Theo y học cổ truyền, tinh bột sắn dây vị ngọt, tính mát, vào được các kinh tỳ, vị và phế, có công dụng tán nhiệt, tuyên độc, giải biểu, thấu chẩn, sinh tân dịch, chỉ tả, giải co giật, chỉ khát, giải độc rượu, thoái nhiệt, giải cơ và thăng đề vị khí; thường được dùng để chữa chứng biểu nhiệt, làm cho ra mồ hôi, tiêu độc, chữa đau vai gáy, viêm họng, nhức đầu…

Sắn dây là loại thức uống dân dã và quen thuộc có tác dụng giải nhiệt rất tốt trong mùa hè. Ngoài làm thuốc chữa cảm nắng, sốt cao rất công hiệu, sắn dây còn có tác dụng trị nhiều bệnh.

Cháo sắn dây gạo tẻ: bột sắn dây 30g, gạo tẻ 50g. Gạo ngâm nước 1 đêm, đem nấu cháo cùng với bột sắn, thêm chút muối hay đường để ăn. Món này rất tốt cho người tăng huyết áp, bệnh mạch vành, đái tháo đường týp II, tiêu chảy mạn tính do tỳ hư, còn làm thức ăn giải nhiệt giải khát khi nắng nóng mùa hè.

Chữa kiết lỵ do nhiệt: Triệu chứng như đau bụng, nóng rát vùng hậu môn, phải rặn khi đại tiện, pha bột sắn dây với nước và đường, sau đó nấu chín đặc và chia ăn 2 - 3 lần trong ngày.

Chữa say nắng: Bột sắn dây có tính mát, giúp thanh nhiệt hiệu quả. Đối với trường hợp bị say nắng, bạn hãy pha 2 – 3 thìa bột sắn dây cùng đường cho bệnh nhân dùng. Nước bột sắn dây sẽ giúp giảm triệu chứng say nắng hiệu quả.

Hỗ trợ giảm cân: Các kháng tinh bột bên trong bột sắn dây có thể hỗ trợ bạn giảm cân bằng cách điều chỉnh cơn thèm ăn và giảm lượng calo hấp thu. Cụ thể, khi vi khuẩn trong ruột tiêu hóa kháng tinh bột, chúng tiết ra các axit béo chuỗi ngắn, giúp kích hoạt giải phóng các hormone giảm đói peptide YY và peptide giống glucagon 1.

Như vậy, ăn bột sắn dây sẽ giúp bạn tăng cảm giác no sau bữa ăn và tăng khoảng thời gian mà họ cảm thấy no. Từ đó, bạn có thể giảm lượng đồ ăn bạn ăn vào mỗi ngày và giảm cân hiệu quả. Để đạt được hiệu quả giảm cân tốt nhất, bạn nên kết hợp sử dụng bột sắn dây với một chế độ ăn uống lành mạnh, thường xuyên vận động thể chất.

Điều trị nám, tàn nhang: Hoạt chất isoflavone có trong sắn dây có tính chất tương tự hormon estrogen phụ nữ, hoạt chất này làm ổn định hoạt động của các hormon bị rối loạn đồng thời làm giảm dần lượng sắc tố melanin nên các vết nám tàn nhang sẽ mờ dần đi.

Chính chất này sẽ thay thế hormone bị rối loạn, làm ổn định hoạt động của chúng, ngăn cản sự bài tiết quá nhiều các sắc tố melanin làm giảm thâm nám. Ngoài ra, Isoflavone còn là chất chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa trong cơ thể.