Hào hứng trước đêm tân hôn, tôi nổi da gà khi thấy chồng bỗng dưng chỉ vào vật lạ trên bàn

Tâm sự Eva 21/07/2023 12:55

Học xong đại học nhưng cô vẫn chưa có mối tình nào. Vì Mai khó yêu người bằng tuổi, cô cho rằng đàn ông lớn tuổi sẽ chững chạc và yêu thương vợ hơn.

Từ lần đầu gặp Thành, Mai đã rung động. Sau đó cô nghe nói anh có một đời vợ, lý do ly hôn là không hợp khi chung sống. Thành có vẻ ngoài lịch lãm, nam tính, hơi lạnh lùng và khô khan. Nhưng những lúc Mai gặp khó khăn anh đều nhiệt tình giúp đỡ, chu đáo quan tâm. Tình cảm của Mai dành cho Thành dần lớn lên lúc nào không hay.

Đến một lần uống vài ly khi hội họp với bạn bè về, Mai liều mình ngã đầu vào vai Thành, anh cũng để yên chẳng nói gì. Mấy ngày sau, Thành mới ngỏ lời bày tỏ tình cảm. Mai là cô gái lần đầu được yêu, hạnh phúc vô cùng. Chỉ cần Thành nói thì Mai luôn tin tưởng tuyệt đối.

Mai là kiểu phụ nữ truyền thống, nên dù có đang chìm đắm trong tình yêu thì cô vẫn giữ mình rất kỹ. Nghe cô nói muốn giữ đến đêm tân hôn thì Thành giận ra mặt. Mai nghe anh nói vì từng có vợ nên việc kìm nén khó khăn lắm.

Hào hứng trước đêm tân hôn, tôi nổi da gà khi thấy chồng bỗng dưng chỉ vào vật lạ trên bàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ mới quen nhau chưa được nửa năm thì Thành ngỏ ý cầu hôn, làm đám cưới vào cuối năm. Anh cũng nói năm nay mới hợp tuổi, còn không thì phải đợi 3 năm sau, và anh thì không muốn như thế. Dù thấy hơi vội vàng nhưng Mai đã bị Thành thuyết phục. Đám cưới vui vẻ diễn ra, ai cũng vui mừng vì Mai vừa ra trường thì lấy được người chồng giám đốc giàu có.

Mai vẫn đang đắm mình trong hạnh phúc, nghĩ bản thân là người phụ nữ may mắn. Chỉ đến đêm tân hôn, cô mới bàng hoàng hiểu ra lý do vì sao chồng mình từng ly hôn.

Tối đó, khi đèn vừa tắt thì Mai nghe Thành nói một câu “Đêm nay anh sẽ làm em cả đời cũng không quên được” rồi chỉ vào chiếc còng tay trên bàn bên cạnh giường. Mai còn chưa hiểu ra chuyện gì thì Thành lấy chiếc còng tay đó khóa chặt tay cô lại.

Mai vừa hoảng loạn, vừa đau đớn nằm trên giường chịu trận như một con thú bị mắc bẫy. Không hề có sự dịu dàng nồng nàn mà cô mong đợi, Thành như một người hoàn toàn khác khiến Mai đau đớn tột cùng. Thậm chí, Mai còn nghe những tiếng la mắng từ miệng của người chồng mới cưới. Người Mai lạnh run, dù có bật khóc cũng không ngăn được Thành. Cô càng khóc thì càng bị chồng đánh không thương tiếc: “Em khóc cái gì? Không thích hay sao mà lại khóc?”.

Hào hứng trước đêm tân hôn, tôi nổi da gà khi thấy chồng bỗng dưng chỉ vào vật lạ trên bàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sáng hôm sau, Thành lại trở về dáng vẻ bình thường, chu đáo dịu dàng với vợ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy chồng, Mai đã lạnh người hoảng sợ. Cô không hiểu vì sao người chồng nhẹ nhàng quan tâm mình ban sáng lại trở thành một kẻ bạo dâm khi đêm xuống.

Không ở lại nhà chồng thêm ngày nào nữa, Mai ôm đồ bỏ chạy. Đây không phải cuộc sống hôn nhân mà cô từng mơ mà là chốn địa ngục đáng sợ. Anh ta sẽ tra tấn cô khi gần gũi, anh ta chỉ muốn làm cô đau.

Khi nghe vợ nói muốn ly hôn, Thành chết sững. Anh ta ào tới ôm Mai rồi khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng Mai đã hoàn toàn mất niềm tin vào người chồng này từ đêm tân hôn kinh hoàng kia. Dù vậy cô vẫn lo lắng vì chỉ vừa cưới được một ngày đã ly hôn. Cô không muốn cha mẹ mang tiếng vì mình, cô phải làm sao đây?

Đêm tân hôn đến hồi cao trào thì giường ngủ bất ngờ gãy ngang, đang loay hoay mặc vội quần áo thì bố mẹ chồng xông vào, nói 1 câu lạnh người

Đêm tân hôn đến hồi cao trào thì giường ngủ bất ngờ gãy ngang, đang loay hoay mặc vội quần áo thì bố mẹ chồng xông vào, nói 1 câu lạnh người

30 tuổi tôi mới lấy chồng, còn là cưới vội chưa tìm hiểu kỹ càng. Chúng tôi biết nhau qua mai mối, tìm hiểu chưa được 5 tháng. Âu cũng là vì bị cha mẹ giục mãi, lại chẳng tìm được ai ưng ý nên mới như thế.

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