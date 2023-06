Theo nghiên cứu, hiện tuổi thọ trung bình của người Nhật Bản là 84, đứng đầu thế giới ba năm liên tiếp. Theo đó, họ có nhiều thói quen tốt giúp kéo dài tuổi thọ. Khoa Y Đại học Tohoku, Nhật Bản khảo sát 92.000 người với thời gian theo dõi trung bình 18,9 năm, cho thấy việc giảm nguy cơ tử vong do tim mạch, do mọi nguyên nhân và do tim ở người Nhật có liên quan đến thói quen ăn uống.

Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi Trung tâm Ung thư Quốc gia Nhật Bản và các tổ chức khác cho thấy tỷ lệ sống sót sau 10 năm của những bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư từ năm 2005 đến năm 2008 là 58,9%. Tỷ lệ sống sót vì ung thư đã có xu hướng tăng lên hơn nữa kể từ năm 2016.