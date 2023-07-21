Vậy mà được 1 thời gian sau khi lên thành phố, cô ô sin đã thay đổi hoàn toàn khiến Thuý chóng mặt. Cô ta bây giờ ăn diện hơn xưa, còn biết trang điểm đậm trong khi trước kia cô chỉ để mặt mộc hoàn toàn.

Thuý tìm mãi được 1 người lớn tuổi thì bà ta lại làm việc chậm chạp khiến cô nổi nóng đuổi luôn. Cuối cùng, vẫn phải tìm 1 cô gái trẻ ở quê lên, vì nghe nói cô này ở nhà rất hiền lành, chỉ biết làm việc chưa tiếp xúc với nhiều người bao giờ nên Thuý cảm thấy yên tâm.

- Là con gái phải xinh mà chị.

Nhiều khi chỉ ở nhà nấu cơm, ô sin cũng tô son đánh phấn, Thuý có hỏi làm sao phải thế thì cô ta chỉ trả lời:

Cứ nghĩ ô sin ngây thơ, Thuý chỉ bật cười. Nhưng hôm qua, Thuý tình cờ thấy chồng đi qua phòng ô sin rồi lén ném vào đó 1 thứ. Thuý đã cảm giác nghi ngờ, cô liền đứng ngoài cửa nhìn vào thì giật mình khi thấy cô ô sin cầm hộp đồ bảo hộ rồi cười tít mắt.

Thuý chết điếng cả người, cô biết chắc giữa chồng và ô sin đã có chuyện nhưng Thuý không đánh ghen ngay lập tức mà cô nghĩ ra 1 cách để bắt ngay tại trận ông chồng già và cô ô sin mới 19 tuổi.

Sang hôm sau, Thuý ôm con đi nói với chồng:

- Em sang nhà mẹ đẻ ở vài hôm nhé, dạo này mệt quá sang đó cho mẹ chăm sóc, hơn nữa lâu rồi cũng không về thăm mẹ.

Chồng Thuý nghe thế vội gật đầu:

- Ừ, đúng đấy, con cái phải có hiếu với cha mẹ, nay anh bận không đưa em đi được rồi, để anh gọi xe cho em nha.

Thuý lắc đầu:

- Thôi em gọi xe rồi, người ta đến ngay bây giờ đây.

Chờ vợ đi khuất, chồng Thuý sướng rơn người chạy vội vào ôm chầm lấy cô nhân tình nhỏ bé:

- Thoải mái quá.

Cô ô sin õng ẹo:

- Eo, người anh toàn mồ hôi, đi tắm đi đã, ngày tháng còn dài, lo gì.

Chồng Thuý hôn cô ta 1 cái rồi đi vào nhà tắm. Nhưng được 5 phút sau, cô ô sin đã không chịu được liền í ới gọi:

- Tắm lâu thế anh, đằng nào chẳng quen mùi rồi. Nhanh lên.

Nghe vậy, Thuý từ bên ngoài cầm gậy đi vào cười khẩy:

- Này thì không chịu được này...

Ô sin ngước lên thấy Thuý thì hồn bay phách lạc:

- Ơ..chị..chị..cứu em với.

Ảnh minh họa: Internet

Chồng Thuý giờ mới từ nhà tắm lao ra vội cản vợ:

- Ôi vợ ơi, anh xin em, đừng đánh nữa, coi chừng xảy ra án mạng.

Thuý càng vụt mạnh:

- Tôi không sợ, đánh cho 2 người chết luôn cũng được, khốn nạn thật. Nếu hôm nay tôi không bày ra kế sách này thì 2 người còn lén lút qua lại đến bao giờ nữa. Thật đúng là nuôi ong tay áo.

Mặc cho chồng và ô sin quỳ sụp dưới chân, Thuý vẫn cầm gậy phanh tới tấp khiến cô ô sin thâm tím cả người. 1 lúc sau cô dùng lại quát:

- Cút khỏi nhà tôi, mới nứt mắt ra đã cướp chồng người khác.

Vậy là cô ô sin vội chạy thẳng ra cổng đến quần áo còn không dám mang theo. Trong khi đó, Thuý quay lại nhìn chồng lạnh lùng nói:

- Ly di đi.

Giờ chồng Thuý ngày đêm năn nỉ hối lỗi và xin vợ tha thứ nhưng Thuý đã cương quyết như vậy, liệu cô có nên cho anh ta 1 cơ hội thứ 2?