Duy trì 5 thói quen sau đây để cơ thể luôn được khoẻ mạnh, dẻo dai trong mùa hè đổ lửa

Nhiệt độ của nước không quan trọng. Trong vòng vài giây sau khi uống, nước sẽ có cùng nhiệt độ với cơ thể. Do đó, bạn có thể uống nước lạnh hoặc nước ấm tùy theo sở thích của mình mà không ảnh hưởng gì đến hiệu quả của nó với cơ thể.

2. Ăn một bữa sáng giàu chất xơ

Theo một nghiên cứu vào tháng 3 năm 2021 trên ‌mSystems‌ của các nhà khoa học Mỹ, việc tăng lượng chất xơ có thể cải thiện sức khỏe của hệ vi sinh đường ruột trong vòng hai tuần và cải thiện tình trạng táo bón. Một bữa sáng lý tưởng bao gồm ngũ cốc nguyên hạt, protein, trái cây và rau củ. Không nên sử dụng nhiều thịt xông khói hoặc xúc xích do đã được chứng minh là làm tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa như ung thư ruột kết.

3.Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời

Ngoài việc tập thể dục, thì tắm nắng vào buổi sáng cũng là việc nên làm vì thói quen này giúp bạn có được một cơ thể khỏe mạnh và một tâm hồn sảng khoải để bắt đầu một ngày mới. Khoảng thời gian lúc sáng sớm là khoảng thời gian ánh nắng mặt trời mát dịu và chứa nhiều vitamin D rất tốt cho cơ thể.

4. Tắm nước ấm

Tắm buổi sáng sẽ giúp định dạng hướng máu lưu thông một cách tốt hơn. Nước nóng có tác dụng co thắt các mạch máu, bao gồm các tĩnh mạch, mao mạch và động mạch. Mạch máu nằm gần phía trên bề mặt của da có xu hướng co lại do nhiệt độ nóng hơn. Vì vậy các độc tố sẽ được giảm đi đáng kể và kích thích quá trình lưu thông máu trong cơ thể bạn, giúp cơ thể được khỏe mạnh nhất có thể.

Tắm nước ấm làm tăng hàm lượng các protein giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, do vậy, đây có thể là giải pháp tiềm năng giúp điều trị các bệnh rối loạn chuyển hóa như tiểu đường.

5. Không hút thuốc lá

Hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vấn đề về phổi, gan, tụy, dạ dày,... Các hóa chất độc hại trong thuốc lá có thể tàn phá các cơ quan trong cơ thể và gây ra một số bệnh như: Lao, sâu răng, vàng răng, loãng xương, đục thủy tinh thể, viêm phổi, ung thư phổi và tiểu đường. Chính vì vậy, để trở thành người khỏe mạnh, bạn cần sớm từ bỏ hoặc tránh xa thuốc lá càng sớm càng tốt.

Bỏ hút thuốc lá giúp cơ thể tự sửa chữa các thương tổn một cách nhanh chóng. Ngay sau 20 phút kể từ khi hút điếu thuốc cuối cùng, huyết áp và nhịp tim của bạn sẽ giảm xuống. Do đó, bạn đừng nên chờ đợi thời cơ thích hợp để bỏ thuốc lá mà hãy thực hiện thói quen tốt này ngay hôm nay. Nếu bạn cảm thấy khó khăn khi mới cai thuốc lá, bạn có thể tìm đến sự trợ giúp từ bác sĩ để có chiến lược cụ thể.