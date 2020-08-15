Ngày nay, các nghiên cứu lâm sàng đã công nhận công dụng quả kha tử trong chữa trị các loại bệnh nguy hiểm. Đặc biệt, cây kha tử có lịch sử hàng nghìn năm đã khẳng định đây là loại thảo dược chữa viêm họng, khản tiếng hàng đầu. Trong bài viết sau, các bạn sẽ cùng Phunugiadinh tìm hiểu về tác dụng của quả kha tử đối với sức khỏe con người.

Quả kha tử có hình giống quả trứng, đường kính từ 2,5-3cm, dài 3-5cm, màu nâu nhạt. Trong quả kha tử chứa nhiều thịt, hạt, nếm thì thấy chua và hơi chát chát. Kha tử được trồng nhiều ở rừng. Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể tìm thấy kha tử ở ven sông suối, ven đường, dưới chân núi cách mực nước biển 1200m. Ở Ấn Độ, cây kha tử có thể phát triển ở trên đất pha cát hoặc đất sét.

Quả kha tử có tên gọi khoa học là Terminalia chebula, được biết đến như một vị thuốc quý trong dân gian. Cây kha tử là cây thân gỗ, sống lâu năm, có chiều cao khoảng 15-20m. Lá cây kha tử mọc đối xứng nhau, có cuống ngắn. Hoa mọc thành chùm, 2-3 bông/chùm.

Quả kha tử có hình giống quả trứng, màu nâu nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có Ấn Độ, cây kha tử còn được trồng nhiều ở những quốc gia khác như Thái Lan, Campuchia, Lào. Ở Việt Nam, kha tử được phân bổ nhiều ở các tỉnh phía Nam.

Tác dụng của quả kha tử

Nhiều thí nghiệm cho thấy thịt quả kha tử chứa đến 51% hàm lượng Tanin, cụ thể là các axit Galic, Chebulinic, Egalic, Luteolytic. Các axit này giữ vai trò tương tự chất kháng sinh, giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn, virus, có tác dụng điều trị bệnh viêm nhiễm.

Ngoài ra, quả kha tử chứa hàm lượng lớn Terchebin và Chebutin. 2 hoạt chất này chống co thắt cơ trơn, được ứng dụng trong các bài thuốc điều trị co thắt dạ dày, trợ tim, ruột, chống ho, viêm phế quản.

Quả kha tử chứa nhiều hoạt chất có lợi cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, quả khả tử còn chứa 30% hoạt chất làm săn chắc da như axit ellagic, sennosid A(2), polyphenol oxidase, tanase, các acid amin, các đường glucose, các axit amin, arabinose, fructose, đường glucose,…

Người ta còn tìm thấy chất dầu vàng tương đối lớn trong nhân quả kha tử, chiếm tới 3-7%. Chất dầu này chủ yếu gồm các thành phần axit linoleic, oleic và palmitic. Đặc biệt, quả kha tử còn chứa một số hoạt chất có khả năng chống ung thư như chebula nin.

Với những thành phần kể trên, vậy quả kha tử tác dụng gì?

Quả kha tử chữa ho: Nhờ hoạt chất Polysaccharide, quả kha tử giúp kiểm soát cơn ho rõ rệt.

Điều trị viêm họng hoặc khàn tiếng.

Kha tử giúp trị viêm họng, khản tiếng - Ảnh minh họa: Internet

Ức chế sự phát triển của virus làm siêu yếu hệ miễn dịch.

Ức chế hoạt động của một số vi khuẩn như: trực khuẩn bạch cầu, trực khuẩn mủ xanh, liên cầu khuẩn tán huyết, tụ cầu vàng,…

Ngăn chặn hoạt động của các loại virus gây viêm họng, khản tiếng như virus Rhinovirus, herpes simplex (HPV), virus corona, virus cúm A, cúm B, tụ cầu,…

Cách sử dụng quả kha tử

Với quả kha tử khô

Mặc dù quả kha tử là dược liệu thiên nhiên, lành tính, không gây ra tác dụng phụ. Nhưng bạn nên biết cách dùng đúng để giúp phát huy công dụng tối đa, từ đó ngăn chặn bệnh tiến triển.

Cách sử dụng quả kha tử khô - Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc trị ho lâu ngày từ quả kha tử khô: Bạn chuẩn bị 4g kha tử khô, 4g đảng sâm. Đem các nguyên liệu sắc cùng 400ml nước đến khi cạn còn 200ml thì dừng đun. Phần nước cốt chia làm 3 lần uống trong ngày.

Bài thuốc trị ho có đờm ở trẻ em: Nướng chín quả kha tử rồi bỏ lớp vỏ bên ngoài. Sau đó, cho quả kha tử vào 1 cốc nước ấm, thêm chút muối rồi cho người bệnh ngậm nước này rồi nuốt từ từ.

Bài thuốc chữa tiêu chảy, trĩ nội từ quả kha tử khô: Chuẩn bị 10g kha tử khô, 5g can khương, 5g anh túc xác. Rửa sạch hết nguyên liệu với nước muối loãng rồi phơi khô. Đợi nguyên liệu ráo nước thì tán nhỏ thành bột mịn. Mỗi lần dùng thì pha 3-5g với nước ấm. Uống 3 lần/ngày, dùng trong nhiều ngày sẽ thấy có hiệu quả.

Với quả kha tử tươi

Cách dùng quả kha tử tươi chữa bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc trị ho, khản tiếng: Chuẩn bị 8g kha tử tươi. 10g cát cánh và 6g cam thảo. Bỏ hạt kha tử tươi rồi cho các nguyên liệu vào nồi, thêm 400ml vào sắc đến khi cạn còn 200ml. Chia nước cốt làm 4 lần uống trong ngày, sau 1 tháng sử dụng sẽ thấy bệnh thuyên giảm.

Bài thuốc trị đau bụng, tiêu chảy: Chuẩn bị 2,8g kha tử tươi, 4g can khương, 2g cù túc xác và 2g quất hồng bì. Rửa sạch tất cả nguyên liệu rồi phơi khô. Sau đó tán các dược liệu thành bột mịn. Mỗi lần dùng thì pha 3-6g hỗn hợp với nước ấm, uống 2 lần/ngày.

Trên đây là những tác dụng của quả kha tử cũng như cách sử dụng kha tử sao cho hiệu quả trong chữa bệnh. Mong rằng bài viết giúp ích nhiều cho cuộc sống của bạn.