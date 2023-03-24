Tiết lộ sự thật về 8 loại thực phẩm được tin rằng sẽ khiến tế bào ung thư "chết đói", ngăn chặn hình thành mạch máu bất thường

Sống khỏe 24/03/2023 06:21

Thức ăn luôn có ảnh hưởng đáng kể tới nhiều khía cạnh của sức khỏe, bao gồm nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính như bệnh tim, tiểu đường và ung thư.

Dưới đây là những loại thực phẩm giúp "tiêu diệt" các tế bào ung thư mà bạn nên có trong mỗi bữa ăn hàng ngày.

Nghệ

Nghệ là thực phẩm được sử dụng nhiều do đặc tính bảo vệ sức khỏe của nó. Hợp chất curcumin được chiết xuất từ nghệ có nhiều công dụng quan trọng như chống viêm, chống oxy hóa và chống ung thư.

Một nghiên cứu tiến hành khảo sát tác động của curcumin trên 44 bệnh nhân tổn thương ruột kết có nguy cơ tiến triển thành ung thư. Mỗi ngày sử dụng 4 gam curcumin cho người bệnh. Kết quả sau 30 ngày cho thấy tổn thương ở bệnh nhân đã giảm 40% so với ban đầu.

Các nghiên cứu trong ống nghiệm cho kết quả curcumin giúp tiêu diệt tế bào ung thư đầu và cổ. Đồng thời, curcumin cũng được phát hiện làm giảm sự di căn của tế bào ung thư ruột bằng cách nhắm mục tiêu vào enzym liên quan đến sự phát triển của khối u.

Sử dụng 1 – 3 gam (khoảng 1⁄2 - 3 thìa cà phê) bột nghệ xay mỗi ngày giúp bảo vệ sức khỏe, chống oxy hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

Tiết lộ sự thật về 8 loại thực phẩm được tin rằng sẽ khiến tế bào ung thư 'chết đói', ngăn chặn hình thành mạch máu bất thường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Táo

Táo rất giàu cellulose, pectin và vitamin tốt cho sức khoẻ, không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng dạ dày mà còn thúc đẩy khả năng tiêu hoá, giúp thải độc và chất cặn bã ra khỏi cơ thể, từ đó giúp ngăn ngừa ung thư hiệu quả.

Tiết lộ sự thật về 8 loại thực phẩm được tin rằng sẽ khiến tế bào ung thư 'chết đói', ngăn chặn hình thành mạch máu bất thường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Dầu ô liu

Dầu ô liu có nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Chính vì vậy, chúng là một trong những thực phẩm thiết yếu của chế độ ăn Địa Trung Hải.

Nhiều nghiên cứu chứng minh dầu ô liu còn giúp cơ thể chống lại các yếu tố gây ung thư. Khảo sát kết quả của 19 nghiên cứu cho thấy những người sử dụng dầu ô liu trong nhiều bữa ăn có ít nguy cơ phát triển tế bào ung thư vú và ung thư đường tiêu hóa hơn người sử dụng ít dầu ô liu.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác thực hiện khảo sát tỷ lệ người bị ung thư ở 28 quốc qia trên thế giới cho thấy rằng những khu vực tiêu thụ lượng dầu ô liu nhiều hơn có tỷ lệ người bị ung thư đại trực tràng thấp hơn so với những khu vực còn lại.

Vì vậy, bạn nên sử dụng dầu ô liu trong chế độ ăn hàng ngày. Bạn có thể dùng dầu ô liu để nấu các món ăn, trộn với salad hoặc dùng cho các món thịt, cá kho..

Tiết lộ sự thật về 8 loại thực phẩm được tin rằng sẽ khiến tế bào ung thư 'chết đói', ngăn chặn hình thành mạch máu bất thường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Gừng

Theo chuyên gia, gừng chứa hoạt chất ginerol và zingerone khả năng chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ, giúp ngăn ngừa các u bướu có mầm mống ung thư hình thành cơ chế nuôi dưỡng tế bào ung thư.

