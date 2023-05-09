Hot: Shark Bình thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn, chính thức trở thành đàn ông độc thân

Tin tức giải trí 09/05/2023 22:18

Qua thông báo, Shark Bình cũng bày tỏ mong muốn sẽ chấm dứt các drama xung quanh đời sống riêng tư của mình và Phương Oanh trong suốt thời gian qua.

Vào ngày 26/8/2022, mạng xã hội dậy sóng trước thông tin diễn viên Phương Oanh đang hẹn hò Shark Bình. Điều đáng nói, doanh nhân Đào Lan Hương - vợ của Shark Bình lại khẳng định cả hai chưa ly hôn khiến dân mạng không khỏi bất ngờ. Vụ viêc này khiến dân tình không ít lần bàn tán xôn xao trên mạng xã hội.

Hot: Shark Bình thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn, chính thức trở thành đàn ông độc thân - Ảnh 1
Sau xác nhận hẹn hò với của Shark Bình và Phương Oanh, bà Đào Lan Hương lại khẳng định cả hai chưa ly hôn

Tuy nhiên, mới đây, tối 9/5/2023, chủ tịch NextTech, Shark Nguyễn Hòa Bình đã chính thức thông báo trên trang cá nhân về việc hoàn tất thủ tục ly hôn, thoả thuận xong việc chia tài sản với vợ cũ, doanh nhân Đào Lan Hương.

Hot: Shark Bình thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn, chính thức trở thành đàn ông độc thân - Ảnh 2
Shark Bình thông báo chính thức trên trang cá nhân đã hoàn tất thủ tục ly hôn với bà Đào Lan Hương

Theo đó, Shark Bình cho biết sau hơn 3 năm kể từ ngày ký đơn đồng thuận ly hôn và hoàn tất chia tài sản, hai người đã thoả thuận xong việc chia tài sản (bổ sung) và hoàn tất thủ tục giấy tờ ly hôn theo ‘Quyết định công nhận thuận tình ly hôn’ của Toà án nhân dân quận Hà Đông.

Cuối bài viết, Shark Bình bày tỏ mong muốn thông tin này sẽ chấm dứt các drama về đời sống riêng tư của bản thân trong suốt thời gian qua.

Bên dưới phần bình luận, đa số cư dân mạng đều gửi lời chúc mừng, ủng hộ tới Shark Bình. Nhiều người còn bày tỏ thích thú chờ đợi 'đám cưới nghìn tỷ' của ông và bạn gái Phương Oanh sớm được diễn ra. 

Hot: Shark Bình thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn, chính thức trở thành đàn ông độc thân - Ảnh 3
Cư dân mạng gửi lời chúc mừng tới Shark Bình sau ly hôn
Hot: Shark Bình thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn, chính thức trở thành đàn ông độc thân - Ảnh 4
Một số bình luận ủng hộ bà Hương, vợ cũ của Shark Bình

Trước đó, nói về lý do chưa thể hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ, Shark Bình từng chia sẻ, vụ việc kéo dài là do bà Hương liên tục đòi hỏi phân chia tài sản không đúng với thống nhất ban đầu được thực hiện từ cuối năm 2018.

Trong thời gian chờ tòa phân xử, Shark Bình cho biết anh và doanh nhân Đào Lan Hương sẽ thay phiên nhau chăm sóc con 50/50 thời gian, nửa tuần các bé ở với mẹ và nửa cuối tuần cùng bố.

Hot: Shark Bình thông báo hoàn tất thủ tục ly hôn, chính thức trở thành đàn ông độc thân - Ảnh 5
Shark Bình từng khẳng định mình không sai khi hẹn hò với Phương Oanh

Cho đến tháng 8/2022, Shark Bình và Phương Oanh thừa nhận đang tìm hiểu nhau sau khi một số hình ảnh hẹn hò bị chụp lén lan truyền trên mạng xã hội. Câu chuyện càng trở nên ồn ào khi doanh nhân Đào Lan Hương, vợ Shark Bình, lên tiếng khẳng định vợ chồng cô chưa ra tòa, trong khi Shark Bình cho biết hai người đã ký đơn đồng thuận ly hôn từ ba năm trước và đang trong quá trình chờ tòa thụ lý.

Bên cạnh những chỉ trích của dư luận về việc Phương Oanh là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của người khác thì một bên lại ủng hộ nữ diễn viên Quỳnh búp bê. Một số người cho rằng cô không có lỗi vì hai vợ chồng Shark Bình đã ly thân nhiều năm và cuộc hôn nhân chỉ còn tồn tại trên giấy tờ.

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