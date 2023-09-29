Đậu phụ là món ăn thường thấy trong nhà bếp và cũng là nguyên liệu truyền thống trong văn hóa ẩm thực của nhiều nước.

Người bị máu mỡ cao có nên ăn đậu phụ?

Đậu phụ không chỉ giàu canxi mà còn có thể bổ sung canxi cho cơ thể, tăng cường sức mạnh của xương một cách hiệu quả, giúp giảm nguy cơ loãng xương và các vấn đề khác.

Đậu phụ có giá trị dinh dưỡng cực cao, là thực phẩm rất quan trọng trong các món ăn chay và luôn được ưa chuộng.

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Ngoài ra, đậu phụ còn giàu protein thực vật, có thể tăng cường hiệu quả khả năng miễn dịch và sức đề kháng, giúp giảm bớt sự xuất hiện của các tình trạng sức khỏe kém.

Nhưng nhiều người cho rằng, người bị mỡ máu cao cần tránh xa đậu phụ. Chuyện gì đang xảy ra? Bệnh nhân mỡ máu cao có thực sự cần ăn ít đậu phụ?

Một số người cho rằng đậu phụ rất giàu protein thực vật và axit béo không bão hòa, có thể làm giảm cholesterol và lipid trong máu, rất có lợi cho bệnh nhân mắc bệnh mỡ máu cao.

Nhưng một số người khác lại cho rằng đậu phụ có chứa chất isoflavone, có thể ảnh hưởng đến sự hấp thụ hormone tuyến giáp của cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, gây ra bệnh cường giáp và các vấn đề khác.

Vì vậy, những người mắc bệnh mỡ máu cao nên tránh ăn đậu phụ.

Tuy nhiên, trên thực tế, không có chống chỉ định tuyệt đối nào về đậu phụ đối với bệnh nhân mỡ máu cao.

Mặc dù isoflavone trong đậu phụ sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thu hormone tuyến giáp nhưng chúng chỉ có tác dụng đối với sức khỏe nếu tiêu thụ với số lượng lớn.

Protein thực vật và axit béo không bão hòa trong đậu phụ có thể làm giảm mỡ máu và cholesterol, rất có lợi cho bệnh nhân mắc bệnh mỡ máu cao.

Vì vậy, bệnh nhân tăng lipid máu có thể ăn đậu phụ điều độ nhưng phải kiểm soát lượng ăn vào và tránh ăn quá mức.

4 món ăn này nên loại khỏi bàn ăn

Đậu phộng

Khi uống rượu, nhiều người sẽ chọn đậu phộng làm món ăn vặt, đậu phộng không chỉ giòn, thơm ngon mà còn giàu chất béo và chất béo trung tính, là loại thực phẩm giàu chất béo điển hình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đối với những người bị mỡ máu cao thì nên cố gắng ăn càng ít đậu phộng càng tốt, vì nếu đưa vào cơ thể một lượng lớn đậu phộng, chất béo và cholesterol trong cơ thể sẽ vượt quá tiêu chuẩn, sẽ khiến tình trạng nặng thêm.

Ngoài ra, đậu phộng còn chứa một lượng lecithin và axit linoleic nhất định, những chất này sau quá trình chuyển hóa trong cơ thể sẽ sản sinh ra một số chất có hại như choline, acrolein.

Những chất độc hại này có thể gây ra những tổn hại nhất định cho sức khỏe con người, đặc biệt là gan và hệ tim mạch.

Kẹo

Đồ ngọt chứa nhiều đường, được cơ thể chuyển hóa thành glucose và vận chuyển đến các mô và cơ quan khác nhau thông qua quá trình lưu thông máu.

Khi lượng đường trong máu tăng cao, insulin sẽ được giải phóng để chuyển hóa lượng đường trong máu thành năng lượng hoặc dự trữ dưới dạng mỡ.

Tuy nhiên nếu cơ thể tiêu thụ quá nhiều đường, việc tiết insulin sẽ mất cân bằng khiến lượng đường trong máu tiếp tục tăng.

Điều này sẽ kích thích gan tổng hợp nhiều triglycerid và cholesterol hơn, từ đó làm trầm trọng thêm các triệu chứng của bệnh mỡ máu cao.

Đồ ngọt cũng chứa một lượng calo lớn, nếu tiêu thụ với số lượng lớn trong thời gian dài sẽ dẫn đến tăng cân, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì và bệnh tim mạch.

Đồ chiên

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm chiên rán hấp thụ một lượng lớn chất béo trong quá trình nấu, bao gồm axit béo bão hòa và axit béo chuyển hóa ... Những axit béo này có thể làm tăng mức cholesterol xấu trong máu, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ngoài ra, nhiệt độ nấu các món chiên thường cao dễ dẫn đến hiện tượng oxy hóa và từ đó sinh ra một số hóa chất có hại cho sức khỏe.

Việc chiên thường cần nhiệt độ cao và đun lâu, có thể làm mất đi chất dinh dưỡng có trong thực phẩm, đặc biệt là các vitamin tan trong nước và chất chống oxy hóa .

Dưa chua

Tăng lipid máu là căn bệnh phổ biến khiến hàm lượng cholesterol và triglycerid trong máu tăng cao, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và mạch máu não.

Dưa chua chứa nhiều muối, nếu người bệnh mỡ máu cao ăn dưa chua quá nhiều sẽ khiến cơ thể dư thừa muối, làm tăng gánh nặng cho các bệnh về tim mạch, mạch máu não, tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và mạch máu não.

Ngoài ra, dưa chua còn chứa một số nitrit, nitrosamine và các chất khác sẽ tạo ra chất gây ung thư sau khi trao đổi chất trong cơ thể.

Cơ thể của người bệnh mỡ máu cao vốn đã ở trạng thái dưới mức khỏe mạnh và có sức đề kháng yếu với các chất gây ung thư nên cố gắng tránh các thực phẩm có chứa nitrit và nitrosamine, chẳng hạn như dưa chua.