Ngày mai nghe người khác nói khoai lang có thể tiêu diệt tế bào ung thư, vì vậy cố gắng ăn nhiều khoai lang.

Chúng ta rất dễ bị dao động bởi đủ loại tin đồn. Hôm nay nghe người khác nói tỏi có thể tiêu diệt tế bào ung thư , vì vậy cố gắng ăn nhiều tỏi.

Còn một số người, sau khi mắc bệnh ung thư, không dám ăn bất cứ thứ gì nữa. Hôm nay nghe người khác nói thịt gà là thứ gây viêm, vì vậy từ nay trở đi không ăn thịt gà nữa.

Nhưng ít ai biết rằng bất kỳ thực phẩm nào cũng có thể làm hại, ăn quá nhiều tỏi có thể gây khó chịu dạ dày, ăn quá nhiều khoai lang có thể gây chướng bụng.

Ngày mai nghe người khác nói thịt lợn là thứ gây viêm, vì vậy từ nay trở đi không ăn thịt lợn nữa. Không lâu sau đó, mới nhận ra không thể ăn cái này, không thể ăn cái kia, chỉ còn lại củ cải và rau xanh.

Tại sao khi bị ung thư bạn lại có xu hướng ăn kiêng cực đoan, chính vì thiếu hiểu biết nên nghe đồn khắp nơi.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy trên đời này thực sự có loại thực phẩm nào có thể tiêu diệt tế bào ung thư không?

Dĩ nhiên là không. Không có bất kỳ thực phẩm nào có thể giết chết tế bào ung thư. Nếu thực sự có thực phẩm có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư, việc điều trị ung thư sẽ trở nên rất đơn giản, không cần phẫu thuật, hóa trị hay xạ trị. Chỉ cần ăn thôi là đủ.

Trên mạng lan truyền danh sách các loại thực phẩm chống ung thư, thậm chí còn được xếp hạng. Tuy nhiên trên thế giới không có bất kỳ loại thực phẩm nào có thể tiêu diệt tế bào ung thư trực tiếp.

Không có thực phẩm nào là “càng ăn nhiều càng tốt”. Đối với sức khỏe, điều quan trọng là duy trì đa dạng các loại thực phẩm và cân bằng dinh dưỡng, điều này mới có lợi cho sức khỏe.

Vì vậy, khi mắc bệnh ung thư, không nên từ chối ăn cái này hay cái kia. Có thể ăn gà, cá, thịt, trứng được không? Tất nhiên là có thể! Có thể ăn rau củ, trái cây được không? Tất nhiên là có thể! Có thể ăn bánh bao, cơm được không? Đương nhiên là cũng được!

Chỉ bằng cách duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng thì khả năng miễn dịch mới được cải thiện, khi khả năng miễn dịch được cải thiện thì ung thư mới có thể tiến xa hơn.

Khi mắc bệnh ung thư, việc từ chối ăn cái này hay cái kia, chỉ ăn một ít rau củ và trái cây hàng ngày, sẽ không đủ cung cấp dinh dưỡng và dẫn đến tình trạng da vàng tái xanh, thân thể gầy guộc.

Hỏi thử, làm sao có thể có miễn dịch tốt? Làm sao có thể phòng ngừa ung thư?

Đối với những người thiếu dinh dưỡng, dù bạn ăn nhiều tỏi và khoai lang đến đâu cũng vô ích, bệnh ung thư vẫn có thể tái phát.

Cũng có người cố gắng ngăn ngừa ung thư tái phát bằng cách uống thực phẩm bổ sung sức khỏe, chẳng hạn họ nghe nói isoflavone chiết xuất từ ​​​​đậu nành có thể chống ung thư nên họ mua thực phẩm bổ sung isoflavone, nhưng càng nhiều isoflavone thì càng tốt?

Tất nhiên là không, isoflavone từ đậu nành là một loại phytoestrogen. Từ lâu, nhiều nước đưa ra thông báo về các vấn đề liên quan đến sản phẩm bảo vệ sức khỏe chứa isoflavone đậu nành, yêu cầu nhãn hàng chứa isoflavone đậu nành phải ghi rõ nhóm người không phù hợp.

Bao gồm thanh thiếu niên, phụ nữ mang thai và cho con bú, bệnh nhân ung thư phụ khoa và những người có tiền sử ung thư phụ khoa trong gia đình.

Như mọi người có thể thấy, những người bị bệnh ung thư phụ khoa và có tiền sử ung thư phụ khoa không nên sử dụng isoflavone.

Ban đầu, bạn có thể nhận được một lượng isoflavone thích hợp thông qua thực phẩm. Tuy nhiên, nếu phải tiêu thụ một lượng lớn isoflavone thông qua các sản phẩm y tế, thậm chí có thể làm tăng gánh nặng cho cơ thể, không có lợi cho việc ngăn ngừa ung thư tái phát.

Đối với những người mắc bệnh ung thư, chế độ ăn uống thực sự rất đơn giản, chỉ cần duy trì sự đa dạng và cân bằng dinh dưỡng của các loại thực phẩm, không có khái niệm “thực phẩm gây ra bệnh”.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, duy trì đa dạng và cân bằng dinh dưỡng không có nghĩa là chấp nhận tất cả các loại thực phẩm mà không hạn chế.

Một số thực phẩm là đồ ăn vặt điển hình như đồ muối chua, đồ nướng, đồ hun khói, đồ chiên rán, đồ mốc…

Tất nhiên, những đồ ăn này không thể ăn được vì thường chứa một lượng chất gây ung thư nhất định, ăn quá nhiều dễ gây ung thư.

Đối với những người mắc bệnh ung thư, lựa chọn nguyên liệu tươi mới hơn là quan trọng.