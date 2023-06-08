Bé trai đang khoẻ mạnh thì bỗng la hét, kích động, rối loạn tri giác, khó thở rồi ngưng tim và tử vong sau hơn 5 giờ cấp cứu

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày(7/6), tại TP. HCM đã xảy ra trường hợp một bệnh nhi tử vong thương tâm vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến tử vong. Bệnh nhi là bé trai tên Đ.Y. (14 tuổi). Khai thác bệnh sử, trước đó cháu bé có sức khỏe bình thường. Cách nhập viện ít ngày, bệnh nhân khởi phát triệu chứng nói nhảm, khó thở, đi tiểu nhiều lần, không sốt. Sau đó, bé trai lâm dần vào thay đổi tính tình, không làm chủ được hành vi nên gia đình đưa đến một bệnh viện ở TP. HCM cấp cứu.

Tại đây, bé đã trong tình trạng la hét, kích động, rối loạn tri giác nặng. Các xét nghiệm trong quá trình cấp cứu loại trừ bệnh động kinh và viêm não tự miễn. Chỉ trong thời gian ngắn, bé trai bất ngờ diễn tiến ngưng tim, ngưng thở. Kết quả siêu âm tim cho thấy, chỉ số EF (phân suất tống máu của tim) giảm thấp. Bệnh nhi đang được cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: báo Dân Trí Ekip điều trị đã tiến hành nhồi tim kéo dài cho bệnh nhi nhưng tình trạng không cải thiện. Bé Y. tử vong sau hơn 5 giờ cấp cứu trong sự bất lực, xót xa của các nhân viên y tế và gia đình. Chẩn đoán tử vong nghi ngờ do viêm não cấp hoặc viêm cơ tim cấp.

Giống như trên cũng có 1 trường hợp bệnh nhân nam tại tỉnh Phú Thọ bị ngưng tim nhưng may mắn được cứu chữa kịp thời và đã qua cơn nguy kịch. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 15/5, bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) vừa phối hợp với bệnh viện Bạch Mai cấp cứu thành công bệnh nhân ngưng tim (ngừng tuần hoàn) sau khi nội soi phế quản. Các bác sĩ nhận định đây là trường hợp hiếm gặp trong tai biến sau nội soi phế quản. Cụ thể, sáng 14/5, bệnh nhân nam (30 tuổi, trú tỉnh Hòa Bình) có chỉ định nội soi phế quản tại bệnh viện Đa khoa Hùng Vương. Bệnh nhân được gây mê, nội soi và sinh thiết hoàn toàn thuận lợi. Sau 50 phút nội soi, bệnh nhân tỉnh, đáp ứng tốt. Thế nhưng, chỉ 5 phút sau đó, khi bệnh nhân tự xoay người nằm nghiêng thì bất ngờ nhịp thở giảm, tay chân lạnh, mạch chậm, huyết áp tụt, tím tái. Tại phòng hồi sức, các bác sĩ nhanh chóng can thiệp cấp cứu nhưng bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn ngay sau đó. Sau khi được các bác sĩ ép tim, đặt nội khí quản, sốc điện phá rung, 20 phút sau tim bệnh nhân ổn định trở lại. Thế nhưng, bất ngờ 10 phút sau, bệnh nhân tiếp tục ngưng tim. "Quá trình tim có mạch rồi lại mất lặp lại đến lần thứ 5. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện tình trạng toan chuyển hóa chất, phù phổi cấp, tiên lượng xấu. Bệnh nhân nam sống sót thần kì sau 5 lần ngưng tim - Ảnh: báo Tuổi Trẻ Sau khi họp khẩn, bệnh viện đã hội chẩn và nhờ sự hỗ trợ của các bác sĩ khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai. Ngay sau đó, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã có mặt để hỗ trợ cấp cứu. Sau 24 giờ cấp cứu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục duy trì giám sát chặt chẽ các chỉ số, lọc máu. Dự kiến chiều và đêm nay bệnh nhân sẽ được cắt máy thở và kết thúc lọc máu liên tục.

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