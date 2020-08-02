Công dụng của cây mần ri trong đời sống

Cây mần ri hay ở một số nơi được gọi là cây màn ri, gồm có ba loại, loại hoa trắng, loại hoa tím và loại hoa vàng. Cây mần ri được nhân gian truyền miệng là một loại dược liệu quý, đặc biệt hữu ích đối với những người bị bệnh về gan. Trong bài viết hôm nay, hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về đặc điểm cũng như công dụng của cây mần ri .

Đặc biệt, đối với cây mần ri hoa vàng, nó phân bố ở khắp các tỉnh từ Bắc vào Nam, từ Hòa Bình vào đến Hồ Chí Minh. Cây thường mọc hoang trên bờ bãi và dọc các cung đường nông thôn. Nếu bạn ở thành phố, bạn có thể tìm đến những quầy bán lá xông tại các chợ, ở đó sẽ có bán hoa mần ri hoa vàng.

Cây mần ri còn được gọi là cây màn ri, có ba loại là trắng, tím, vàng, tương ứng với ba màu hoa. Cây thường sinh trưởng ở những vùng đồng bằng đất thấp, những nơi có độ ẩm cao như Việt Nam, Ấn Độ…

Ba loại mần ri đều là cây thân thảo có tuổi thọ lâu năm với lá cây dài và hẹp. Nếu quan sát kĩ sẽ thấy một cuống từ thân cây ra đến 3 lá chét, thân cây có nhiều lông hơn lá. Rễ mần ri có hình trụ dài và xếp thành chùm. Hoa mần ri nở quanh năm và cho quả dài.

Thành phần hóa học của cây mần ri

Cây mần ri hoa trắng - Ảnh minh họa: Internet

Trong thành phần của cây mần ri có chứa các thành phần hoạt chất bao gồm:

Chất aluco cleomee.

Chất glycosid.

Chất glucocapparin.

Trong hạt của cây mần ri có chứa 0.1% axit viscosic và 0.04% viscosin.

Chất protein, chất béo và vitamin A.

Đây đều là những chất có tính dược liệu cao từ cây mần ri.

Cách chế biến cây mần ri làm dược liệu

Mần ri sau khi thu hoạch về được rửa sạch, sau đó mang đi phơi khô và cất vào túi nilon, để vào nơi thoáng mát để có thể sử dụng lâu dài, tránh ẩm mốc.

Công dụng của cây mần ri

Cây mần ri chữa thoát vị đĩa đệm, đau lưng

Cây mần ri có tác dụng giảm đau do thoát vị đĩa đệm - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể dùng một trong hai bài thuốc dưới đây từ cây mần ri để chữa đau lưng do thoát vị đĩa đệm gây ra.

Đắp cây mần ri

Ở bài thuốc này, bạn chuẩn bị cây mần ri tươi với muối hạt to, sau đó giã nhuyễn.

Bạn lấy thành quả vừa có được đắp lên vùng cột sống bị đau nhức.

Cách làm này sẽ giúp cho khí huyết lưu thông, giảm đau lưng và căng cứng cơ do bệnh thoát vị đĩa đệm gây ra.

Trộn cây mần ri với muối đắp lên chỗ lưng đau - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng cây mần ri trắng

Mần ri trắng sau khi thu hoạch bạn tiến hành nhặt, tiếp theo rửa sạch cho hết bụi bẩn, đất cát hay côn trùng bám vào.

Bước tiếp theo bạn mang cắt ngắn và phơi khô để có thể dùng lâu dài.

Bạn bảo quản mần ri trắng bằng cách cho vào túi nilon, để ở nơi thoáng mát và tránh ẩm mốc.

Sau khi đã có được mần ri khô, bạn lấy 40g mần ri sắc cùng với 300ml nước.

Sử dụng bài thuốc này mỗi ngày để thấy hiệu quả.

Cây mần ri chữa viêm xoang

Cây mần ri có tác dụng chữa viêm xoang - Ảnh minh họa: Internet

Để chữa bệnh viêm xoang, bạn nên sử dụng cây mần ri hoa vàng. Mần ri hoa vàng có vị cay, có tác dụng hoạt huyết, làm ra mồ hôi, tiêu đàm trừ phong thấp, thanh nhiệt và có tính kháng khuẩn. Sử dụng cây mần ri hoa vàng đã phơi khô đun với nước để xông có thể trị nhức đầu do căng thẳng và trị viêm xoang.

Lưu ý, khi lựa chọn mần ri hoa vàng để chữa viêm xoang, bạn nên chọn những cây già, đã có hoa quả thì hiệu quả mới cao.

Những lưu ý khi sử dụng cây mần ri

Cây mần ri là một dược liệu tốt, không chứa độc tính tuy nhiên bạn cũng không nên lạm dụng sử dụng loại dược liệu này để tránh những tác dụng phụ không mong muốn. Đối với những sản phẩm mần ri khô để lâu ngày bị mốc, bạn không nên vì tiếc mà sử dụng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cây mần ri là thuốc nam nên hiệu quả sẽ không thấy được nhanh như các loại thuốc Tây y. Bạn nên kiên trì sử dụng đều đặn mỗi ngày để thấy được chuyển biến tốt của căn bệnh.

Cây mần ri tím - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai là đối tượng tuyệt đối không được sử dụng cây mần ri, bạn nên lưu ý để tránh gặp phải những trường hợp đáng tiếc.

Bài viết trên đã trả lời cho câu hỏi cây mần ri chữa bệnh gì cũng như công dụng của cây mần ri trong đời sống và trong Nam y. Nếu bạn không rõ về liều lượng và cách dùng cây mần ri, hãy nhờ đến sự tư vấn của thầy thuốc hoặc bác sĩ. Không nên tự ý sử dụng để tránh gặp phải những tác dụng phụ không mong muốn.