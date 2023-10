Khi có dịch bệnh do vi khuẩn campylobacter, E. coli hoặc salmonella trong nguồn cung cấp thực phẩm, không chỉ gây chú ý trên các tiêu đề tin tức mà các công ty thường phải thu hồi sản phẩm để ngăn ngừa nguy cơ nhiều người mắc bệnh.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ước tính rằng 48 triệu người Mỹ mắc bệnh do thực phẩm mỗi năm và 128.000 người phải nhập viện.

Mặc dù bạn có thể liên tưởng ngộ độc thực phẩm với việc ăn ở nhà hàng, nhưng vi khuẩn cùng loại cũng có thể ẩn nấp trong nhà bếp của bạn.

Keith Schneider , giáo sư về an toàn thực phẩm tại Khoa khoa học thực phẩm và dinh dưỡng con người tại Đại học Florida, cho biết: “An toàn thực phẩm ở nhà cũng quan trọng như ở nhà hàng. Mặc dù các nhà hàng có tác động lớn hơn vì họ phục vụ nhiều nhóm người hơn, nhưng rõ ràng là bạn không muốn chuẩn bị đồ ăn tại nhà và khiến một thành viên trong gia đìnnh bị ốm”.

Tờ HuffPost đã nói chuyện với các chuyên gia an toàn thực phẩm về các phương pháp chuẩn bị và nấu nướng không an toàn thực phẩm cũng như những việc cần làm thay thế.

Bỏ quên việc rửa tay

Ảnh minh họa: Internet

Trước khi bắt đầu lấy thức ăn từ tủ lạnh ra để chuẩn bị bữa ăn, việc đầu tiên bạn phải làm là rửa tay. Vi trùng có thể bám trên tay bạn và dễ dàng lây lan sang bề mặt nấu nướng và thực phẩm của bạn.

Theo Mitzi Baum , Giám đốc điều hành của STOP Foodborne Illness, một tổ chức phi lợi nhuận y tế công cộng quốc gia ủng hộ thực phẩm an toàn và thay đổi văn hóa an toàn thực phẩm của Mỹ, cho biết: “Bước đầu tiên và tuyến phòng thủ đầu tiên đối với an toàn thực phẩm là rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng bằng xà phòng và nước khi nấu ăn; điều này sẽ làm giảm tỷ lệ lây nhiễm chéo sang đồ dùng, khăn tắm, mặt bàn và thực phẩm.”

Rửa tay là phương pháp phòng ngừa dễ dàng và đơn giản để giảm thiểu mầm bệnh. Nhưng bạn có thể cần phải rửa tay nhiều lần trong khi nấu, đặc biệt nếu bạn đang xử lý thịt sống hoặc nhấc điện thoại lên để kiểm tra công thức nấu ăn.

Ông Resnick cho biết: “Điện thoại và máy tính bảng có thể là nơi sinh sản của vi khuẩn. Điều cực kỳ quan trọng là phải rửa tay trước khi bắt đầu nấu ăn và trong quá trình nấu ăn”.

Xử lý không đúng cách với cái thớt

Cắt thịt gà hoặc cá sống trên thớt? Đảm bảo rửa sạch thớt bằng nước nóng và xà phòng trước khi sử dụng thớt để thái rau.

Nếu không, bạn sẽ tạo ra một nơi trú ẩn hoàn hảo cho sự lây nhiễm chéo. Ông Schneider nói: “Một ví dụ điển hình là sử dụng thớt để chế biến thịt, chẳng hạn như thịt bò xay và sau đó bạn cũng sử dụng chính chiếc thớt đó mà không được vệ sinh kỹ lưỡng để chế biến salad hoặc [sử dụng] dao để cắt thịt hoặc chế biến thịt gia cầm”.

Để tránh lây nhiễm chéo, ông sử dụng thớt có mã màu và có thớt riêng cho thịt, gia cầm và cá.

Hãy đề phòng bằng cách rửa dụng cụ và đồ vật đã chạm vào thịt sống - điều này cũng có thể làm giảm sự lây lan của mầm bệnh.

Ông Baum nói: “Bạn phải lưu tâm đến những gì và cách bạn xử lý thực phẩm trong nhà bếp.

Dùng chung đĩa hoặc dụng cụ đựng thịt sống và thịt chín

Ảnh minh họa: Internet

Bạn đặt một miếng bít tết lên đĩa, đặt nó lên vỉ nướng và sau đó, không cần suy nghĩ, đặt miếng bít tết đã nấu chín lên cùng một đĩa.

Đây có vẻ là một thực tế hiển nhiên cần tránh nhưng nó phổ biến hơn bạn nghĩ. Ông Schneider nói: “Khi bạn lấy bánh mì kẹp thịt ra nướng, hãy đảm bảo rằng bạn đặt chúng vào một đĩa khác.

Bạn cũng nên xem xét các dụng cụ tiếp xúc với thịt sống. “Tôi rửa sạch chiếc kẹp của mình giữa lúc cho gà vào và tháo chúng ra lần nữa”, ông nói.

Rửa thịt gà sống

Có hai nhóm, những người rửa gà và những người không. Nếu bạn thuộc nhóm “luôn rửa gà” bạn sẽ bất ngờ - đó không phải là ý tưởng tốt. Rửa thịt không cần thiết vì thịt được bán sẵn để nấu.

“Rửa con gà thực sự không làm thay đổi nó một cách đáng kể ngoại trừ việc loại bỏ những vết trên bề mặt”, ông Schneider nói.

Vấn đề khi rửa gà hay gà tây là gì? Đó là cách tuyệt vời để lây lan vi khuẩn và tác nhân gây bệnh trong chậu rửa bát và xa hơn.

Khi bạn rửa gà, ông Schneider nói: “Điều này làm tăng khả năng lây lan vi khuẩn ; những gì từng là vi khuẩn salmonella trên con gà - giờ đây có trên chậu rửa bát, vòi nước, mặt bàn”.

Ông nói rằng mọi người nên vệ sinh nhà bếp của họ thường xuyên hơn, đặc biệt sau khi tiếp xúc với thịt sống.

Bạn đang thắc mắc cách tốt nhất để vệ sinh nhà bếp là gì? Ông nói: “Bạn có thể sử dụng bất kỳ chất tẩy rửa gia dụng nào được dán nhãn có khả năng khử trùng”.

Giáo sư Schneider không đề xuất một nhãn hiệu hoặc loại cụ thể vì nó phụ thuộc vào bề mặt bạn đang làm sạch. Ông nói thêm: “Thành thật mà nói, chỉ cần xà phòng và nước là có thể loại bỏ rất nhiều vi khuẩn”.