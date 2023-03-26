Tiểu đường không nên ăn trái cây vì chứa nhiều đường: Thực hư thế nào?

Một chế độ dinh dưỡng tốt là một phương pháp quan trọng để chăm sóc và điều trị bệnh tiểu đường. Nếu bạn bị tiểu đường, hãy xây dựng một kế hoạch ăn uống hợp lý giúp cân bằng lượng carb kết hợp thuốc điều trị để kiểm soát lượng đường trong máu. Bên cạnh đó, kết hợp với cách chế biến, lựa chọn trái cây phù hợp sẽ hỗ trợ điều trị bệnh.

Nhiều người bệnh tiểu đường vì lo ngại đường trong trái cây sẽ làm tăng chỉ số đường huyết mà loại bỏ những loại quả yêu thích của mình ra khỏi khẩu phần ăn. Nhưng điều này hoàn toàn sai lầm. Đối với bệnh tiểu đường có những loại quả nên và không nên. Đồng hành cùng Vinmec để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Chỉ số đường huyết của mỗi người bệnh tiểu đường là khác nhau. Dựa trên chỉ số đường huyết của cơ thể, chỉ số đường huyết của thực phẩm mà người bệnh có thể tự trả lời câu hỏi người tiểu đường không nên ăn hoa quả gì.

Thời điểm tốt nhất để ăn trái cây là giữa hai bữa ăn

Theo nhiều khuyến cáo, bạn không nên ăn hoa quả ngay trước và sau bữa ăn. Thời điểm ăn hoa quả thích hợp là vào các bữa phụ, xen giữa bữa chính chẳng hạn như lúc 9h sáng, 3h chiều hay 9h tối. Điều này cũng giúp bạn duy trì đường huyết ở mức ổn định.

Nên lựa chọn các loại trái cây đa dạng về màu sắc

Trái cây có màu sắc khác nhau thường có thành phần dinh dưỡng khác nhau. Ví dụ, những loại trái cây màu xanh tím như việt quất, dâu tằm chứa nhiều anthocyanins có tác dụng chống oxy hoá và chống lão hoá. Trong khi các loại trái cây màu xanh lá cây như nho xanh, táo xanh,… chứa nhiều lutein. Thay đổi trái cây đa dạng để bữa ăn thêm ngon miệng cũng là giúp bạn nhận được nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe hơn.

Dù không tồn tại danh sách những loại trái cây người tiểu đường không nên ăn hay nên ăn, bạn cũng cần cân đối khẩu phẩu trái cây mỗi ngày, để đảm bảo không vượt quá lượng carb cho phép. Nếu cần thiết hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để có chế độ ăn hợp lý nhé!

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Tiểu đường nên ăn những loại hoa quả nào?

Khi bị tiểu đường tuýp 2, bệnh nhân nên chú ý nắm rõ tầm quan trọng của mức tiêu thụ carbohydrate. Carb là nguồn năng lượng chính của cơ thể. Nhưng với những người tiểu đường thì tuyệt đối không nên ăn quá 200 gram Carb mỗi ngày. Bởi vì khi bạn hấp thụ nhiều lượng carbs sẽ chuyển hóa thành đường, tác động trực tiếp và ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.

Hoa quả chứa một nguồn dinh dưỡng tuyệt vời khi đáp ứng nhu cầu bảo đảm sức khỏe của bạn và có tác dụng đáng kể đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Những loại hoa quả tươi được khuyên sử dụng để tốt cho sức khỏe như:

Dâu tây, dâu đen, việt quất, mâm xôi, nho đen

Đây là nhóm quả mọng chứa nhiều chất xơ, kali, mangan, magie, folate, vitamin C, các chất chống oxy hóa... đồng thời có khả năng kiểm soát đường máu, giảm mỡ máu và hạ huyết áp.

Bưởi, cam, quýt

Nước ép bưởi có tác dụng giảm đường huyết nhờ tác động tương tự như insulin. Tuy nhiên, với người bệnh tiểu đường nếu đang dùng nhóm thuốc statin để hạ mỡ máu thì không nên ăn bưởi gần với thời điểm dùng thuốc. Vì nó có thể gây ra tác dụng phụ như tiêu cơ vân, độc cho gan, thận. Với các loại thuốc điều trị khác cũng cần uống cách xa thời điểm ăn bưởi ít nhất là 2 giờ để tránh làm tăng hoạt tính hoặc độc tính của thuốc.

Bơ, oliu

Bơ, oliu là nhóm quả giàu chất béo cung cấp chất béo tốt, chất xơ hòa tan, axit amin, vitamin B và các khoáng chất tốt như magie và kali, chống oxy hóa, các vitamin A, E và sắt, kẽm, canxi

Ổi, táo, lê, đào

Đây là nhóm trái cây có hàm lượng chất xơ cao, giàu vitamin C, A và kali. Dưa hấu chứa nguồn vitamin dồi dào như vitamin A, vitamin C, vitamin B, chất xơ, sắt, canxi, kali, magie,.....

Ảnh minh họa: Internet

Các loại trái cây bệnh nhân tiểu đường nên tránh

Do các loại trái cây có chỉ số GI rất khác nhau như đã liệt kê nên bệnh nhân tiểu đường nên ăn trái cây và các sản phẩm từ trái cây một cách có chọn lọc và kiểm soát, dù việc ăn trái cây nhìn chung có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Các loại quả mà người bị tiểu đường nên ăn có kiểm soát bao gồm:

● Trái cây có chỉ số GI cao từ 70 đến 100 như đã giải thích phía trên, ví dụ dưa hấu, quả chà là khô, chuối chín nẫu, dứa (thơm)…

● Trái cây có nhiều chất đường bột: Do tổng lượng đường bột ăn vào ảnh hưởng đến chỉ số đường trong máu nhiều hơn so với chỉ số đường huyết GI, bệnh nhân tiểu đường cần theo dõi lượng đường bột ăn vào, kể cả từ trái cây. Điều này đặc biệt đúng với một số người bệnh tiểu đường áp dụng chế độ ăn ít carb (low-carb) để giảm thiểu tác động của carbohydrate tới đường huyết.

Dưới đây là những loại trái cây hạn chế ăn khi bị tiểu đường:

Sầu riêng, mít có nhiều đường

Lượng đường trong sầu riêng và mít tương đương với lượng đường của 1 lon cocacola hoặc một bát cơm trắng.

Trái dứa chín rất ngọt

Dứa chín có lượng đường cao không nên ăn quá nhiều, tuy nhiên loại quả này lại chứa nhiều lợi ích như giàu vitamin và nguyên tố vi lượng. Đồng thời, có khả năng chống viêm tốt. Vì vậy, bệnh nhân tiểu đường có thể ăn nhưng hãy ăn với số lượng nhỏ.

Xoài chín

Xoài là một loại quả tốt cho sức khỏe vì trong vỏ xoài xanh có hợp chất giúp insulin hoạt động hiệu quả hơn. Nhưng xoài chín lại chứa lượng đường cao hơn và gây ra tăng huyết áp.

Chuối chín kỹ

Đây là loại quả người bệnh nên hạn chế ăn nhất vì lượng đường trong chuối, đặc biệt là chuối chín kỹ rất cao.

Vải thiều, nhãn

Vải thiều và nhãn chín chứa hàm lượng đường khá cao và ít chất xơ. Vì vậy, người bệnh chỉ nên ăn 1 - vài quả, nhưng cần ăn quả tươi và ăn vào bữa ăn phụ hoặc cách xa bữa ăn.