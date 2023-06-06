Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi Trung tâm Ung thư Quốc gia Nhật Bản và các tổ chức khác cho thấy tỷ lệ sống sót sau 10 năm của những bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư từ năm 2005 đến năm 2008 là 58,9%. Tỷ lệ sống sót vì ung thư đã có xu hướng tăng lên hơn nữa kể từ năm 2016.

Theo nghiên cứu, hiện tuổi thọ trung bình của người Nhật Bản là 84, đứng đầu thế giới ba năm liên tiếp. Theo đó, họ có nhiều thói quen tốt giúp kéo dài tuổi thọ. Khoa Y Đại học Tohoku, Nhật Bản khảo sát 92.000 người với thời gian theo dõi trung bình 18,9 năm, cho thấy việc giảm nguy cơ tử vong do tim mạch, do mọi nguyên nhân và do tim ở người Nhật có liên quan đến thói quen ăn uống.

Ung thư từng được cho là không thể chữa khỏi, nhưng tỷ lệ sống sót sau ung thư ở Nhật luôn được đảm bảo. Ảnh: Internet

Ung thư từng được cho là không thể chữa khỏi, nhưng tỷ lệ sống sót sau ung thư ở Nhật luôn được đảm bảo.

Sở dĩ bệnh nhân mắc ung thư tại Nhật có tỉ lệ sống lâu đến vậy là vì y tế Nhật Bản rất phát triển, các phương pháp tầm soát ung thư vô cùng hiện đại. Hơn nữa, người Nhật cũng rất chủ động trong việc tầm soát ung thư định kỳ nên thường phát hiện ung thư ngay khi bệnh mới ở giai đoạn đầu, vì vậy các biện pháp chữa trị cũng hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, không thể phủ nhận bí quyết sống thọ và tăng tỉ lệ sống sau ung thư của người Nhật là nhờ vào thói quen ăn uống lành mạnh của họ. Người Nhật có thói quen ăn uống rất khác biệt so với hầu hết các nước còn lại trên thế giới.

"2 loại củ - 1 loại súp" người Nhật ăn mỗi ngày để khỏe mạnh

- Khoai lang tím

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, khoai lang tím được người Nhật gọi là "imo", thường được trồng tại "vùng đất sống thọ" Okinawa. Khoai lang tại Nhật thường được ăn như một món ăn nhẹ hoặc món tráng miệng bổ dưỡng.

Asako Miyashitan cho biết, khoai lang rất giàu carbohydrate lành mạnh và anthocyanin, một nhóm chất chống oxy hóa có trong các loại rau màu đỏ và tím.

Ngoài ra, khoai lang tím còn giàu selen và sắt. Đây đều là dinh dưỡng thiết yếu để cơ thể chống lại sự mệt mỏi, lão hóa.

Khoai lang tím được xem là nguồn dưỡng chất bổ dưỡng của người dân vùng sống thọ Nhật Bản. Ảnh: Internet

Các nghiên cứu cũng cho thấy khoai lang có thể giúp cải thiện lượng đường trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

- Củ cải

Tại Nhật, củ cải gần như xuất hiện trong mỗi bữa ăn, chúng được sử dụng để làm củ cải trắng muối, hoặc cắt ra cho vào súp, salad, cà ri, cơm. Lý do khiến người Nhật yêu thích loại củ này chỉ có thể vì chúng dễ ăn và giàu dinh dưỡng.

Củ cải chứa 124% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Đặc biệt, chúng rất giàu chất chống oxy hóa như anthocyanin, lycopen... có tác dụng hỗ trợ phòng chống 3 loại ung thư thường gặp đó là ung thư dạ dày, ung thư thận, ung thư đại trực tràng.

Loại củ được người Nhật yêu thích. Ảnh: Dân Trí

Củ cải chứa 124% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày.

- Súp miso

Chế độ ăn uống của người Nhật thường chứa nhiều món ăn lên men, và súp miso là một trong số đó. Miso một loại bột nhão được làm từ đậu nành và ngũ cốc lên men.

Probiotic, vi khuẩn sống hoặc men trong thực phẩm lên men có thể giúp cân bằng sức khỏe đường ruột của chúng ta và tăng cường hệ thống miễn dịch.

Một nghiên cứu cho thấy đàn ông và phụ nữ ăn nhiều đậu nành lên men như miso có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn 10% do mọi nguyên nhân, so với những người hiếm khi ăn những thực phẩm này.

Người Nhật sống thọ tỷ lệ cao. Ảnh: Internet

Đậu hũ cũng là một đặc điểm nổi bật trong chế độ ăn của người Nhật. Nó không chỉ thuần chay mà còn giữ cho da của bạn đàn hồi, giúp trẻ hơn. Hơn nữa, đậu hũ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, ung thư và giúp duy trì cân nặng hợp lý.

Ngoài ra, người Nhật tin rằng khẩu phần ăn nhỏ hơn khiến việc ăn uống chậm hơn. Điều này sẽ giúp bạn kiểm tra được bạn đã ăn no hay chưa. Ưu tiên nhiều đĩa nhỏ thay vì một đĩa lớn. Nó có thể giúp bạn không ăn quá nhiều và do đó, duy trì cân nặng hợp lý.

Trong bữa ăn ở Nhật, các gia đình cùng ngồi trên sàn và dùng đũa, khiến quá trình ăn uống diễn ra chậm hơn rất nhiều.

Lựa chọn thực phẩm sạch và tốt cho sức khỏe là yếu tố quan trọng trong ăn uống được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết làm thế nào để ăn sạch đúng cách.

Ý tưởng cơ bản của việc ăn uống sạch là chọn thực phẩm càng gần với dạng tự nhiên của chúng càng tốt. Vì vậy, thay vì thực phẩm đóng hộp, đóng gói, hãy chọn những thực phẩm tươi sống.

Carbs tinh chế, như bánh mì trắng, mì ống và gạo thường mất chất dinh dưỡng trong quá trình sản xuất. Thay vào đó bạn nên ăn bánh mì nguyên cám, mì ống, gạo lứt, chọn các loại ngũ cốc nguyên hạt khác như bột yến mạch, bỏng ngô, lúa mạch.

Nên chọn trái cây nguyên trái thay vì nước trái cây ít chất xơ và nhiều đường. Cố gắng ăn ít nhất năm đến chín phần trái cây và rau mỗi ngày, tùy thuộc vào lượng calo bạn cần và mức độ hoạt động thể chất của bạn.

Bổ sung thực phẩm sạch có ít muối và đường, nên bổ sung chúng từ các thực phẩm tự nhiên. Muối và đường có nhiều trong thực phẩm chế biến sẵn nên cần hạn chế tiêu thụ. Nên đọc nhãn thực phẩm để tránh chất làm ngọt và muối, ngay cả trong những thực phẩm có vẻ lành mạnh, như sữa chua hoặc nước sốt cà chua.