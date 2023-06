Hướng dẫn cách luộc tôm khô 25 phút đơn giản, người mới bắt đầu cũng làm thành công!

Nguyên liệu làm tôm khô

Hôm nay mình sẽ làm 6kg tôm đất tươi to để ra thành phẩm gần 1kg tôm khô nhé.

Chuẩn bị :

+ 6kg tôm đất tươi

+ 1 chén muối hột (chén đựng nước chấm nhé)

+ 2 muỗng canh rượu trắng

+ 3 lít nước (mọi người nhớ đong nhé, vì tỉ lệ rất quan trọng đó ạ)

+ Dụng cụ: xoong có nắp, rổ

+ Đồng hồ canh thời gian

Mời cả nhà xem chi tiết dưới ảnh.

Nguyên liệu tôm tươi được sổ (bắt) từ vuông (đầm) nuôi lên và đang phân loại.

Ở Cà Mau, bắt tôm theo con nước, người ta gọi là nước rằm ( 14, 15, 16 âm lịch ) và nước 30 ( 29, 30, mùng 1 ) hàng tháng, cứ theo những ngày này là người dân sẽ bắt tôm để bán. Tôm nuôi trong môi trường sinh thái rừng ngập mặn sinh trưởng tự nhiên ăn rong, tảo,.. chính vì vậy, thịt tôm rất ngọt và sạch nữa.

Bắt tôm phân loại xong là phải luộc liền, không tôm chết là luộc không ngon.

Tôm đất Cà Mau vốn dĩ không to như tôm biển, nhưng... độ ngọt thì cũng có vé trong làng tôm đấy nhé. Chọn tôm luộc tôm khô phải là tôm mới bắt lên, tươi sống hoàn toàn không qua đá, như vậy luộc mới được.

Chính vì vậy những người làm tôm sẽ hiểu cảnh thức 11, 12h đêm luộc tôm khô là chuyện bình thường. Vì chỉ bắt tôm vào ban tối thôi, ban ngày không bắt được. Bắt tôm phân loại xong là phải luộc liền, không tôm chết là luộc không ngon.

Lượng nước luộc tôm

3 lít nước cho 6kg tôm. Nước cũng phải cân đong vì làm gì cũng phải có tỉ lệ chuẩn chỉnh đó ạ. Nước sôi mình mới đổ tôm vào nhé.

Đổ tôm vào luộc.

Sau khi nước sôi, đổ tôm vào luộc và đậy nắp kín lại 15 phút không được dỡ nắp ra nha. Canh đúng 15 phút đầu.

Bỏ muối vào rồi luộc thêm 5 phút

Sau 15 phút đó mở nắp ra và bỏ vào 1 chén muối hạt (tầm 60gr), 2 muỗng cà phê rượu trắng. Muối hạt và rượu trắng sẽ giúp thịt tôm phồng và đỏ au khi thành phẩm.

Đổ tôm ra rổ cho ráo

Khi đổ tôm ra rổ xong, mình bật bếp lên cho xoong luộc khi nãy nóng.

Khi đổ tôm ra rổ xong, mình bật bếp lên cho xoong luộc khi nãy nóng, sau đó đổ tôm ngoài rổ vào ngược lại trong xoong làm thao tác xào tới xào lui 5 phút nữa cho con tôm ráo lại, cách này để con tôm ráo hơn, vỏ phồng hơn và cũng ít bị dính thịt vào vỏ hơn khi phơi nắng và bóc đó ạ.

Phơi tôm.

Phơi nắng thôi, có nhiều người nói không thích tôm phơi nắng vì sợ phơi như vậy ruồi, bụi mất vệ sinh. Nhưng khi tôm luộc chín rồi, phơi trên giàn cao, nắng to. Mình không thấy con ruồi nào cả, rất ít luôn.

Tôm sau khi phơi nắng.

Nắng to, tôm to thì mình phơi 1 ngày rưỡi là tôm đạt. Nắng to , tôm nhỏ thì phơi ngắn hơn. Khi nào bóp thấy vỏ tôm giòn, lộ phần nõn tôm đỏ bắt mắt, ăn tại chỗ ngon là được.

Phơi xong bỏ vào bao đập bớt vỏ, rồi ngồi dọn sạch lại từng con.

Thành phẩm, tuy cực nhưng làm ra ưng mắt lắm.

Thành phẩm, tuy cực nhưng làm ra ưng mắt lắm. Tôm khô nấy canh rau tạp tàng thanh mát cho ngày những ngày nóng cháy da. Tôm mình tròn, nấu lên thịt không bỡ , ngọt nước và thơm ngon. Hay đem đi kho quẹt cũng được.

Chúc mọi người làm tôm khô thành công nhé.

Nhớ - 25 phút

Nhớ - cân cho đúng tỉ lệ nha.

Nguồn và ảnh: Huỳnh Thu