Được biết, trong thời gian chấp hành lệnh phục vụ cộng đồng, nếu có thêm bất kỳ khiếu nại nào dành cho thanh niên này nữa thì cậu ta sẽ bị đưa đến trại giáo dưỡng.

Theo Hindustan Times, vì hành động kinh khủng đối với 2 ô gái vị thành niên, cậu bé 17 tuổi này đã bị Ủy ban tư pháp dành cho trẻ vị thành niên quận Panchkula chỉ đạo đến lao động công ích tại một trại dưỡng lão tại địa phương. Cụ thể, thanh niên này sẽ phải phục vụ công ích tại trại dưỡng lão này một tuần 5 ngày trong vòng tối đa 6 tháng. Ngoài ra, trong thời gian phục vụ, nếu có thêm bất kỳ đơn khiếu nại nào chống lại cậu thanh niên này, cậu ta sẽ bị gửi thẳng đến trại giáo dưỡng tại thành phố Ambala.

Dù mới chỉ 17 tuổi nhưng hành vi của bị cáo là không thể tha thứ - Ảnh minh họa: Internet Dựa theo báo cáo thông tin đầu tiên vào ngày 1/6/2019, thanh niên 17 tuổi đang là học sinh học của một ngôi trường chuyên về nghiên cứu phần mềm đã lạm dụng tình dục 2 nữ sinh 1 người 16 tuổi và 1 người 18 tuổi khi họ đang chơi cầu lông trong khu phố. Qua đó, thanh niên này đã bị buộc tội cố ý gây thương tích và xúc phạm phụ nữ (hành động liên quan đến tình dục) theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ. Luật sư cả bị cáo cho rằng thân chủ của anh ta đang bị vu oan và chỉ ra những mâu thuẫn trong lời khai của 2 người khiếu nại. Sau khi nghe tranh luận từ cả 2 bên, hội đồng tuyên bố thanh niên 17 tuổi có tội, tuy nhiên vì tuổi tác và tình trạng sức khỏe của anh ta nên tòa đã có những điểm khoan hồng.

Luật sư của 2 nạn nhân cho biết phán quyết của tòa là một chiến thắng lớn đối với họ - Ảnh minh họa: Internet “Hội đồng không thể bỏ qua tội lỗi của bị cáo dù cho anh ta là người chưa thành niên. Tuy vậy, xem xét về độ tuổi còn quá trẻ của bị cáo, anh ta sẽ được lệnh thực hiện một số công việc phục vụ cộng đồng." - Hội đồng xét xử tuyên bố. Theo đó, bị cáo sẽ phải phục vụ công ích tại trại dưỡng lão tại khu 15, thị xã Panchkula, quận Panchkula, bang Haryana bắt đầu từ ngày 23/8 tới đây. Người phụ trách tại viện dưỡng lão đồng thời sẽ nộp bản báo cáo ghi lại quá trình làm việc của thanh niên này tại đây. Luật sư của 2 nạn nhân, Udit Mendiratta cho biết phán quyết của tòa là một chiến thắng lớn đối với họ. Tuy vậy, một vụ kiện chống lại cha của của bị cáo vẫn đang được chờ xử lý tại tòa án cấp cao.

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