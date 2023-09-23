Chuyên gia tiết lộ 4 loại thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ, ăn thường xuyên tăng trung bình thêm 4 năm

Dinh dưỡng 23/09/2023 13:04

Đa số ai trong chúng ta đều muốn kéo dài tuổi thọ nhưng để làm được điều đó nhiều chuyên gia đã khuyên nên dùng 4 loại thực phẩm dễ tìm kiếm này.  

Nếu bạn muốn sống lâu hơn, điều đó có thể rất đơn giản. Kimberly Melton, chuyên gia dinh dưỡng với 30 năm kinh nghiệm, tin rằng sự đơn giản là cách tốt nhất, đặc biệt là khi lựa chọn thực phẩm cho quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Dưới đây là bốn loại thực phẩm đơn giản và đáng tin cậy mà cô thường khuyên khách hàng nên ăn thường xuyên hơn.

Cây họ đậu

Chuyên gia tiết lộ 4 loại thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ, ăn thường xuyên tăng trung bình thêm 4 năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đứng đầu danh sách thực phẩm tăng cường tuổi thọ của Melton là đậu và các loại đậu. Cô cho biết những siêu thực phẩm nhỏ này chứa nhiều protein, chất xơ, vitamin và khoáng chất có nguồn gốc từ thực vật.

Dan Buettner, tác giả sách bán chạy nhất về chủ đề tuổi thọ, thậm chí còn nói rằng ăn khoảng một cốc đậu mỗi ngày có thể kéo dài tuổi thọ trung bình thêm bốn năm.

Các loại hạt

Theo Melton, các loại hạt cũng là cách dễ dàng để bổ sung nguồn dinh dưỡng vào bất kỳ thực đơn nào.

Cô cho rằng các loại hạt là thực phẩm tốt cho tim vì chúng chứa nhiều chất béo có nguồn gốc thực vật mà cơ thể cần, chẳng hạn như axit béo omega-3, có thể giúp giảm viêm và giảm cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL).

Quả mọng

Chuyên gia tiết lộ 4 loại thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ, ăn thường xuyên tăng trung bình thêm 4 năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Melton cho biết các loại trái cây như quả việt quất, quả mâm xôi và dâu tây là những lựa chọn tốt vì chúng chứa lượng lớn chất phytochemical, trong đó có anthocyanin, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường tuýp 2 và giảm cân, giảm chứng mất trí nhớ.

Cô ấy nói rằng các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng anthocyanin vì đặc tính chống viêm của chúng, nhưng nếu quả mọng không phải là sở thích của bạn thì có nhiều loại thực phẩm khác giàu polyphenolcó thể giúp kéo dài tuổi thọ của bạn.

Dầu oliu

Cuối cùng, tất nhiên, dầu ô liu là không thể thiếu. Melton cho biết dầu ô liu chứa lượng lớn axit béo không bão hòa đơn tốt cho tim và cũng rất giàu polyphenol, hợp chất có trong thực phẩm thực vật có tác dụng như chất chống oxy hóa và giúp chống lại tổn thương tế bào và viêm nhiễm trong cơ thể.

Đặc tính polyphenolic của dầu ô liu (tương tự như đặc tính của quả mọng) cũng là một chất chống oxy hóa mạnh.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) coi dầu ô liu là loại dầu ăn tốt nhất cho sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ nửa thìa dầu ô liu mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn 15%.

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