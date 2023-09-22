5 loại thực phẩm này không dành cho người thận yếu, bác sĩ cảnh báo nên tránh càng xa càng tốt đặc biệt là đàn ông

Thận có nhiệm vụ lọc bỏ chất thải và nước dư thừa trong máu để đưa ra ngoài dưới dạng nước tiểu.

Thận là một cơ quan không thể thiếu và quan trọng của cơ thể con người, có thể nói là bộ phận giải độc tổng hợp của cơ thể.

Không quá khi nói thận là "siêu anh hùng" của cơ thể chúng ta, bảo vệ sức khỏe và mang lại sự sống đầy năng lượng!

Ngoài ra, nó còn điều chỉnh cân bằng điện giải trong cơ thể, duy trì áp lực máu ổn định và thúc đẩy quá trình sản xuất hồng cầu.

Thận quan trọng đến vậy đối với sức khỏe của chúng ta, và mỗi người trong chúng ta là người chịu trách nhiệm đầu tiên cho sức khỏe của mình, có nghĩa vụ biết cách bảo vệ thận và biết những loại thực phẩm có hại cho thận.

Nếu thận không khỏe, chúng ta càng phải biết tránh xa 5 loại thực phẩm này!

Thực phẩm nhiều muối

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Những thực phẩm chứa nhiều muối như cá ướp muối, thịt xông khói, đồ hộp,… rất có hại cho thận!

Thận là cơ quan bài tiết quan trọng của cơ thể con người, chức năng chính của nó là lọc máu và loại bỏ natri, kali dư ​​thừa cùng các khoáng chất và chất thải khác.

Nếu bạn tiêu thụ quá nhiều muối, gánh nặng cho thận sẽ tăng lên. Ngoài ra, chế độ ăn nhiều muối dễ dẫn đến cao huyết áp và phù nề, sẽ ảnh hưởng lớn hơn đến sức khỏe thận. Khuyến cáo rằng lượng muối ăn hàng ngày không được vượt quá 5 gram.

Thức ăn nhiều muối có thể được ví như “kẻ trộm” thận, nó sẽ ăn trộm nước, làm tăng huyết áp và tạo gánh nặng lớn cho thận.

Nếu thận không tốt, hãy tránh xa những thực phẩm nhiều muối để thận tránh xa “kẻ trộm” này.

Thịt đỏ đã qua chế biến

Thịt đỏ đã qua chế biến như giăm bông , thịt nướng và các thực phẩm khác rất có hại cho thận!

Một mặt, thịt đỏ đã qua chế biến chứa hàm lượng protein cao, ăn quá nhiều protein sẽ làm tăng gánh nặng bài tiết của thận.

Mặt khác, thịt đỏ đã qua chế biến chứa quá nhiều chất béo, đặc biệt là chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, có thể làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim mạch.

Những bệnh này có thể ảnh hưởng hơn nữa đến việc cung cấp máu cho thận, dẫn đến giảm chức năng thận.

Thực phẩm có hàm lượng purin cao

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Những thực phẩm có hàm lượng purine cao như nội tạng động vật, hải sản,… rất có hại cho thận!

Purin là sản phẩm phân hủy của axit nucleic và chủ yếu được tìm thấy trong thực phẩm giàu protein.

Ăn quá nhiều thực phẩm có hàm lượng purine cao có thể dễ dàng dẫn đến tăng axit uric máu, từ đó có thể dẫn đến bệnh gút và sỏi thận. Vì vậy, người thận yếu nên hạn chế ăn thực phẩm có hàm lượng purine cao.

Thực phẩm giàu kali như khế

Khế rất có hại cho thận, người bệnh thận không nên ăn khế vì 3 lý do sau:

Hàm lượng kali cao: Khế chứa hàm lượng kali cao, thận là cơ quan quan trọng chịu trách nhiệm loại bỏ các ion kali dư ​​thừa trong cơ thể.

Đối với bệnh nhân mắc bệnh thận, chức năng thận có thể đã bị tổn thương và không thể loại bỏ ion kali ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả. Tiêu thụ quá nhiều kali có thể gây tăng kali máu, có thể gây ra các vấn đề về tim và thậm chí đe dọa tính mạng.

Hàm lượng axit oxalic cao: Khế chứa hàm lượng axit oxalic cao, được chuyển hóa thành oxalate trong cơ thể.

Bệnh nhân suy thận không thể đào thải oxalat ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả, thừa oxalat sẽ hình thành sỏi oxalat, làm tăng gánh nặng cho thận và khiến chức năng thận ngày càng suy giảm.

Khả năng gây độc thần kinh: Trong khế có chứa một chất gọi là cyanogen glycoside, trong điều kiện bình thường, thận có thể chuyển hóa và đào thải ra khỏi cơ thể.

Tuy nhiên, đối với bệnh nhân suy thận, glycoside cyanogen có thể tích tụ trong cơ thể, gây tổn thương hệ thần kinh và gây ra các triệu chứng ngộ độc như đau dây thần kinh, co giật, v.v.

Rượu bia

Ảnh minh họa: Internet

Rượu không chỉ gây hại cho gan mà còn có hại cho thận!

Uống rượu quá mức có thể gây tổn thương mô thận vì thận cần lọc rượu trong quá trình uống rượu và rượu có thể làm hỏng cấu trúc tế bào và chức năng của thận.

Rượu bia, đặc biệt là bia , rất giàu purin, uống quá nhiều sẽ làm tăng sản xuất axit uric trong cơ thể và gây hại cho thận.

Rượu còn có thể tương tác với nhiều loại thuốc, ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất và tác dụng của thuốc trong cơ thể, thậm chí gây ra phản ứng độc hại.

Đối với những người mắc bệnh thận hoặc các bệnh mãn tính khác, uống rượu có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc.