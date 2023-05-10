Diễn viên Thanh Vy 'Em gái mưa' trải lòng về cuộc nhân duyên kém may mắn khiến khán giả xót xa

Thanh Vy từng là một diễn viên nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia vai diễn chính trong MV ''Em gái mưa'' của ca sĩ Hương Tràm.

Khán giả đã không quá xa lạ với hình ảnh cô nữ sinh trong sáng, ngây ngô trong MV Em gái mưa của nữ ca sĩ Hương Tràm do diễn viên Thanh Vy thể hiện. Sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, năng động cô thành công lọt vào mắt xanh của đạo diễn MV trăm triệu view. Được biết Thanh Vy sinh năm 1992 tại quê hương Bến Tre, cô được khán giả biết đến qua seri hài của nhóm FAPtv. Nữ diễn viên Thanh Vy Tuy nhiên, ít ai biết được rằng khi đóng những vai diễn khổ vì tình thì cuộc sống ngoài đời thật của cô cũng không khác gì! Sau thời gian dài vắng bóng trong showbiz, Thanh Vy bất ngờ xuất hiện tại chương tình Chat với mẹ bỉm sữa với vai trò khách mời. Tại đây, cô lần đầu kể về hành trình làm mẹ nhiều thăng trầm và cuộc hôn nhân đi đến bờ vực thẳm sau 4 năm chung sống, cô cho biết vẫn sống chung nhưng ly thân chồng.

Thanh Vy trải lòng trong show truyền hình Thanh Vy chia sẻ bén duyên với ông xã trong một lần đi quay phim. Được sự ủng hộ của gia đình, cả hai sớm xác định tiến đến hôn nhân và lên kế hoạch có em bé sau 5 tháng tìm hiểu. Khi kết hôn và sinh con chồng muốn cô dừng hết công việc liên quan đến nghệ thuật để ở nhà quáng xuyến chuyện gia đình, nữ diễn viên cùng con sống bên Australia với gia đình chồng. Khi con cô hai tuổi cô trở về Việt Nam, cô còn bị trầm cảm sau sinh suốt một thời gian dài và trong đại dịch COVID-19, thời gian đó cô còn cho biết mắc chứng tự dày vò và làm đau bản thân khiến cô cảm thấy thoải mái hơn, ai nghe xong cũng phải xót xa.

Nữ diễn viên trong vai diễn Hạ Vy của MV Em gái mưa MV Em gái mưa đã khiến Thanh Vy được chú ý nhiều hơn Nữ diễn viên không chia sẻ qua nhiều về chồng và cũng không thổ lộ hết rằng mình chia tay chồng vì lý do gì, cô chỉ nói rằng cả hai mâu thuẫn do không tìm được tiếng nói chung trong hôn nhân. Hiện tại con của cô được chồng nuôi dưỡng, cô cho biết: ''Tôi rời đi trong sự không vui vẻ nên điều kiện để tôi rời đi là không được gặp con, không được biết tin tức gì về con nữa.''. Nữ diễn viên Thanh Vy xinh đẹp và năng động Nữ diễn viên Thanh Vy dẫn quay lại với ánh hào quang của ngành giải trí Hiện tại nữ diễn viên đang quay MV cho một người bạn cũ và vài phim ngắn chiếu trên các nền tảng mạng xã hội. Cô đang bắt đầu lại sự nghiệp nhưng không ngại vất vả, không thấy khó mà lui, đối với nữ diễn viên được quay lại với nghiệp diễn là một niềm vui.

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