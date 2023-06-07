Top thực phẩm vừa ngon bổ lại có tác dụng chống lại tình trạng kháng insulin cho người tiểu đường

Sức khỏe 07/06/2023 14:39

Tình trạng kháng Insulin xảy ra khi mô đích giảm khả năng đáp ứng với hormone này ở nồng độ lưu hành bình thường. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự phát triển bệnh đái tháo đường type 2, rối loạn dung nạp glucose,…

Tình trạng kháng insulin kéo dài có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cũng có thể dẫn đến bệnh tim và béo phì. Để tránh những vấn đề này, cần cải thiện độ nhạy insulin. Theo đó, có thể đơn giản bắt đầu bằng cách đưa ra những lựa chọn có ý thức về chế độ ăn uống hằng ngày.

1. Bánh gạo với bơ hạnh nhân

Top thực phẩm vừa ngon bổ lại có tác dụng chống lại tình trạng kháng insulin cho người tiểu đường - Ảnh 1

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mặc dù bánh gạo có chỉ số GI cao, nhưng có thể ăn với số lượng hạn chế, miễn là bạn kết hợp chúng với thực phẩm chứa chất béo lành mạnh. Điều này sẽ ngăn chặn lượng đường trong máu tăng đột biến.

Trên đây là một số thực phẩm giúp chống lại tình trạng kháng insulin. Các thành phần của những thực phẩm này cũng có thể được kết hợp theo nhiều cách khác và chúng ta vẫn có thể thu được lợi ích từ chúng.

Tuy nhiên, bạn nên thêm những thực phẩm này thường xuyên vào chế độ ăn uống của mình để ngăn ngừa bệnh tiểu đường và một số bệnh khác.

2. Cơm dừa

Top thực phẩm vừa ngon bổ lại có tác dụng chống lại tình trạng kháng insulin cho người tiểu đường - Ảnh 2

Cơm dừa có chỉ số đường huyết thấp. Món ăn nhẹ này có thể giúp đẩy lùi tình trạng kháng insulin. Dừa cũng rất giàu chất xơ trong khi ít carbohydrate. Đồng thời, dừa là một nguồn chất béo bão hòa tự nhiên tốt. Điều này có nghĩa là tiêu thụ dừa miếng có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu.

3. Bơ với cà rốt

Top thực phẩm vừa ngon bổ lại có tác dụng chống lại tình trạng kháng insulin cho người tiểu đường - Ảnh 3

Bơ chứa chất béo không bão hòa lành mạnh và lượng chất xơ cao. Điều này giúp ích trong việc chống lại tình trạng kháng insulin. Cà rốt có chỉ số đường huyết thấp và là một loại rau không chứa tinh bột. Ăn bơ với cà rốt là sự lựa chọn phù hợp cho những người có vấn đề về lượng đường trong máu.

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Từ khóa:   chăm sóc sức khoẻ kháng insulin bệnh đái tháo đường

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