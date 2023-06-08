Loại củ có tác dụng thần kì đó chính là củ dền, vốn được trồng ở rất nhiều nơi trên thế giới khiến việc bổ sung nó vào thực đơn hàng ngày là vô cùng dễ dàng. Củ dền là một loại củ ngọt và được hình thành dưới lòng đất nhờ tích tụ chất dinh dưỡng từ cây rau dền. Chúng cung cấp lượng dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như iod, chất xơ, acid hữu cơ, acid folic,…dưới dạng đường tiêu hóa tự nhiên.

Sau thời gian theo dõi, tỉ lệ người uống nước ép củ dền gặp phải sự cố nghiêm trọng về tim hoặc tuần hoàn là 7,5%, chỉ bằng gần một nửa so với con số 16% ở những người không uống nước ép củ dền.

Nghiên cứu mới được thực hiện bởi Viện nghiên cứu quốc gia về Sức khỏe và chăm sóc (NIHR), Quỹ Tim mạch Anh, Bệnh viện St Bartholomew và Trường ĐH Queen Mary ở London (Anh) vừa được trình bày tại hội nghị của Hiệp hội Tim mạch Anh tổ chức ở Manchester. 300 bệnh nhân đã trải qua cơn đau thắt ngực và phải đặt stent, tức nhóm có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim rất cao, đã được bổ sung củ dền qua hình thức uống nước ép hàng ngày trong vòng 6 tháng.

Sự cố nghiêm trọng được thống kê bao gồm cơn nhồi máu cơ tim hoặc thủ thuật đặt stent trước đó bị thất bại, khiến bệnh nhân phải thực hiện lại hoặc làm phẫu thuật bắc cầu mạch vành xâm lấn. Các thí nghiệm chỉ ra nitrat vô cơ trong củ dền đã làm nên điều kỳ diệu này.

Nitrat trong củ dền được vi khuẩn trong miệng chuyển hóa thành nitrit, sau đó các enzyme chuyển hóa thành oxit nitric (NO), từng được nhiều nghiên cứu chứng minh là giúp tăng sức khỏe mạch máu, chống lại tình trạng xơ vữa, hẹp lòng mạnh, ngăn ngừa các vấn đề về tim mạch.

Ngoài ra, củ dền còn có các công dụng khác rất tốt cho sức khoẻ như: giúp gan khoẻ mạnh, ổn định huyết áp, bổ máu, tăng cường hệ miễn dịch, ổn định tinh thần.

Ai cần lưu ý khi ăn củ dền?

Hạn chế với người bị sỏi thận

Chất oxalate trong củ dền đỏ có đặc tính như chất kháng dinh dưỡng, góp phần hình thành nên sỏi thận. Vậy nên việc ăn củ dền đỏ hoặc dùng nước ép của củ dền nhiều có thể gây tái phát hoặc khiến tình trạng sỏi thận trở nên nghiêm trọng hơn.

Không pha nước ép củ dền đỏ với sữa

Nhiều người vì muốn nước ép củ dền đỏ có vị ngọt béo mà dùng sữa để pha thêm, tuy nhiên sự kết hợp này sẽ gây hại cho sức khỏe.

Không dùng cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi

Nhiều bố mẹ cho rằng nước ép củ dền đỏ có tác dụng bổ máu nên sẽ rất tốt với trẻ nhỏ, tuy nhiên trẻ dưới 6 tháng tuổi lại không thích hợp sử dụng loại củ này. Đặc biệt, dùng củ dền đỏ kết hợp với sữa còn có thể gây ngộ độc cho trẻ vô cùng nguy hiểm.