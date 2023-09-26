Hóa ra cách bảo quản hành lá dễ đến vậy, chỉ cần thực hiện 1 trong 3 cách này có thể để cả năm

Đôi khi, khi chúng ta mua quá nhiều hành tây hoặc khi những cây hành lá trồng trong nhà đã đến mùa thu hoạch, chúng ta cần tìm cách lưu trữ chúng đúng cách.

Trên bề mặt của hành lá sẽ có một số lá hỏng, tạp chất, đất bẩn,… chúng ta cần rửa sạch hành lá trước.

Nếu không, trong vòng hai ba ngày, hành tây sẽ chuyển sang màu vàng và bị hư. Thực ra, để lưu trữ hành lá trong thời gian dài hơn, phương pháp cũng rất đơn giản.

Sau khi rửa sạc, đặt nó ở một nơi thông gió để cho phần nước trên bề mặt khô hoàn toàn. Sau đó, chúng ta đặt hành lên mặt bàn, cắt một đường thẳng từ phần trắng đến phần xanh lá của hành tây, chia nó thành hai phần.

Ảnh minh họa: Internet

Đầu tiên xử lý phần trắng của hành lá, chúng ta không cần cắt bỏ mà chỉ cần lấy một chiếc túi kín, úp phần trắng của mặt rễ hành lá xuống bên dưới. gói kín rồi cho vào ngăn bảo quản lạnh của tủ lạnh.

Khi bảo quản, tốt nhất nên đặt thẳng đứng, rễ hướng xuống dưới, nếu để trong tủ lạnh, hành lá có thể mọc dài hơn và mọc lại những phần xanh mới.

Ví dụ, nếu chúng ta hấp cá hoặc những thứ tương tự mà cần dùng hành lá, chúng ta có thể lấy nó. Cách này có thể bảo quản hành lá trong tủ lạnh nửa tháng mà không bị hỏng.

Giữ lại phần trắng của hành lá, xử lý phần xanh. Cắt hành lá theo kích cỡ chúng ta thường dùng, sau khi cắt xong hãy để khô.

Vì ở giữa lá hành rỗng nên chắc chắn sẽ bị ẩn đi một ít hơi ẩm, chúng ta để khô một lúc cho bớt ẩm càng nhiều càng tốt.

Sau đó tìm hộp bảo quản tươi hoặc túi nilon rồi cho hành lá đã cắt nhỏ vào đó. Tiếp theo đậy kín và bảo quản trực tiếp trong ngăn đá tủ lạnh.

Cây hành được bảo quản theo cách này rất thuận tiện để sử dụng bất cứ lúc nào. Độ ẩm xanh đã được sấy khô nên sẽ không dính vào nhau ngay cả khi đông lạnh và vẫn giống như tươi khi sử dụng.

Hành lá bảo quản theo cách này có thể để được nửa năm mà không bị hỏng, cách làm đơn giản, dễ sử dụng.

Bảo quản cả cây

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn không có nhiều hành lá cần lưu trữ và không muốn cắt chúng thành từng khúc nhỏ, bạn cũng có thể lựa chọn lưu trữ cả cây hành lá nguyên vẹn.

Phương pháp cũng rất đơn giản. Tương tự, trước tiên, hãy rửa sạch hành lá và để cho bề mặt khô hoàn toàn.

Tiếp theo, hãy chuẩn bị một miếng bọc thực phẩm, đặt hành lá cần lưu trữ lên miếng bọc thực phẩm và bọc toàn bộ chúng bằng miếng bọc.

Trong quá trình bọc, hãy chú ý ép ra hết không khí bên trong. Sau khi bọc kín, đặt cây hành lá trực tiếp vào ngăn đông của tủ lạnh, như vậy hành lá được lưu trữ sẽ vẫn nguyên vẹn. Khi cần sử dụng, chỉ cần lấy ra và sử dụng trực tiếp.

Phương pháp phơi nắng

Nếu muốn bảo quản hành lá được lâu thì ngoài việc cho vào tủ lạnh chúng ta cũng có thể chọn cách phơi dưới nắng.

Nhiều loại thực phẩm chúng ta mua thường có hành lá khô xắt nhỏ, ví dụ như gói gia vị cho mì ăn liền có hành lá khô xắt nhỏ, thì chúng ta cũng có thể lựa chọn phơi khô và bảo quản. Bạn chỉ cần làm sạch hành lá và cắt thành từng miếng có kích thước đều nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Sau đó trải hành lá ra phơi nắng cho khô, sau khoảng hai, ba ngày chúng sẽ khô hẳn. Nhưng trước khi chúng ta phơi khô, hãy nhớ kiểm tra trước dự báo thời tiết.

Vì hành lá rất dễ bị mốc, hư nếu không phơi nắng liên tục và tốt nhất nên chọn thời tiết có nắng nhiều ngày liên tục.

Sau khi hành lá đã khô hoàn toàn, chúng ta chỉ cần tìm một chiếc túi hoặc lọ kín để cho vào sử dụng, rất tiện lợi, hơn nữa hành lá đã khô hẳn, dù để trong một thời gian cũng không bị hư thời gian dài.