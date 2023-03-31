Hy hữu: Vòng tránh thai lạc chỗ xuyên thủng đại tràng người phụ nữ, bác sĩ cảnh báo những nguy hiểm

Sức khỏe 31/03/2023 17:05

Sau ba năm đặt dụng cụ tránh thai, đây là tai nạn hy hữu khiến người phụ nữ gặp biến chứng nguy hiểm.

Cụ thể, thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống cho hay, Khoa Phẫu Thuật Tiêu hóa - Gan mật tụy, BV Bạch Mai đã điều trị phẫu thuật một trường hợp vòng tránh thai đâm xuyên thành tử cung vào thành đại tràng Sigma sau ba năm đặt vòng. Đó là trường hợp chị H.H.L (38 tuổi) vào viện vì đau bụng vùng chậu dưới rốn âm ỉ, kèm đi ngoài ra máu.

Chị L. có tiền sử đặt dụng cụ tránh thai cách 3 năm và không đi kiểm tra lại. Sau khi hỏi bệnh, thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, soi đại tràng và chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh dụng cụ tử cung nằm 1 đầu ở trong lòng đại tràng sigma, 1 đầu nằm chặt trong thành của đại tràng sigma phía bờ mạc treo.

Hy hữu: Vòng tránh thai lạc chỗ xuyên thủng đại tràng người phụ nữ, bác sĩ cảnh báo những nguy hiểm - Ảnh 1
Dụng cụ tử cung trong thành đại tràng sigma qua nội soi đại tràng. Ảnh: Zing

Với vị trí này, bác sĩ không thể lấy dụng cụ tử cung qua đường nội soi ống mềm do có thể gây thủng đại tràng vào ổ bụng làm nặng thêm cho người bệnh. Vì vậy, các bác sĩ quyết định phẫu thuật để lấy dụng cụ tử cung lạc chỗ và xử lý chỗ thủng đại tràng. Phẫu thuật nội soi hoàn toàn là phương pháp được lựa chọn vì là phương pháp ít xâm lấn nhất cho người bệnh.

Theo BS. Nguyễn Hàm Hội, Khoa Phẫu Thuật Tiêu hóa - Gan mật tụy, BV Bạch Mai, trong quá trình tiến hành ca mổ nội soi, đoạn đại tràng sigma bị dụng cụ tử cung xuyên thủng được cắt bỏ, 2 đầu đại tràng được nối lại cũng qua nội soi nên vết mổ chỉ khoảng 3cm đủ để lấy bệnh phẩm ra ngoài.

Hy hữu: Vòng tránh thai lạc chỗ xuyên thủng đại tràng người phụ nữ, bác sĩ cảnh báo những nguy hiểm - Ảnh 2
 

 

Hy hữu: Vòng tránh thai lạc chỗ xuyên thủng đại tràng người phụ nữ, bác sĩ cảnh báo những nguy hiểm - Ảnh 3
 Phẫu thuật nội soi hoàn toàn là phương pháp được lựa chọn vì là phương pháp ít xâm lấn nhất cho người bệnh. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Ngay ngày đầu tiên sau mổ, bệnh nhân được ăn cháo và tập đứng dậy, vận động đi lại. Bệnh nhân được xuất viện sau 6 ngày.

 

Theo Báo Lao Động, các bác sĩ khuyến cáo Bác sĩ Nguyễn Hàm Hội, Khoa Phẫu Thuật Tiêu hóa - Gan mật tụy, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Dụng cụ tử cung có thể di chuyển xuyên thủng tử cung với tỉ lệ từ 1,3 - 1,6/1000 lần đặt. Sau khi xuyên qua tử cung, dụng cụ tử cung có thể rơi vào ổ bụng tự do hoặc nằm trong khung chậu, hoặc có thể xuyên thủng tiếp vào các cấu trúc lân cận như bàng quang, đại tràng, ruột non và hình thành các đường rò tử cung - bàng quang hoặc tử cung - ruột.

Thủng tử cung tương đối hiếm gặp nhưng là một biến chứng nghiêm trọng và nguy hiểm. Thủng tử cung có thể xảy ra ngay do đặt không đúng cách hoặc sau nhiều năm do dụng cụ di chuyển.

Các triệu chứng của vòng tránh thai lạc chỗ rất đa dạng, tùy thuộc vào thời gian và cơ quan dụng cụ di chuyển. Các triệu chứng lâm sàng có thể gặp là đau bụng vùng hạ vị, sốt; tiêu chảy hoặc xuất huyết tiêu hoá; một số trường hợp có thể gặp tắc ruột, hoại tử ruột. Khi có tổn thương niệu quản, bàng quang có thể gặp các triệu chứng tiểu khó, tiểu nhiều lần, tiểu máu, nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát nhiều lần… Siêu âm, chụp X-quang và chụp cắt lớp vi tính là các phương tiện chẩn đoán hình ảnh đơn giản để xác định vị trí của dụng cụ tử cung.

Sử dụng dụng cụ tử cung là biện pháp tránh thai an toàn và hiệu quả, nhưng nó cũng có một số tai biến nguy hiểm như thủng hoặc dụng cụ di chuyển sang các cơ quan khác trong ổ bụng gây ra các triệu chứng bất thường. Dụng cụ tử cung phần lớn nằm tự do trong khoang phúc mạc hoặc xuyên thành ruột non, đại tràng, trực tràng; nằm trong mạc treo hoặc trong mạc nối lớn; có thể xuyên thủng bàng quang hoặc niệu quản.

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