Từ lâu, cây hoàn ngọc đã được mọi người xem như một loại thần dược với rất nhiều công dụng cũng như cách thức sử dụng. Bạn có thể dùng tươi hoặc khô đều được. Công dụng nổi bật nhất của cây hoàn ngọc chính là trị các chứng bệnh liên quan đến đường ruột. Ngoài ra, cây hoàn ngọc chữa bệnh gì khác nữa? Hãy cùng Phunuvagiadinh tìm hiểu về loài cây này cũng như tác dụng chữa bệnh của nó trong bài viết dưới đây!

Thân cây non có màu xanh lục cùng với nhiều cành mảnh. Khi thân già đi biến thành gỗ màu nâu. Lá câu có hình mũi giáo, mọc đối nhau, dài khoảng 13 – 15cm, cuống lá dài khoảng 2cm, mép lá nguyên, phần gốc thuôn nhọn. Lá có chứa dịch nhầy bên trong, trơn nhớt. Hoa mọc thành cụm ở đầu cành, dài khoảng 16cm, có nhiều hoa trắng pha chút tím. Quả dạng nang, có hạt bên trong.

Tương tự như các loài thảo dược thiên nhiên, cây hoàn ngọc cũng có nhiều tên gọi khác như cây tú ình, cây xuân hoa, cây con khỉ, cây trạc mã, cây lan điền, cây nội đồng,… Đây được xem là cây thuốc quý, thuộc giống cây bụi sống lâu năm, thân cao từ 1-2m.

Thân cây non có màu xanh lục cùng với nhiều cành mảnh - Ảnh minh họa: Internet

Các thành phần trong cây hoàn ngọc gồm flavonoid, sterol, carotenoid, đường khử và các axit hữu cơ. Các chất này có khả năng khử trùng, kháng viêm và bảo vệ các tế bào tránh khỏi các gốc tự do, ngăn ngừa nguy cơ ung thư. Ngoài ra, lá hoàn ngọc tươi còn chứa chất diệp lục, các khoáng chất như nhôm, natri, kali, canxi và các protein hòa tan.

Cây hoàn ngọc chữa bệnh gì?

Từ những năm 90 – thế kỷ XX đến nay, cây hoàn ngọc có tầm ảnh hưởng lớn đối với người dân. Nó được người người nhà nhà săn lùng, tìm kiếm để chữa bệnh. Vậy cây hoàn ngọc có tác dụng gì? Cây hoàn ngọc trị bệnh gì hiệu quả?

Cây hoàn ngọc chữa bệnh đường tiêu hóa

Những người gặp triệu chứng đi ngoài phân lỏng, táo bón hay đau bụng có thể dụng 7-9 lá hoàn ngọc để sắc với 200ml nước, uống 4 lần/ngày, liên tục trong 3 ngày sẽ khỏi hẳn.

Cây hoàn ngọc chữa các bệnh về đường tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Một số trường hợp đau bụng do đau ruột thừa mà chưa kịp tới bệnh viện thì có thể dùng 15 lá cây hoàn ngọc nhai kỹ. Nên ăn 4-5 lần trong vòng 1-2 giờ đồng hồ, điều này sẽ giúp cơn đau giảm nhẹ và đủ thời gian để đến bệnh viện điều trị.

Cây hoàn ngọc chữa bệnh tuyến tiền liệt, u xơ phổi

Dùng 1 nắm lá hoàn ngọc rửa sạch, sau đó cho vào máy xay sinh tố, thêm 1 chén nước rồi xay nhuyễn. Tiếp theo, lọc bỏ bã lá, lấy nước uống trước khi ăn. Mỗi ngày uống 3 lần, liên tục trong vòng 1 tháng sẽ thuyên giảm triệu chứng bệnh.

Cây hoàn ngọc chữa các bệnh liên quan đến gan

Một số bệnh nhân viêm gan, xơ gan cổ trướng nên dùng 10 lá hoàn ngọc tươi rửa sạch rồi để ráo, nhai ăn khi bụng đói, mỗi ngày 3 lần. Ngoài ra, bạn có thể phơi khô lá hoàn ngọc rồi xay thành bột mịn, trộn thêm với bột tam thất theo tỷ lệ 1:1, ăn mỗi ngày 3 lần, trước bữa ăn. Duy trì trong vòng 1 tháng sẽ khiến bụng nhỏ dần, các triệu chứng cũng thuyên giảm rõ rệt. Sau đó tiếp tục dùng thêm 1 tháng nữa, bệnh sẽ khỏi hẳn.

Cây hoàn ngọc chữa các bệnh liên quan đến gan - Ảnh minh họa: Internet

Cây hoàn ngọc chữa bệnh dạ dày

Dùng 7 lá hoàn ngọc tươi nhai sống, mỗi ngày 2 lần. Ăn liên tục khoảng 50 lá thì bệnh sẽ có chuyển biến tốt hơn rất nhiều.

Cây hoàn ngọc chữa bệnh cảm cúm

Theo các nghiên cứu, lá hoàn ngọc chứa một số chất đề kháng mạnh, giúp chống lại các virus gây bệnh cảm cúm, viêm phế quản. Những người có triệu chứng ngứa cổ, ho, đau họng, mệt nhừ người, đau đầu có thể dụng 8 lá hoàng ngọc để ăn, mỗi lần cách nhau khoảng 1 tiếng. Chỉ cần ăn 3 lần là triệu chứng cảm cúm tan biến.

Lá hoàn ngọc chứa một số chất đề kháng mạnh, giúp chống lại các virus gây bệnh cảm cúm - Ảnh minh họa: Internet

Cây hoàn ngọc chữa chấn thương

Khi gặp phải các chấn thương ở bắp thịt, chảy máu, gãy xương,… bạn có thể dùng lá hoàn ngọc để làm lành các mô bị tổn thương, viêm nhiễm cũng như nhanh chóng cầm máu. Tùy theo diện tích của vết thương và mức độ nặng nhẹ, bạn có thể dùng băng gạc để cố định lại. Cứ 2 tiếng đồng hồ thì thay băng 1 lần.

Cây hoàn ngọc chữa tiểu tiện ra máu, tiểu rắt, tiểu buốt

Dùng 15-20 lá hoàn ngọc tươi rửa sạch rồi giã nát, vắt lấy nước cốt để uống.

Một số lưu ý khi sử dụng cây hoàn ngọc chữa bệnh

- Nhai lá hoàn ngọc thật kỹ, thật chậm để tuyến nước bọt kích thích lá hoàn ngọc phát huy tác dụng, đem lại hiệu quả nhanh hơn.

Một số lưu ý khi sử dụng lá cây hoàn ngọc chữa bệnh - Ảnh minh họa: Internet

- Cây hoàn ngọc không chứa độc tố, không gây tác dụng phụ và không kháng thuốc. Do đó, bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Tuy nhiên, cơ địa mỗi người là khác nhau nên bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ để có liều lượng sử dụng thích hợp.

- Cây hoàn ngọc còn có tác dụng tốt với các loài gia súc, gia cầm như: kích thích hệ tiêu hóa ở lợn và giúp chúng ăn nhanh chóng lớn, hồi phục sức khỏe cho gà chọi sau các trận đấu,…

Trên đây là những thông tin giúp bạn trả lời câu hỏi cây hoàn ngọc chữa bệnh gì. Mong rằng qua bài viết, bạn sẽ có thêm những kiến thức hữu ích trong việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình!