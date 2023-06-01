Mỗi loại bệnh ung thư khác nhau có thể có các yếu tố nguy cơ chuyên biệt khác nhau. Nhưng tổng quát, một số yếu tố nguy cơ phổ biến có thể gặp trong tất cả các loại bệnh ung thư như tuổi tác, mắc các bệnh lý mãn tính, chế độ dinh dưỡng không hợp lý, lối sống thiếu vận động, di truyền, căng thẳng, tiếp xúc các hóa chất độc hại, bức xạ…

Theo Bác sĩ Trần Vương Thảo Nghi, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết, đến nay y học vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân gây bệnh của nhiều loại ung thư. Tuy nhiên, có các yếu tố có thể làm tăng khả năng mắc bệnh ung thư của một người.

Người có chế độ ăn không hợp lý, ví dụ như không cân bằng giữa chất đạm và chất xơ (rau, củ, quả), ăn uống không điều độ hoặc không đúng bữa, hoặc bỏ bữa, ăn nhiều thịt đỏ- đồ cay nóng- thực phẩm ủ muối- thực phẩm chế biến sẵn… có thể dẫn đến bệnh ung thư, nhất là ung thư về đường tiêu hóa.

Trong đó, theo bác sĩ Trần Vương Thảo Nghi, những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh phần nhiều có liên quan đến lối sống (chiếm khoảng trên 60%) như hút thuốc lá, uống rượu bia, ăn quá nhiều thịt đỏ – thực phẩm chế biến sẵn…

Ăn thực phẩm ôi thiu, mốc hỏng; thực phẩm có tẩm các hóa chất; đồ nướng bị cháy, tiêu thụ nhiều chất béo… dễ dẫn đến căn bệnh nguy hiểm này. Tái sử dụng dầu mỡ chiên rán nhiều lần cũng rất có hại cho sức khỏe.

2 kiểu ăn dễ gây ung thư

Sử dụng đồ ăn hỏng, mốc

Ai cũng biết không nên sử dụng những thức ăn có dấu hiệu hỏng, mốc. Mặc dù vậy, nhiều người có thói quen tiết kiệm, rõ ràng đã nhìn thấy những vết hỏng nhưng lại không nỡ vứt đi toàn bộ mà để lại phần còn nguyên vẹn để ăn.

Trái cây hỏng, mốc thường không được bỏ đi. Ảnh: Internet

Thật ra, toàn bộ thực phẩm này đều đã biến chất và chứa lượng lớn aflatoxin - một loại độc tố vi nấm được sản sinh một cách tự nhiên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến ung thư gan.

Mong mọi người có thể nhìn thấy độc tố trong những thực phẩm này, đừng sợ lãng phí khi vứt bỏ chúng.

Thường xuyên ăn thực phẩm chiên rán, đồ nướng

Trong cuộc sống hiện đại, những đồ ăn chiên rán dầu mỡ, đồ ăn nhanh càng được nhiều người yêu thích bởi chúng vừa tiết kiệm thời gian lại có hương vị thơm ngon. Mặc dù vậy, những thực phẩm này có thể là nguyên nhan gây ra các bệnh như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại thực tràng…

Những đồ chiên rán, dầu mỡ thường chứa nhiều chất béo với nhiệt lượng cao khiến hàm lượng lipid trong cơ thể vượt quá tiêu chuẩn, cân nặng tăng nhanh, giảm khả năng kháng bệnh và tạo điều kiện cho nhiều khối u phát triển.

Đồ ăn chiên, rán dầu mỡ là món ăn yêu thích của nhiều bạn nữ. Ảnh: Internet

Đồng thời, trong quá trình chiên rán với nhiệt độ cao, những chất dinh dưỡng sẽ mất đi. Cùng với đó, nếu thực phẩm này bị chiên đi chiên lại nhiều lần rất có khả năng sản sinh ra benzen và các chất gây ung thư khác.

