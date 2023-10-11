Bí đỏ là một loại thực phẩm thiết yếu, rất giàu carbohydrate nên là một loại thực phẩm chủ yếu phổ biến, không những không làm giảm lượng đường trong máu mà còn có thể làm tăng lượng đường trong máu.

Bí đỏ là một loại ngũ cốc nguyên hạt, người bệnh tiểu đường nên ăn chế độ chủ yếu gồm ngũ cốc nguyên hạt, nếu dùng làm thực phẩm chủ yếu thì bệnh nhân tiểu đường mỗi bữa chỉ được ăn không quá hai lạng, lượng này tính theo trọng lượng khô.

Bí đỏ cũng như cơm, mì, bánh bao là thực phẩm chủ yếu có thể làm tăng lượng đường trong máu nên bí ngô không thể làm giảm lượng đường trong máu.

Nếu bạn muốn ăn bí đỏ, bạn nên tính cả lượng bí đỏ và lượng ngũ cốc chính trong bữa ăn đó, không vượt quá 100g.

4 loại thực phẩm giúp giảm lượng đường trong máu

Khoai mỡ

Ảnh minh họa: Internet

Khoai mỡ tuy là một loại món ăn nhưng có thể dùng làm thực phẩm chủ yếu, khoai mỡ là loại thực phẩm ít đường, không chỉ tạo cảm giác no rất mạnh mà còn có hàm lượng chất xơ cao.

Sau khi vào cơ thể, nó không chỉ có tác dụng điều chỉnh lượng insulin trong cơ thể mà còn thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn, cải thiện vị giác.

Trong khoai lang mỡ còn có chất nhầy đặc biệt có tác dụng hạ đường huyết trong cơ thể một cách hiệu quả.

Hành tây

Hành tây rất giàu chất dinh dưỡng, có chất xơ hòa tan. nếu vào cơ thể con người, hành tây có thể loại bỏ các chất ô nhiễm khỏi mạch máu và làm cho máu lưu thông tốt hơn.

Ngoài ra, hành tây còn chứa chất xơ hòa tan, có thể giúp ruột và dạ dày loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. thân hình. Hơn nữa, ăn hành tây thường xuyên có thể kích thích tổng hợp và giải phóng insulin, rất có lợi cho bệnh nhân tiểu đường.

Lươn

Ảnh minh họa: Internet

Lươn rất giàu chất dinh dưỡng, thơm ngon, không chỉ có giá trị dược liệu cao mà khoáng chất chứa trong lươn còn có tác dụng giúp người bị bệnh hạ đường huyết, điều hòa nồng độ đường huyết, không có tác dụng phụ.

Vì vậy, những người có lượng đường trong máu cao có thể muốn ăn nhiều lươn hơn và lượng đường trong máu của họ có thể giảm dần.

­Khổ qua (mướp đắng)

Khổ qua chứa nhiều chất như alanine, glutamic và nhiều loại vitamin khác, có thể giúp cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Nó có khả năng kích thích hấp thụ đường trong cơ thể, có tác dụng phân giải đường trong cơ thể, biến đổi dư thừa đường thành nhiệt lượng, cải thiện cân bằng mỡ trong cơ thể và giảm lượng đường trong máu một cách hiệu quả.