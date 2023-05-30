Dứa ngon nhưng 3 đối tượng sau đây 'đừng đụng' nếu không muốn nội tạng bị phá hủy, đường huyết tăng không kiểm soát

Từ lâu, dứa đã được biết đến việc chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất như: vitamin A, vitamin C, vitamin B6, folate, sắt, kẽm, canxi, mangan... Trong đó, vitamin C rất cần thiết cho sự tăng trưởng, đồng thời giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh và hấp thu sắt từ bữa ăn hàng ngày. Còn mangan là một chất khoáng tự nhiên giúp tăng trưởng, ăn dứa thường xuyên sẽ duy trì sự trao đổi chất lành mạnh và có đặc tính chống oxy hoá.

- Giúp tiêu hoá dễ dàng: Ăn dứa rất hữu ích cho những người bị suy tuyến tụy không thể tạo đủ các enzyme tiêu hoá. Bạn có thể ăn dứa sau bữa ăn, hoặc thậm chí nấu dứa với cá và thịt nạc để tạo nên những món canh ngon tuyệt vời và bổ dưỡng, tác dụng kích thích tiêu hoá tốt.

Ngoài giảm cân thì những tác dụng không thể không kể đến của việc ăn dứa chính là:

Ăn dứa có rất nhiều tác dụng. Ảnh: Internet

- Ăn dứa có thể giúp giảm nguy cơ ung thư: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, enzyme bromelain trong quả dứa cũng có thể ngăn chặn sự phát triển các tế bào ung thư vú, ung thư ở da, ống mật, hệ thống dạ dày và ruột kết. Đặc biệt, Bromelain có thể kích thích hệ thống miễn dịch sản xuất tế bào bạch cầu hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư và loại bỏ những tế bào này.

- Ăn dứa có thể giúp tăng cường miễn dịch và kháng viêm: Dứa chứa nhiều vitamin, khoáng chất và các enzyme như bromelain có thể tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn chặn chứng viêm. Nghiên cứu đã chứng minh rằng trẻ em ăn dứa có nguy bị nhiễm trùng do virus và vi khuẩn thấp hơn đáng kể so với trẻ không ăn.

- Ăn dứa có thể làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp: Các nghiên cứu ở Việt Nam và trên thế giới cũng đã chỉ ra rằng enzyme bromelain có đặc tính chống viêm và được sử dụng có hiệu quả để làm giảm các triệu chứng của bệnh viêm khớp, trong đó có viêm khớp dạng thấp.

Những đối tượng cần cẩn trọng khi ăn dứa

Dứa rất giàu vitamin, khoáng chất, dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, nhưng nó sẽ là loại thực phẩm gây nguy hiểm đối với sức khỏe nếu bạn dùng không đúng cách.

Người bị bệnh dạ dày

Người bị bệnh dạ dày không nên ăn nhiều dứa, chỉ nên ăn một miếng rất nhỏ bởi dứa có chứa nhiều axit hữu cơ và một số enzyme làm tăng viêm loét niêm mạc dạ dày, đường ruột, dễ gây nôn nao, khó chịu.

Không nên ăn dứa tươi vào lúc đói vì các acid hữu cơ của dứa và bromelin tác động mạnh vào niêm mạc dạ dày, ruột, gây nôn nao, khó chịu… Ảnh: Internet

Những người có tiền sử viêm mũi họng

Quả dứa có một loại glucoside có tính chất kích ứng niêm mạc mạnh nên khi ăn nhiều dứa thường thấy rát miệng lưỡi, cổ họng tê rát, ngứa ngáy.

Nên những người có tiền sử viêm mũi họng, viêm thanh quản, hen phế quản không nên ăn nhiều để tránh nguy cơ bệnh tái phát và nặng hơn...

Người đái tháo đường, huyết áp cao

Người bị đái tháo đường không nên ăn nhiều dứa vì loại quả này chứa hàm lượng đường cao. Nếu người đái tháo đường muốn ăn dứa phải hỏi ý kiến bác sĩ điều trị.

Người có tiền sử tăng huyết áp khi dùng nhiều dứa dễ gây hiện tượng nóng bừng mặt, đau đầu choáng váng... dễ có nguy cơ cơn tăng huyết áp.

Ngoài ra, những người bệnh chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu (chảy máu cam, sốt xuất huyết, vết thương lớn, phụ nữ băng huyết…) cũng không nên ăn dứa.

Tuy nhiên, phụ nữ trên 31 tuổi chỉ nên uống khoảng 1.5 cốc. Ảnh: Internet

Ăn bao nhiêu dứa là đủ?

Hiện nay, một bộ phận chị em phụ nữ có nhu cầu giảm cân tìm đến nước ép dứa như một vị cứu tinh với mong muốn vừa giải độc tố vừa đốt cháy chất béo, giúp giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên ăn dứa với lượng bao nhiêu, dùng như thế nào để hiệu quả thì không phải ai cũng biết.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ khuyến cáo, nam giới trên 19 tuổi và phụ nữ từ 19 - 30 tuổi có thể sử dụng khoảng 2 cốc sinh tố dứa/ngày sẽ tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, phụ nữ trên 31 tuổi chỉ nên uống khoảng 1.5 cốc.

- Chuyên gia cũng khuyến cáo đặc biệt không uống nước ép dứa lúc bụng rỗng vào buổi sáng hoặc đang đói khi chưa đến bữa ăn vì điều này có thể gây tổn hại dạ dày.

- Đối với những người đã bị say dứa một lần rồi càng phải thận trọng khi ăn. Tốt nhất là nên ăn ít để thăm dò dần. Sau khi ăn khoảng từ 30 phút đến 1 giờ, nếu thấy người mệt mỏi, khó chịu, mẩn ngứa thì nên dừng ngay.

- Dứa đã xay, ép nên bảo quản trong bình thủy tinh, đậy kín nắp rồi đặt vào ngăn mát tủ lạnh ở nhiệt độ từ 2 – 4 độ C. Dùng hết trong vòng 24 tiếng.

- Nhiều ý kiến cho rằng, tốt nhất là cắt dứa thành từng miếng để ăn trực tiếp và có kiểm soát bởi khi nhai nước bọt tiết ra nhiều hơn và dạ dày bạn thu được nhiều dịch hơn. Hơn nữa khi ép dứa sẽ mất đi một lượng chất xơ cần thiết và đôi khi sẽ nạp nhiều hơn so với nhu cầu cần thiết.