Thịt nướng, thịt hun khói cũng dần trở thành những món ăn phổ biến, đặc biệt với những người trẻ. Những thực phẩm này dù ngon miệng nhưng trong quá trình nướng hoặc hun khói sẽ sản sinh ra một lượng chất gây ung thư, trong đó có acrylamide (một chất độc thần kinh có khả năng tích lũy về lâu về dài) và hydrocarbon thơm đa vòng (PAH). Khi PAH xâm nhập vào cơ thể sẽ dần chuyển hoá và phản ứng với một số enzyme tạo thành các dẫn xuất PAHs dihydrodiol. Dẫn xuất này tạo liên kết đồng hóa trị với protein và các acid nucleic gây đột biến gen và ung thư.

Cách phòng ung thư

Thực tế nhiều các loại ung thư đều xuất phát từ thói quen ăn uống, sinh hoạt, luyện tập thể dục, thể thao không đúng cách. Ung thư hiện nay vẫn là một nỗi sợ của nhiều người nhưng bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh giảm được nguy cơ được nếu chúng ta biết xây dựng cho mình một chế độ ăn uống, luyện tập thể dục thể thao và sinh hoạt hợp lý.

Dưới đây là một số bí quyết để phòng tránh nguy cơ mắc ung thư.

Chế độ ăn uống lành mạnh

‎Lựa chọn thực phẩm sạch, xây dựng bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng là một yếu tố quan trọng để có một cơ thể khỏe mạnh và phòng chống nhiều bệnh tật, trong đó có ung thư.

Vì vậy, hãy thực hiện lựa chọn thực phẩm tươi, sạch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được bảo quản tốt. Thường xuyên ăn các món luộc, hấp hơn là những món chiên, xào, nướng… Cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý, cân bằng, chứa đầy đủ các thành phần dinh dưỡng: protein, lipid, glucid, vitamin và chất khoáng để làm tăng sức đề kháng với các tế bào ung thư. Ăn đa dạng nhiều món và thường xuyên thay đổi món trong các bữa ăn.

Không hút thuốc, tránh xa khói thuốc

Hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư phổi ở cả nam giới và nữ giới. Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư phổi, vòm miệng, họng, thanh quản, thực quản, thận, bàng quang, tá tràng, tử cung, thận, dạ dày, ruột già và hậu môn, gan...

Tiếp xúc với khói thuốc gián tiếp làm tăng nguy cơ bệnh phổi, bao gồm ung thư phổi, bệnh mạch vành và đau tim. Ngay cả khi bạn không hút thuốc lá, việc tiếp xúc với thuốc lá một cách thụ động cũng khiến bạn có nguy cơ bị ung thư cao.

Kiểm soát cân nặng, tránh béo phì

Người béo phì có nguy cơ mắc các bệnh lý về tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2... và đặc biệt là một số loại ung thư bao gồm: ung thư vú, đại trực tràng, thực quản, tuyến tiền liệt. Vì vậy, nhận thức đúng về tác hại của béo phì và mối liên quan giữa béo phì với bệnh ung thư có vai trò rất quan trọng trong việc phòng ngừa và kiểm soát ung thư.

Các nhà nghiên cứu cho rằng cần lưu ý đến lối sống, kiểm soát cân nặng để dự phòng bệnh ung thư. ‎Hãy kiểm soát cân nặng, giảm cân bằng cách thay đổi thói quen ăn uống, giảm hấp thụ năng lượng và tăng cường giải phóng năng lượng qua việc tập luyện.

Tránh xa rượu bia

‎Tỷ lệ mắc bệnh ung thư tăng theo số lượng rượu bia, thời gian uống và sự thường xuyên khi uống. Uống rượu bia gây ra ung thư miệng, ung thư vòm họng, ung thư dạ dày, ung thư gan, ung thư đại tràng.

‎Bia, rượu cũng làm tăng nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ. Nếu bạn hút thuốc lá khi uống rượu bia sẽ càng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh do rượu bia gây ra.

Ngủ đủ giấc

Không có minh chứng mối quan hệ giữa chất lượng giấc ngủ và bệnh ung thư, nhưng các chuyên gia khẳng định một giấc ngủ khỏe mạnh giúp sức đề kháng của cơ thể được nâng cao và tránh béo phì – một trong những nguyên nhân gây ra ung thư phổ biến.

‎‎Ngoài ra việc ngủ đủ giấc cùng một chế độ tập luyện hợp lý sẽ giúp tình thần luôn trong trạng thái tốt, tránh các tình trạng căng thẳng mệt mỏi.