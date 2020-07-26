Có nên dùng cây cỏ mực chữa suy thận không?

Suy thận là căn bệnh khá nguy hiểm có thể gây nên các biến chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe . Có rất nhiều phương pháp dân gian được áp dụng để trị bệnh suy thận. Trong đó có bài thuốc chữa suy thận bằng cây cỏ mực được nhiều người áp dụng. Vậy cây cỏ mực chữa suy thận có tốt không? và có nên sử dụng cây cỏ mực chữa bệnh suy thận ?. Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây trong bài viết này.

Trong dân gian từ xưa, cây cỏ mực thường được dùng để chữa suy thận, cầm máu hiệu quả, kiết lị, tiểu ra máu.

Phòng các bệnh tim mạch: Uống nước cỏ mực sẽ giúp ổn định huyết áp, giảm cholesterol xấu trong máu, phòng bệnh rối loạn nhịp tim và xơ vỡ động mạch.

Giúp tăng cường thị lực: Cỏ mực có chứa rất nhiều chất caroten với khả năng chống oxy hóa tốt cho mắt, cải thiện thị lực giúp mắt sáng khỏe.

Cải thiện tình trạng tóc bạc sớm, giúp tóc mọc nhanh: Hoạt chất methanol có trong cây cỏ mực có khả năng làm giảm chứng tóc bạc và kích thích tóc mọc nhanh hơn.

Giúp giảm đau và viêm khớp: Loại cây này được xem là vị thuốc kháng sinh tự nhiên nhờ có chứa hoạt chất ethanol giúp giảm các cơn đau lưng, đau khớp hiệu quả.

Chống nhiễm trùng: Cây cỏ mực còn chứa rất nhiều tinh dầu có khả năng chống các loại vi khuẩn xâm nhập gây bệnh cho cơ thể như tụ cầu khuẩn vàng, vi khuẩn E.coli,…

Hỗ trợ gan: Theo các nghiên cứu cho thấy, trong cây cỏ mực có chứa các thành phần như ancaloit giúp thanh lọc cơ thể, vàng da, giải độc gan, phòng các bệnh viêm gan, gan nhiễm mỡ,…

Cây cỏ mực còn có tên gọi khác là cây kim lăng thảo, cây mặc hạn liên hoặc cây nhọ nồi. Loại cây này thường mọc ở khắp các vùng quê Việt Nam. Trong dân gian lưu truyền từ xưa thì loại cây này có tác dụng chữa được nhiều bệnh, cụ thể như là:

Trong Y học cổ truyền, cây cỏ mực có tính hàn, chua ngọt, không có độc tác dụng vào kinh can và thận. Cây cỏ mực có tác dụng giúp thanh nhiệt giải độc, chữa bí tiểu, lợi niệu thẩm thấp, bổ thận, phù chân, suy thận, sỏi thận…

Y học hiện đại ngày nay cũng đã chứng minh cây cỏ mực chứa các hoạt chất như tanin, caroten, ancaloit, saponin, các loại vitamin A, E, K, tinh dầu…Các hoạt chất này có tác dụng tiêu viêm, cầm máu, loại bỏ vi khuẩn gây hại, ngăn ngừa và ức chế tế bào ung thư. Từ đó giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể và làm đẹp da, đen tóc.

Cây cỏ mực có tính hàn, chua ngọt, không có độc tác dụng vào kinh can và thận - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, có thể thấy sử dụng cây cỏ mực chữa suy thận rất hiệu quả đã được y học dân gian và y học hiện đại chứng minh. Vì thế, bạn có thể sử dụng cây cỏ mực để hỗ trợ đẩy lùi nhanh chóng triệu chứng bệnh suy thận, ngăn ngừa bệnh tiến triển và cải thiện chức năng thận tốt. Đồng thời, dùng cây cỏ mực chữa bệnh còn giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng ngừa biến chứng do bệnh suy thận gây ra.

Cách sử dụng cây cỏ mực chữa suy thận

Cỏ mực và đậu đen chữa suy thận

Bạn cần chuẩn bị khoảng 20g cỏ mực phơi khô rồi đem sao vàng, đậu đen 20g rang cho đến khi có mùi thơm. Tiếp đó, cho 2 nguyên liệu này vào 500ml nước sôi nấu đến khi còn khoảng 1 chén. Chia ra uống ngày 2 lần, kiên trì áp dụng bài thuốc này sẽ mang lại hiệu quả.

Cỏ mực và đậu đen chữa suy thận - Ảnh minh họa: Internet

Cỏ mực và đăng tâm thảo chữa suy thận

Đăng tâm thảo có tính bình, vị ngọt, giúp loại bỏ các chất độc. Ngoài ra còn tác động đến lục phủ, trong đó có thận. Kết hợp thảo dược này với cây cỏ mực sẽ là bài thuốc trị suy giảm chức năng thận rất hiệu quả.

Cách thực hiện đơn giản như sau:

Bạn cần chuẩn bị đăng tâm thảo và cỏ mực mỗi vị 20g rồi đem sao vàng sắc với 300ml nước. Đun đến khi còn ½ chén thì chia ra uống 2 lần.

Đăng tâm thảo có tính bình, vị ngọt, giúp loại bỏ các chất độc - Ảnh minh họa: Internet

Các bài thuốc dân gian chữa suy thận khác

Áp dụng bài thuốc chữa suy thận bằng cây cỏ mực và đậu đen sẽ giúp loại bỏ các chất độc tố trong thận đồng thời ngăn ngừa các biến chứng xảy ra. Ngoài dùng cây thuốc cỏ mực thì bạn có thể sử dụng các bài thuốc khác như:

Cây bòng bong: Đây là loại cây dây leo thường mọc ở nơi ẩm ướt. Theo các nghiên cứu thì cây bòng bong có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh thận. Bạn chuẩn bị 20g bòng bong, 12g hạt bìm bịp, 12g râu ngô đem sao vàng rồi sắc với 1 lít nước uống ngày 2 lần.

Cây bòng bong có tác dụng hỗ trợ chữa bệnh thận hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Rễ cây chuối tiêu: Ngoài cỏ mực thì rễ chuối tiêu cũng có công dụng bổ thận, chữa tiểu rắt và tăng cường chức năng thận rất tốt. Lấy 20g rễ chuối và 15g hạn liên thảo sao vàng rồi đem sắc với 1 lít nước chia ra uống 3 lần mỗi ngày.

Thục địa: Thục địa cũng giống như cỏ mực có vị đắng, tính hàn, bổ thận, thông kinh mạch, chữa đau lưng hiệu quả, dưỡng can, trị thận hư.

Cỏ mực là loại cây dại mọc ở nhiều nơi nên dễ dàng tìm thấy và sử dụng. Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về phương pháp sử dụng cây cỏ mực chữa suy thận. Chúc bạn nhanh chóng điều trị bệnh hiệu quả.