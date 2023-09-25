Axit malic bên trong giấm táo có thể mang lại nhiều tác dụng tích cực cho cơ thể đặc biệt đối với người có lượng đường huyết trong máu cao

Về vấn đề này, Li Sixian, một bác sĩ đang làm việc ở Đài Loan (Trung Quốc) nói rằng axit malic không chỉ có trong táo mà các loại trái cây khác cũng chứa axit malic, chẳng hạn như nho, táo gai,…và dưới đây là 4 tác dụng của loại chất này.

Trước hết, axit malic có thể được sử dụng trên da. Li Sixian giải thích rằng nó là một axit alpha hydroxy và là chất tẩy tế bào chết tự nhiên nên nó được sử dụng rộng rãi trong một số sản phẩm chăm sóc da.

Ảnh minh họa: Internet

Nó giúp cải thiện nếp nhăn và tình trạng lỗ chân lông, nhưng không khuyến nghị trực tiếp bôi giấm táo lên da, vì điều này có thể gây kích ứng quá mức.

Thứ hai là ngăn ngừa sỏi thận, Li Sixian đề cập rằng một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit malic có thể kiềm hóa nước tiểu và làm tăng giá trị pH của nước tiểu, khiến sỏi thận ít có khả năng hình thành.

Đồng thời, nó cũng là tiền thân của axit citric, giúp ngăn ngừa sự hình thành tinh thể trong thận.

Ngoài ra, axit malic còn có tác dụng làm mềm sỏi mật, dùng chung với ion magie có thể giúp làm tan sỏi mật và giảm đau túi mật.

Tiếp theo là cải thiện hơi thở và vết thương miệng. Li Sixian giải thích rằng axit malic có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn nên có thể hữu ích cho các bệnh về răng miệng.

Ông đề cập rằng những bệnh nhân mà ông điều trị trước đây đã cải thiện vết loét miệng không lành trong nhiều năm sau khi uống giấm táo.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, axit malic có thể điều chỉnh lượng đường trong máu và insulin. Li Sixian chỉ ra rằng uống một cốc giấm táo trước hoặc sau bữa ăn có thể hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường và béo phì.

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