Những công dụng của giấm táo khiến bạn bất ngờ

Giấm táo mang đến rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp của con người có thể bạn chưa biết hết. Giấm táo được sử dụng để hỗ trợ cải thiện mọi thứ từ dọn dẹp nhà cửa, tăng hương vị cho món ăn và khắc phục sự mệt mỏi trong cơ thể,... Vậy cụ thể công dụng của giấm táo là gì? Hãy cùng Phunugiadinh tìm lời giải đáp trong bài viết!

Nhờ lượng enzyme và amino axit dồi dào, cùng các vi khuẩn có lợi mà giấm táo đã trở thành thần dược cho những người gặp phải vấn đề về đường tiêu hóa. Cụ thể là:

Bạn không hề biết rằng uống giấm táo sẽ giúp hệ tiêu hóa của bạn khỏe mạnh hơn. Chỉ cần cho 1 thìa giấm táo vào 1 chiếc cốc nước lớn rồi uống trước bữa ăn khoảng 15 phút, sẽ giúp hệ tiêu hóa được kích thích, thúc đẩy quá trình hấp thụ dinh dưỡng từ thức ăn.

Giấm táo giúp tiêu diệt các vi khuẩn gây đầy hơi, tiêu chảy, co thắt ruột.

Các enzym trong giấm táo giúp tăng tốc độ tiêu hóa, có lợi cho người bị dị ứng với thực phẩm.

Tác dụng của dấm táo với sức khỏe đường ruột

Uống nước giấm táo giúp giảm nồng độ axit dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Cho giấm táo vào nước để uống sẽ giúp nồng độ axit dạ dày giảm xuống mức thấp, từ đó giảm chứng ợ nóng. Tuy nhiên, giấm táo tác động khá mạnh, đặc biệt là với người hay bị ợ nóng hoặc có vết loét dạ dày. Do đó, hãy pha loãng giấm trước khi uống.

Chất xơ trong táo còn giúp đường ruột được xoa dịu, ngăn ngừa tình trạng đau bụng, đầy hơi. Tương tự như một loại thuốc nhuận tràng, giấm táo giúp kích thích nhu động ruột, chữa trị táo bón hiệu quả.

Tác dụng của dấm táo giảm cân

Axit axetic trong giấm táo giúp giảm tích mỡ thừa - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của giấm táo trong làm đẹp vóc dáng là vô cùng tuyệt vời. Axit axetic có trong giấm táo có khả năng ngăn chặn quá trình tích tụ mỡ thừa trong cơ thể và lipid trong gan. Bên cạnh đó, axit axetic còn ức chế sự thèm ăn, tăng cường quá trình trao đổi chất, giảm khả năng tích nước.

Ngoài ra, hàm lượng pectin trong giấm táo cũng giúp hạn chế sự hấp thụ chất béo của cơ thể. Giảm cân với giấm táo là một trong những phương pháp giảm cân an toàn, nhanh chóng và hiệu quả nhất. Bạn có thể kết hợp giấm táo với gừng, đậu đen, mật ong,… để tăng hiệu quả giảm cân mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

Tuy nhiên, bạn không nên quá lạm dụng giấm táo, đặc biệt là không được uống giấm táo nguyên chất bởi nó có thể gây ra viêm loét dạ dày. Không được sử dụng giấm táo để giảm cân nếu bạn đang mắc bệnh tim mạch, huyết áp, bà bầu hoặc mẹ bỉm sữa.

Tác dụng của giấm táo với da mụn

Giấm táo giúp trắng da, sạch mụn - Ảnh minh họa: Internet

Các chị em khá ưa chuộng việc sử dụng giấm táo bởi nó mang đến nhiều tác dụng làm đẹp, đặc biệt là đối với làn da. Giấm táo giúp trắng da, da mềm mịn, lỗ chân lông được thu nhỏ, giảm bã nhờn, từ đó đánh bay các nốt mụn đáng ghét. Ngoài ra, giấm táo còn giúp dưỡng da và phục hồi làn da bị cháy nắng. Giấm táo còn giúp cân bằng độ PH cho da, từ lâu được khuyên dùng như một loại thuốc tốt cho da.

Công dụng của giấm táo trong việc giải độc gan

Nhờ các thành phần tuyệt vời, giấm táo được sử dụng trong các công thức giải độc gan, thanh lọc cơ thể, cân bằng độ PH và làm sạch các tế bào bạch cầu, đồng thời kích thích hệ tuần hoàn, tim mạch.

Giấm táo giúp giải độc gan, thanh lọc cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Giấm táo hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường

Theo các nghiên cứu, giấm táo có khả năng điều chỉnh nồng độ glucose giảm xuống. Loại giấm này sẽ can thiệp tới chức năng tiêu hóa tinh bột, làm chậm quá trình hấp thụ tinh bột, từ đó giảm lượng đường trong máu.

Với bệnh nhân tiểu đường tuýp 1, giấm táo giúp hạn chế tình trạng đường huyết tăng sau khi ăn xong.

Với bệnh nhân tiểu đường tuýp 2/kháng insulin, giấm táo giúp cải thiện sự nhạy cảm với insulin, giảm chỉ số đường huyết.

Với người có nguy cơ cao mắc tiểu đường tuýp 2, người được chẩn đoán là bị tiền tiểu đường, giấm táo sẽ giúp ổn định mức đường huyết lúc đói, chỉ số đường huyết giảm 2 tiếng đồng hồ sau khi ăn.

Giấm táo hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường - Ảnh minh họa: Internet

Để có hiệu quả điều trị tốt nhất đối với bệnh tiểu đường, người bệnh nên sử dụng mỗi ngày đều đặn 15ml giấm táo (chứa 750mg axit axetic). Bên cạnh đó, người bình thường cũng có thể kết hợp giấm táo với thực phẩm, mật ong, nước ấm để tăng cường sức khỏe.

Trên đây là những công dụng của giấm táo mà ít người biết đến. Hy vọng rằng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về những lợi ích của loại giấm này mang lại cho đời sống con người, từ đó sử dụng nó nhiều hơn.