Ngày xưa, cây bìm bịp là loại rau rừng quen thuộc với bộ đội trong thời kỳ chiến tranh. Ngày này, ở một số vùng vẫn dùng rau này để ăn sống hoặc nấu canh. Hơn nữa, thông qua các thử nghiệm và công trình nghiên cứu, các tác dụng của loại cây này được nhiều phương tiện truyền thông đại chúng đưa tin. Vì vậy, cây bìm bịp có tác dụng gì cũng được nhiều người dân biết đến hơn.

Cây bìm bịp có thân và lá màu xanh, hoa màu đỏ. Khi thu hoạch và phơi khô có mùi hắc đặc trưng. Loại cây này mọc thành bụi rậm được dân gian sử dụng làm rau ăn hoặc làm thuốc chữa bệnh. Toàn bộ cây đều được dùng làm thuốc, có thể thu hái quanh năm.

Nhiều nghiên cứu y khoa đã chứng minh được, cây bìm bịp có chứa hàm lượng flavonoid cao. Đây chính là dưỡng chất có tác dụng ức chế chu kỳ tế bào, hỗ trợ chữa viêm gan và bệnh ung thư.

Theo Đông Y, cây bìm bịp có tính bình, vị ngọt, chứa nhiều vitamin, khoáng chất, tanin, flavon, glycosind, không gây độc hại. Loại cây này còn chứa một lượng chất xơ, canxi, hàm lượng đạm và chất béo vừa phải. Cung cấp dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe rất tốt, đặc biệt là cho những người đang cần bồi bổ về ung thư, mắc bệnh xương khớp… Rất thích hợp để chế biến các món ăn giải nhiệt, làm mát cơ thể.

Cây bìm bịp có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư rất tốt

Bên cạnh đó, dược liệu này còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất như glycosid, tanin, cerebrosid, glycerol… chúng giúp giảm đau, cầm máu, kháng viêm, hạ sốt hỗ trợ điều trị tích cực khi bị đau xương, gãy xương, bong gân… Cụ thể:

Hỗ trợ điều trị ung thư

Theo ghi nhận của Đông y, cây bìm bịp là một phương thước hỗ trợ chữa ung thư hiệu quả. Bởi các thành phần dưỡng chất như tamin, flavon, glycoside, cerebrosid và glycero ở trong thân, lá cây bìm bịp có khả năng kìm hãm sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư.

Vì thế, để hỗ trợ điều trị, làm giảm những biến chứng của căn bệnh ung thư, bạn có thể sử dụng một số bài thuốc sau:

Bài thuốc 1:

Dùng 30g cây bìm bịp, 40g cây xạ đen, sắc cùng với 1 lít nước uống trong ngày.

Bài thuốc 2:

Dùng 200g cây bìm bịp tươi xay lấy nước uống hàng ngày. Để dễ uống bạn có thể cho thêm chút đường cũng được.

Bài thuốc 3:

Dùng 100g bìm bịp khô nấu với 1 lít nước, uống trong ngày.

Tuy nhiên, trên đây chỉ là những bài thuốc hỗ trợ. Vì vậy, bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị. Tuyệt đối không được tùy tiện sử dụng, tránh gây ra những tác dụng phụ không mong muốn.

Chữa đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt, say tàu xe

Dùng cây bìm bịp ngâm rượu. Đầu tiên cắt lát cây bìm bịp, sau đó sao vàng, hạ thổ cho vào rượu 40 độ ngâm thân cây với rượu trong 3 tháng. Uống 15ml, có tác dụng chữa đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt, say tàu xe. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng để bôi ngoài da, xoa vào vùng đau nhức giúp thư giãn cơ, giảm viêm, tiêu sưng, làm tan máu bầm, trật khớp xương.

Cây bìm bịp chữa xương khớp

Những người bị đau nhức khớp, đau lưng, đau cột sống, thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp lâu ngày thì có thể sử dụng bài thuốc sau đây.

Cây bìm bịp có thể chữa được bệnh phong thấp

Bạn hãy dùng 80g lá bìm bịp tươi kết hợp cùng với 50g lá ngải cứu tươi và 50g củ sâm đại hành. Sau đó mang rửa sạch rồi đem giã nhuyễn, xào nóng với dấm. Để nguội bớt, khi còn âm ấm thì hãy đắp vào lưng chỗ đau. Bạn hãy cố định bằng băng, thực hiện vào buổi tối trước khi đi ngủ, sáng thì tháo ra. Thực hiện liên tục từ 5-10 ngày, bạn sẽ thấy ngay hiệu quả.

Để nhanh khỏi, giảm đau hiệu quả hơn nữa, tốt nhất bạn hãy thực hiện phương pháp “trong uống ngoài đắp”. Do đó, bên cạnh việc đắp thuốc vào vùng xương khớp bị đau, bạn có thể kết hợp thêm với bài thuốc uống sau.

