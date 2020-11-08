Cây kim vàng được xếp vào danh sách các cây thuốc nam quý, phân bố rải rác tại nhiều khu vực trên khắp nước ta. Đây là vị thuốc được sử dụng nhiều trong các bài thuốc y học cổ truyền trị hen suyễn, rắn cắn, cảm cúm, nhức mỏi chân tay,… Vậy cây kim vàng trị bệnh gì ? Tác dụng cụ thể của cây kim vàng là gì và dùng sao cho hiệu quả? Hãy cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Cây kim vàng là giống cây nhỏ, cành có nhánh vuông, không có lông, mọc thẳng đứng. Lá mọc đơn, không có lông. Các lá kèm mọc ở phía dưới, phát triển thành các gai nhọn hoắt có chiều dài từ 1-3cm.

Cây kim vàng hay còn được gọi là cây: gai kim bóng, sơn đông, trâm vàng, gai kim vàng. Tên khoa học là Barleria Lupulina Lindl.

Hoa cây kim vàng có màu vàng, gồm 4 thùy và 1 môi. Hoa mọc theo từng cum, mỗi cùm gồm 18-20 bông hoa nhỏ. Mỗi ngày cây nở 2 hoa, sau 1 tuần thì nở hết. Quả nang có chứa hạt dẹt, được bao bọc bởi một lớp vỏ cứng màu đen. Khi quả kim vàng chín, sẽ tạo ra tiếng nổ nhỏ rồi phân tán hạt ra xung quanh.

Hoa cây kim vàng có màu vàng, nở 1 lần 2 bông - Ảnh minh họa: Internet

Cây kim vàng được tìm thấy lần đầu tại đảo Mô-ri-xơ, Bồ Đào Nha. Ngoài ra, nó còn được tìm thấy Malaysia và Ấn Độ. Tại nước ta, cây kim vàng mọc hoang khắp các tỉnh phía Nam, hiếm khi xuất hiện ở miền Bắc. Loài cây này thường được trồng làm hàng rào hoặc làm cảnh nhờ những chiếc gai nhọn.

Lá cây kim vàng chứa các thành phần dưỡng chất, được sử dụng làm thuốc. Loài cây dược liệu này thường được thu hoạch hàng năm, được chế biến thành dạng khô hoặc tươi. Nếu muốn sử dụng dạng khô thì phải rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn ngay sau khi thu hái về, sau đó cắt thành các đoạn nhỏ, sau đó phơi nắng hoặc sấy khô.

Cây kim vàng trị bệnh gì?

Cây kim vàng có vị cay, đắng, tính ấm, giúp giải độc, giảm đau và thông kinh hoạt lạc. Công dụng của cây kim vàng được ứng dụng phổ biến trong việc chữa đau nhức răng, mụn nhọt, vết rắn cắn và một số bệnh lý tương tự hoặc nghiêm trọng hơn.

Cây kim vàng chữa rắn cắn

Dùng 1 nắm lá thảo dược (khoảng 20-35gr), đem rửa thật sạch rồi giã nát ra. Chắt lấy phần nước cốt rồi cho người bị rắn cắn uống. Phần bã dùng để đắp vào vị trí vết rắn cắn. Cứ mỗi 30 phút thì uống thuốc 1 lần.

Dùng lá cây kim vàng có thể chữa được rắn cắn - Ảnh minh họa: Internet

Hoặc bạn có thể dùng 30gr lá thảo dược cùng với 5gr phèn chua, giã nát rồi đắp lên vết thương. Khi rắn cắn thì hãy garô vết cắn lại để đảm bảo nọc độc không di chuyển lên tim, sau đó áp dụng bài thuốc trên.

Cây kim vàng chữa viêm lợi, đau nhức răng

Dùng 1 nắm lá cây kim vàng rửa sạch để loại bỏ bụi bẩn, thêm ít muối vào rồi rê như hạt đậu. Lưu ý không để lá mất nước, sau đó nhét lá kim vàng vào chỗ răng bị đau nhức. Hoặc bạn có thể dùng lá cây kim vàng tươi rồi nhai nát, sau đó chèn vào vị trí đau. Khoảng 5-10 phút thì khạc bỏ ra, súc miệng lại bằng nước sạch.

Cây kim vàng có thể chữa được viêm lợi, đau nhức răng - Ảnh minh họa: Internet

Cây kim vàng chữa lở loét, mụn nhọt

Dùng 1-2 nắm lá cây kim vàng, rửa sạch với nước để loại bỏ bụi bẩn và tạp chất. Sau đó, cho muối vào lá thảo dược rồi trộn đều lên. Đắp hỗn hợp lên vùng bị mụn nhọt, lở loét, vùng bị tổn thương. Kiên trì sử dụng lâu dài cho đến khi nốt mụn nhọt xẹp hẳn.

Cây kim vàng chữa đau lưng, hông

Cây kim vàng chữa bệnh gì? Dùng 2-3 nắm lá thảo dược rửa sạch, giã nát ra rồi sao với một ít rượu trắng. Sử dụng 1 lượng vừa đủ để đắp lên vùng bị đau rồi dùng bằng sạch cố định lại. Khoảng 15-20 phút sau thì gỡ băng ra, rửa lại bằng nước sạch.

Cây kim vàng chữa đau hông, đau lưng - Ảnh minh họa: Internet

Cây kim vàng chữa hen suyễn, viêm họng

Sử dụng 1 nắm lá cây kim vàng rồi rửa sạch bằng nước. Sau đó, giã nát lá thảo dược, chắt lấy nước cốt để ngậm và nuốt từ từ cho đến khi thuốc thấm dần vào trong thành họng.

Cây kim vàng chữa bệnh nứt nẻ chân

Cây kim vàng có tác dụng gì? Dùng 2-3 nắm lá thảo dược rửa sạch, giã nát rồi chắt lấy nước cốt. Thoa nước cốt lên vùng chân bị nứt nẻ, mát xa nhẹ nhàng giúp vết thương nhanh lành.

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Thoa nước cốt lá kim vàng lên gót chân bị nứt nẻ cho nhanh lành - Ảnh minh họa: Internet

Cây kim vàng chữa bệnh viêm gan

Chuẩn bị các nguyên liệu gồm: 30gr lá cây kim vàng, bán chi liên, rau dừa kiểng, diệp hạ châu và bạch hoa xà nhiệt thảo (20gr mỗi loại). Đem tất cả sắc lên với nước, dùng để uống thay trà mỗi ngày. Các trường hợp bị vàng da nên bổ sung một số loại thảo dược khác để tăng hiệu quả.

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi cây kim vàng trị bệnh gì. Hy vọng bài viết hữu ích nhiều đối với sức khỏe và cuộc sống của bạn!