Tiết lộ sự thật về 8 loại thực phẩm được tin rằng sẽ khiến tế bào ung thư 'chết đói', ngăn chặn hình thành mạch máu bất thường - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Quả mọng theo mùa

Quả mọng chứa nhiều anthocyanins là sắc tố thực vật có tính chống oxy hóa.

Nhiều nghiên cứu khoa học về quả mọng cho thấy loại quả này có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư ở người, bao gồm:

  • Nghiên cứu được thực trên người, 25 bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng được điều trị bằng dịch chiết trái việt quất đen trong bảy ngày, kết quả cho thấy sự phát triển của tế bào ung thư ở những người bệnh này giảm 7% so với ban đầu.
  • Nghiên cứu trên động vật cho thấy rằng chuột khi ăn quả mâm xôi đen đông khô làm giảm 55% tỷ lệ mắc ung thư thực quản và 62% số lượng tế bào ung thư.
  • Một nghiên cứu khác trên bệnh nhân ung thư sử dụng quả mâm xôi đen đông khô cho kết quả giảm sự phát triển của các tế bào ung thư.

Từ những kết luận trên, bạn nên thêm quả mọng vào chế độ ăn khoảng hai lần mỗi tuần giúp ngăn ngừa các quá trình oxy hóa trong cơ thể và giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư.

Tiết lộ sự thật về 8 loại thực phẩm được tin rằng sẽ khiến tế bào ung thư 'chết đói', ngăn chặn hình thành mạch máu bất thường - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Trà xanh

Trà xanh có nhiều lợi ích cho sức khoẻ, đặc biệt là khả năng tiêu diệt tế bào ung thư. Polyphenol trong trà xanh có thể làm giảm sự phát triển của các tế bào ung thư. Ngoài ra, chất epogallocatechin-3 trong trà xanh còn giúp giảm tế bào ung thư thông qua quá trình apoptosis. Quá trình này sẽ làm gián đoạn con đường trao đổi chất của tế bào ung thư gốc.

Tiết lộ sự thật về 8 loại thực phẩm được tin rằng sẽ khiến tế bào ung thư 'chết đói', ngăn chặn hình thành mạch máu bất thường - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Các loại đậu

Các thực phẩm họ đậu giàu chất xơ và chứa hàng chục chất dinh dưỡng khác như canxi, kali, sắt, magie, mangan, protein… giúp chống oxy hoá cao nhất, loại bỏ các gốc tự do, hạn chế sự hình thành các tế bào ung thư. Ngoài ra, thực phẩm họ đậu giúp phục hồi chức năng, giảm nguy cơ đột quỵ tim mạch, bảo vệ xương, thúc đẩy trao đổi chất, phòng chống ung thư...

Tiết lộ sự thật về 8 loại thực phẩm được tin rằng sẽ khiến tế bào ung thư 'chết đói', ngăn chặn hình thành mạch máu bất thường - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Trái cây họ cam quýt

Khảo sát kết quả của 9 nghiên cứu cho thấy rằng ăn nhiều trái cây họ cam quýt có liên quan đến việc giảm nguy cơ bị ung thư tuyến tụy. Bên cạnh đó, các loại trái cây thuộc họ cam quýt còn được chứng minh là giúp làm giảm 28% nguy cơ ung thư dạ dày.

Theo khuyến cáo bạn nên thêm các loại trái cây này vào chế độ ăn như một món tráng miệng, tuần suất khoảng 2 – 3 lần mỗi tuần. Chế độ ăn này sẽ giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi những yếu tố nguy cơ gây ung thư.

Tiết lộ sự thật về 8 loại thực phẩm được tin rằng sẽ khiến tế bào ung thư 'chết đói', ngăn chặn hình thành mạch máu bất thường - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

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Từ khóa:   ung thư các loại thực phẩm chống ung thư sống khỏe

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