhiều người nhưng để món ăn ngon hơn thì chúng ta nên áp dụng 7 mẹo vặt này.

Thịt cá rất giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là món cá hấp được đông đảo công chúng yêu thích. Vậy làm thế nào để có thể làm được món cá hấp mềm và thơm ngon?

Chọn cá có kích thước vừa phải

Bật mí 7 mẹo hấp cá siêu ngon tại nhà, ai cũng nên thử để bữa cơm gia đình thêm ấm cúng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trọng lượng của con cá nên được kiểm soát khoảng 600 gram, với kích thước như vậy khi đặt trên đĩa cá, nó trông đẹp mắt và dễ dàng điều chỉnh độ chín tới mức hoàn hảo.

Chú ý cách xử lý cá

Khi chuẩn bị cá, bạn có thể cắt bỏ phần xương sống từ bên trong bụng (sử dụng đầu dao để cắt), nhằm tránh tình trạng cá co lại sau khi hấp khiến cho hình dạng của cá bị biến dạng.

Tuy nhiên, nếu bạn không thành thạo, cũng không sao nếu không chặt, để tránh làm hỏng cá trước khi hấp.

Sau khi làm sạch cá, bạn thoa đều mỡ heo lên hai bên thân cá (dầu ăn cũng được), sau đó nhúng một chút rượu trắng (bạn cũng có thể thử nhúng một ít rượu ngoại, có thể tạo ra khẩu vị mới).

Cách làm cá hấp căng mọng

Trộn khoảng 50 gam nhân thịt với một ít nước tương , dầu mè, muối, gừng băm, nấm hương băm nhuyễn rồi cho vào bụng cá. Điều này không chỉ làm cho mùi cá thêm thơm ngon mà còn làm cho bụng cá căng tròn, mang lại hình dáng đầy đặn cho cá sau khi hấp.

Cắt gừng và hành lá thành từng miếng nhỏ

Lấy một miếng gừng lớn, cắt thành những sợi dài, mỏng đều và đẹp, lấy phần trung của củ hành và cắt thành sợi. Để tăng tính thẩm mỹ và kích thích sự thèm ăn,  trải lên đĩa cá, sau đó rải một chút sợi hành và gừng lên thân cá sau khi đặt cá lên đĩa.

Hấp cá trong nồi nước sôi

Bật mí 7 mẹo hấp cá siêu ngon tại nhà, ai cũng nên thử để bữa cơm gia đình thêm ấm cúng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhớ cho cá vào nồi sau khi nước trong nồi hấp đã sôi (không bao giờ cho cá vào nước lạnh để hấp, nếu không sẽ làm hỏng nồi hấp. Bí quyết của nhiều món hấp là cho thức ăn vào nồi để hơi nước sau khi nước đun sôi);

Thời gian và nhiệt độ rất quan trọng

Hấp khoảng 6-7 phút thì tắt bếp (nhiệt là bí quyết hàng đầu);

Không nên lấy ra ngay sau khi tắt bếp.

Sau khi tắt bếp, không mở nắp nồi, không lấy cá ra khỏi nồi mà dùng nhiệt độ còn sót lại trong nồi để “hấp” cá khoảng 5-8 phút rồi vớt cá ra khỏi nồi.

Sau đó cho các gia vị đã chuẩn bị sẵn (nước tương, giấm, dầu trong và một ít muối) (hoặc không muối), rưới đều khắp thân cá (không có bột ngọt, để cá tươi và nhạt) , sau đó tùy ý thêm vài nhánh rau mùi rồi thưởng thức.

 

 

 

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Từ khóa:   hấp cá mẹo vặt bữa cơm

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