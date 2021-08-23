Miếng bánh snack này có gì đặc biệt được công ty sản xuất mua lại với giá tận... 15.000 bảng Anh?

Thế giới 23/08/2021 05:15

Sau khi được công khai bán trên một sàn giao dịch trực tuyến, miếng bánh này đã được công ty sản xuất ra nó là Doritos trả 15.000 bảng Anh để mua lại.

Theo Mirror, miếng bánh này được phát hiện bởi cô bé 13 tuổi tên Rylee Stuart đến từ thành phố Gold Coast, Anh quốc. Sau đó, cô bé này đã đưa nó lên bán đấu giá trên trang web eBay.

Sau khi miếng bánh chứa đầy không khí này trở nên nổi tiếng, "gã khổng lồ" ăn vặt Doritos đã trả cho cô bé này 15.000 bảng Anh để có được phiên bản siêu hiếm của món bánh này. Rylee cho biết, khi công ty đề nghị mức giá 20.000 USD (14.600 bảng Anh), cô bé đã thật sự bất ngờ và không thể tin vào tai mình.

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Miếng bánh snack chứa đầy không khí vô cùng đặc biệt được Rylee tìm thấy bên trong một túi Doritos - Ảnh: Mirror

Được biết, trước khi đăng bán lên eBay, Rylee đã quay một đoạn clip TikTok và chia sẻ tới 11.600 người theo dõi với nội dung: "Tôi đã tìm thấy một miếng bánh Dorito căng phồng! Liệu nó có giá trị không hay tôi chỉ nên ăn nó. Hãy cho tôi biết".

Trong một cuộc phỏng vấn với 9News của Australia, Rylee cho biết sau khi nhận được lời đề nghị 15.000 bảng Anh, gia đình cô bé đã có một cuộc tranh cãi nho nhỏ. "Bố tôi nói rằng vì ông ấy đã mua gói bánh này, nên số tiền là của ông ấy. Nhưng tôi đã ăn gói bánh và tìm thấy miếng bánh, vì vậy tôi tin rằng số tiền phải là của tôi." - Cô bé chia sẻ.

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Rylee đã thật sự sốc khi Doritos sẵn sàng mua lại miếng bánh với giá 20.000 USD - Ảnh: Mirror

Lúc đầu, Rylee chỉ bán miếng bánh với giá khởi điểm là 0,99 USD, tuy nhiên chỉ sau 2 giờ nó đã tăng chóng mặt lên 5.000 USD và thậm chí là 20.100 USD chỉ một thời gian ngắn sau. Tuy vậy, vì cuộc đấu giá quá sôi nổi nên eBay đã phải can thiệp và xóa miếng bánh ra khỏi trang web của họ.

Sau đó, "ông lớn" Doritos đã vào cuộc và dùng 20.000 USD để mua lại miếng bánh này từ Rylee. "Chúng tôi rất ấn tượng với sự táo bạo và tinh thần kinh doanh của Rylee, vì vậy chúng tôi muốn đảm bảo rằng gia đình Stuart được khen thưởng vì sự sáng tạo và tình yêu của họ dành cho Doritos", - Giám đốc Tiếp thị của Doritos, bà Vandita Pandey cho biết.

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Rylee chia sẻ miếng bánh snack đặc biệt trên chương trình Today Show - Ảnh: Today Show

Vì sự nổi tiếng của miếng bánh, Rylee đã được mời tham gia chương trình Today Show được phát sóng trên khung giờ vàng của Úc. Cô bé 13 tuổi sau đó cho mọi người cùng chiêm ngưỡng miếng bánh Doritos được đóng gói cẩn thận và an toàn. Rylee nói: "Tôi đã không lường trước được tất cả những việc này có thể xảy ra. Nhưng tôi đã biến nó thành sự thật và quả thật tôi vẫn đang vô cùng ngạc nhiên".

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