Đầu tiên cần chuẩn bị đúng và đủ hàm lượng của các dược liệu sau:

12g cây bìm bịp

12g đậu đen rang thơm

12g dây trâu cổ

10g dây tơ hồng xanh

12g ba kích nhục

12g cẩu tích

12g đỗ trọng

12g đương quy

16g thục địa chế

16g tang ký sinh

Toàn bộ nguyên liệu trên mang đi rửa sạch, sau đó sắc cùng với 1,2 lít nước. Sắc lửa vừa cho đến khi còn lại khoảng 300ml. Chia làm 2-3 lần uống trong ngày. Uống sau bữa ăn. Uống liên tục trong 5-10 ngày. Lưu ý khi uống bài thuốc này cần kiêng ăn măng. Bởi hàm lượng Axit oxalic trong măng sẽ làm ảnh hưởng đến việc hấp thu và tận dụng canxi, kẽm của cơ thể. Khiến cho tình trạng đau xương khớp ngày càng tăng nặng.

Cây bìm bịp trị bệnh phong thấp

Bệnh phong thấp hay còn gọi là viêm khớp dạng thấp. Đây là một trong những bệnh lý khớp phổ biến nhất, thường gặp ở người lớn. Căn bệnh này gây sưng, nóng, đỏ, đau, làm mất chức năng nhiều khớp. Nếu điều trị không đúng cách có thể gây ra tàn tật vĩnh viễn và mất sức lao động. Vì vậy, việc điều trị càng sớm sẽ càng tốt.

Do đó, ngay từ khi phát hiện các triệu chứng của bệnh phong thấp, người bệnh có thể sử dụng 30g cây bìm bịp và cây gối hạc, tầm gửi dâu, cây cổ trâu, mỗi loại dùng 20g. Mang tất cả các nguyên liệu trên đem sắc cùng với 1,5 lít nước lọc, sắc đến khi cạn còn 800ml thì tắt bếp, chia làm 2 – 3 lần uống trong ngày. Bệnh sẽ nhanh chóng thuyên giảm, chấm dứt tình trạng đau nhức, việc đi lại cũng dễ dàng hơn.

Cây bìm bịp trị gãy xương

Khi gãy xương, bạn có thể sử dụng bài thuốc từ cây bìm bịp để đắp. Bài thuốc này có tác dụng thúc đẩy các tế bào xương phát triển, nhanh chóng làm lành vết nứt, gãy.

Bài thuốc từ cây bìm bịp giúp giảm đau, xương nhanh lành

Nguyên liệu:

80g lá bìm bịp tươi

50g củ sâm đại hành tươi

50g lá ngải cứu tươi

Bìm bịp, củ sâm, ngải cứu giã nhuyễn. Sau đó cho thêm ít dấm gạo vào trộn đều rồi xào nóng lên. Chờ cho thuốc nguội bớt thì đắp lên vùng đau nhức, dùng băng vải quấn lại. Vào sáng hôm sau thì có thể tháo băng. Thực hiện liên tục từ 7 – 10 ngày để thấy hiệu quả.

Ngoài ra, cây bìm bịp còn có thể chữa viêm loét ở miệng rất tốt. Chỉ cần dùng 50g lá bìm bịp tươi rửa sạch, cho vào cối. Tiếp theo đó thêm một ít nước lọc rồi giã nát, vắt lấy nước cốt để uống và dùng bã đắp lên vết lở loét. Chỉ sau vài ngày bạn sẽ thấy ngay các vết loét bắt đầu khô miệng và không còn sưng đau nữa.

Nếu mắt bị sưng, bạn cũng có thể giã nhuyễn lá bìm bịp tươi rồi đắp lên vừa giảm đau vừa giảm sưng.

Uống đúng liều lượng sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất

Qua đây có thể thấy được cách sử dụng cây bìm bịp sẽ phụ thuộc vào mục đích sử dụng của người dùng. Tuy nhiên, dù sử dụng thế nào cũng cần đảm bảo dùng đúng liều lượng. Đồng thời không sử dụng chất kích thích trong thời gian điều trị bệnh, như: rượu, bia, thuốc lá… như vậy mới đạt được hiệu quả điều trị tốt nhất.

Hy vọng với những thông tin trên đây đã giúp các bạn biết được cây bìm bịp có tác dụng gì. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường tràn lan những sản phẩm kém chất lượng. Rất nhiều sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, làm ảnh hưởng đến hiệu quả chữa bệnh cũng như ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Vì vậy, bạn cần tìm hiểu kỹ thông tin về cơ sở bán cây bìm bịp để mua sản phẩm chính hãng, phát huy tối đa các công dụng của loại dược liệu này.