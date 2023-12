Cây xấu hổ có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Cây xấu hổ

2. Tác dụng của cây xấu hổ chữa bệnh

Trong Đông y thì cây xấu hổ có thể sử dụng hầu hết các bộ phận dùng để làm thuốc. Trong đó cành và lá cây thường có vị ngọt, hơi đắng, tính lạnh và hơi độc. Khi sử dụng vào cơ thể có công dụng giúp thanh can hỏa, an thần, hỗ trợ tiêu tích, giải độc; thường được chỉ định dùng trong các bài thuốc an thần, dưỡng tâm, hỗ trợ giải độc cho cơ thể.

Rễ cây xấu hổ có tác dụng gì?