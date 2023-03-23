Thức ăn cay lại tốt cho sức khỏe? Tiết lộ 4 sự thật về ớt cay không ai ngờ tới

Theo giáo sư Giáo sư Shen Yanying, phó chủ tịch Đại học Y thủ đô, Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh thì ớt có chứa nguồn vitamin phong phú. Một lượng ớt nhỏ ẩn chứa lượng rất dồi dào như: A, B, C, E, vitamin K, axit folic carotene và các vitamin khác. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều canxi, sắt, các khoáng sản và chất xơ khác. Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã tổng hợp 10 lợi ích của ớt sau đây:

Ớt vốn được biết đến như một thực phẩm cay, nóng dễ sinh nhiệt cho cơ thể. Các chị em thì ít khi đụng đến vì sợ ảnh hưởng đến làn da mong manh, nhạy cảm. Thế nhưng ớt có rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết. Nếu bạn say mê cái cảm giác đổ mồ hôi, rát bỏng lưỡi và suýt soa hương vị cay nồng của món ăn có ớt thì không thể không khám phá thêm những lợi ích quyến rũ của gia vị này.

Khi ăn ớt kết hợp uống nước để giảm độ cay, cơ thể ngoài thiêu đốt calo còn tăng cảm giác no khiến cảm giác thèm ăn mất đi. Hơn nữa ớt cũng giúp khẩu vị cải thiện khiến thức ăn được chuyển hóa và cơ thể hấp thụ tốt hơn. Nhờ vậy mà ăn ớt cay sẽ làm tăng chức năng hoạt động của não bộ khiến cho hệ thần kinh phát tín hiệu đến thận. Khi thận được thông báo sẽ tiết dịch hỗ trợ vận động của cơ thể. Do vậy chất béo nhanh chóng bị dịch thận tiết ra thiêu đốt. Vì vậy mà các nghiên cứu đã hướng ớt đến ứng dụng giảm cân cho đối tượng có nhiều mỡ thừa và nguy cơ béo phì.

Giảm cân là nhu cầu nâng cao sức khỏe của phái đẹp. Có nhiều nghiên cứu cho rằng, nhờ tính cay nồng mà khi ăn ớt nhiệt lượng trong cơ thể sẽ bị thiêu đốt. Sự thiêu đốt đó sẽ khiến nhu cầu dùng nước tăng lên. Có lẽ vậy mà calo thừa được thúc đẩy chuyển hóa mạnh mẽ.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn ớt cay chứa nhiều chất capsaicin giúp ngăn ngừa ung thư dạ dày và tuyến tiền liệt

Theo nhiều nghiên cứu, các nhà khoa học cho hay ớt có chứa nhiều C9H14O2 dồi dào. Đây là chất được gọi là capsaicin có tác dụng tốt với bệnh như ung thư dạ dày và ung thư tuyến tiền liệt.

Một điểm đáng chú ý hơn là ớt được sử dụng làm gia vị từ rất lâu. Khoảng 7500 năm trước công nguyên, ớt đã xuất hiện trên bàn ăn của các gia đình. Theo nhận định khoa học thì ăn ớt cay trái càng mọng càng có khả năng chống bệnh tốt hơn.

Theo ghi chép của đông y, vị cay nồng và nóng của ớt có nhiều tác dụng rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là capsaicin một chất chủ yếu tạo ra vị cay giúp não sản sinh ra hormone endorphin. Chất này ngoài giảm đau hiệu quả còn giúp điều trị các nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn ớt làm giảm nhẹ triệu chứng khi bị cảm lạnh

Ăn ớt cay cũng có thể giúp giảm khó thở khi bị cảm lạnh, nhiễm trùng đường hô hấp, viêm xoang và hen suyễn vì chất capsaicin trong khoang miệng và cổ họng làm cho ấm đường hô hấp. Điều này làm cho đờm mềm và lỏng hơn, bạn sẽ dễ dàng khạc ra hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ăn ớt cũng có thể nâng cao hệ miễn dịch cho sức khỏe

Có một số nghiên cứu đã phân tích về tính cay nóng của ớt cho thấy ớt có khả năng sát trùng khá cao. Hơn nữa những thực phẩm được thêm ớt sẽ lâu hỏng và hạn chế mức độ xâm nhập của vi khuẩn. Do vậy ớt được đưa vào nghiên cứu để khai thác triệt để công dụng nâng cao sức khỏe miễn dịch cho con người. Tuy rằng đây mới chỉ là kết quả trong thí nghiệm nhưng khi có đánh giá cụ thể sẽ được công bố và đưa vào ứng dụng nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ba thủ thuật ăn ớt lành mạnh

1. Tốt nhất là nấu chín ớt sau đó mới ăn

Ớt được chế biến nhiều loại, có thể xay, ngâm với tỏi, hoặc để ăn tươi bởi vì các chất dinh dưỡng sẽ được thêm vào phong phú hơn. Tuy nhiên, tốt nhất là nấu chín ớt để ăn. Bởi vì ớt chứa nhiều capsaicin, có thể kích thích niêm mạc miệng và tiêu hóa. Khi đã được đun qua nước sôi, khả năng kích thích tiêu hóa của ớt sẽ giảm.

2. Thêm gia vị cho ớt

Ớt có vị cay, nóng và hơi chua. Khi thêm gia vị cho ớt, chẳng hạn như tỏi, măng hay dấm… thì bạn sẽ ăn ít ớt hơn và kết hợp hài hòa với nhiều gia vị khác.

3. Những người không nên ăn ớt

- Những người mắc các bệnh liên quan đến tim mạch và mạch máu não, cao huyết áp, viêm phế quản mãn tính đều không nên ăn cay bởi capsaicin trong ớt sẽ làm tuần hoàn máu tăng nhanh, khiến tim đập nhanh hơn. Những người mắc những bệnh trên mà ăn cay nhiều trong thời gian dài rất có thể sẽ dẫn đến suy tim cấp tính.

- Những người mắc bệnh viêm dạ dày mãn tính, loét dạ dày không nên ăn ớt vì có thể bị niêm mạc phù nề, tăng nhụ động dạ dày, ảnh hưởng đến sự phục hồi của chức năng tiêu hóa.

- Những người bị viêm túi mật mãn tính, sỏi mật sẽ kích thích axit dạ dày tiết ra nhiều hơn, khiến cho các bệnh liên quan đến túi mật nghiêm trọng hơn.

- Những người bị bệnh trĩ ăn cay nhiều sẽ bị nặng hơn. Ngoài ra, ớt còn còn gây ra chứng táo bón và làm cho bệnh trĩ nghiêm trọng và khó trị hơn.

- Những người đang bị đau mắt đỏ, viêm giác mạc ăn ớt sẽ làm những bệnh này nghiêm trọng hơn. Phụ nữ mang bầu và mới sinh con ăn cay nhiều sẽ khiến cho em bé bị ảnh hưởng khi bú mẹ.